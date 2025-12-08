توافد المصريين للتصويت في انتخابات النواب رغم انخفاض درجات الحرارة بموسكو

قال حسين مشيك، مراسل قطاع الأخبار في موسكو، إنّ السفارة المصرية استأنفت أعمالها من جديد وفتحت أبوابها أمام الناخبين بعد توقف مؤقت دام لساعة واحدة وفقاً للقانون.

وأوضح المراسل في مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ عملية الاقتراع تستمر حتى 9 مساءً بتوقيت موسكو، مشيراً إلى أنّ عددا من أفراد الجالية المصرية حضروا منذ الصباح للمشاركة في التصويت ضمن جولة الإعادة لـ٣٠ دائرة كانت المحكمة الإدارية العليا قد ألغتها في المرحلة الأولى.

وأكد مشيك أنّ العديد من المصريين شددوا على أنّ مشاركتهم في الانتخابات تأتي تعبيراً عن ارتباطهم العضوي بمصر، رغم سنوات الغربة والإقامة في روسيا، وأن الحس الوطني لا يغيب لديهم مهما ابتعدوا عن الوطن.

وواصل، أنّ آخرين اعتبروا المشاركة واجباً ضرورياً في أي استحقاق ديمقراطي، وأن قرارات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي شكّلت عاملاً مهماً في تشجيعهم على الحضور والمشاركة.

وأشار مراسل القاهرة الإخبارية إلى أنّ السفارة المصرية في موسكو اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لتسهيل عملية التصويت، حيث تستغرق العملية برمّتها دقيقتين أو 3 دقائق فقط بعد إبراز الناخب لأوراقه الثبوتية.

ولفت إلى أنّ السفارة نشرت أرقام هواتف للتواصل في حال واجه أي ناخب مشكلة، مؤكداً أنّ تدني درجات الحرارة في موسكو لم يمنع المصريين من الحضور، بما في ذلك كبار السن الذين حضروا مع عائلاتهم وأحفادهم لإظهار مشاركتهم في هذا الاستحقاق.

وفي ما يتعلق بالمشاركين لأول مرة، أوضح مشيك أنّ 3 ناخبين حضروا اليوم رغم عدم مشاركتهم في المرحلة الأولى، مشيرين إلى أنّ القرار الرئاسي ودعوات السفارة عبر وسائل التواصل الاجتماعي شكّلت دافعاً أساسياً لهم للمشاركة.

ونقل عن أحدهم أنّه لم يكن ينوي الإدلاء بصوته، لكن التفاعل عبر منصات التواصل ومتابعته للتطورات في مصر دفعه إلى الحضور ليعبّر عن اختياره لمن يمثل المصريين ويحقق تطلعاتهم في البرلمان.

