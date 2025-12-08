الحكومة تكشف مفاجآت مهمة للمواطنين عن حديقتي الأورمان والحيوان وتكشف عن موعد التشغيل التجريبي

أكد المستشار محمد الخمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن تطوير حديقتي الأورمان والحيوان، يتم على قدم وساق، مشيرا إلى أنه بالفعل نعمل على أن تكون عملية التطوير والحفاظ على الطابع التراثي والتاريخي للحديقتين وتطوير الخدمات في الحديقتين.

وقال محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الساعة 6”، عبر فضائية “الحياة”، أن البدء والتشغيل التجريبي للحديقتين سيبدء في العام المقبل، مؤكدا أنه سيتم تطوير الخدمات وأسلوب العرض وعملية التطوير ستضاهي الحدائق العالمية في كبرى الدول.

وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن إدارة الحديقتين ستكون للقطاع الخاص، مؤكدا ان إحدى الشركات العاملة والتي تشارك في تطوير الحديقتين ستكون مسئولة عن الحديقتين.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء أكد أهمية الاعتماد على القطاع الخاص لأنه لا توجد لدينا رغبة في العودة للاوضاع السابقة في الحديقتين وتدهور الخدمات.