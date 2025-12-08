قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طوارئ في الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى للتعامل مع مياه الأمطار ..صور
لا يوجد تعطيل.. استمرار الدراسة غدا بمحافظة القاهرة
قرار عاجل بعقد اختبار تجريبي لطلاب أولى الثانوي في مادة البرمجة|اعرف موعده
الأرصاد تطلق صافرة الإنذار| إحذروا حبات البرد وضربات البرق غداً
دعاء المطر لتحقيق المطالب والفرج العاجل.. لا تفوت أفضل لحظات الاستجابة
الداخلية توجه رسالة عاجلة لقائدي المركبات على الطرق
قرار عاجل من بيراميدز بشأن كأس عاصمة مصر
الأرصاد تحذر: الأمطار تزداد الأيام المقبلة حتى الجمعة
موعد مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية والقنوات الناقلة
الأرصاد تكشف تفاصيل المنخفض الجوي.. وموعد انتهاء الأمطار
أحمد موسى يهاجم مروجي شائعات زيادة رسوم دخول مصر
مسؤول أمريكي يكذب تقرير الجارديان عن تنصت إسرائيل على القوات الأمريكية
توك شو

توافد المصريين للتصويت في انتخابات النواب رغم انخفاض درجات الحرارة بموسكو

انتخابات
انتخابات
عادل نصار

قال حسين مشيك، مراسل قطاع الأخبار في موسكو، إنّ السفارة المصرية استأنفت أعمالها من جديد وفتحت أبوابها أمام الناخبين بعد توقف مؤقت دام لساعة واحدة وفقاً للقانون.

وأوضح المراسل في مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ عملية الاقتراع تستمر حتى 9 مساءً بتوقيت موسكو، مشيراً إلى أنّ عددا من أفراد الجالية المصرية حضروا منذ الصباح للمشاركة في التصويت ضمن جولة الإعادة لـ٣٠ دائرة كانت المحكمة الإدارية العليا قد ألغتها في المرحلة الأولى.

وأكد مشيك أنّ العديد من المصريين شددوا على أنّ مشاركتهم في الانتخابات تأتي تعبيراً عن ارتباطهم العضوي بمصر، رغم سنوات الغربة والإقامة في روسيا، وأن الحس الوطني لا يغيب لديهم مهما ابتعدوا عن الوطن.

وواصل، أنّ آخرين اعتبروا المشاركة واجباً ضرورياً في أي استحقاق ديمقراطي، وأن قرارات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي شكّلت عاملاً مهماً في تشجيعهم على الحضور والمشاركة.

وأشار مراسل القاهرة الإخبارية إلى أنّ السفارة المصرية في موسكو اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لتسهيل عملية التصويت، حيث تستغرق العملية برمّتها دقيقتين أو 3 دقائق فقط بعد إبراز الناخب لأوراقه الثبوتية.

ولفت إلى أنّ السفارة نشرت أرقام هواتف للتواصل في حال واجه أي ناخب مشكلة، مؤكداً أنّ تدني درجات الحرارة في موسكو لم يمنع المصريين من الحضور، بما في ذلك كبار السن الذين حضروا مع عائلاتهم وأحفادهم لإظهار مشاركتهم في هذا الاستحقاق.

وفي ما يتعلق بالمشاركين لأول مرة، أوضح مشيك أنّ 3 ناخبين حضروا اليوم رغم عدم مشاركتهم في المرحلة الأولى، مشيرين إلى أنّ القرار الرئاسي ودعوات السفارة عبر وسائل التواصل الاجتماعي شكّلت دافعاً أساسياً لهم للمشاركة.

ونقل عن أحدهم أنّه لم يكن ينوي الإدلاء بصوته، لكن التفاعل عبر منصات التواصل ومتابعته للتطورات في مصر دفعه إلى الحضور ليعبّر عن اختياره لمن يمثل المصريين ويحقق تطلعاتهم في البرلمان.
 

