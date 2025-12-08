امتثلن الشفاء.. خروج الفتيات المصابات باختناق في المنطقة الصناعية بالإسماعيلية

غادرت العاملات المصابات بحالات اختناق بعد استنشاق مادة غير معروفة أثناء عملهن في مصنع ملابس بالمنطقة الصناعية بمحافظة الإسماعيلية، المستشفي الجامعي، بعد امتثالهن الشفاء.

كان أحد مصانع المنطقة الصناعية بالإسماعيلية، قد شهد، صباح اليوم الاثنين ، حادثًا مفاجئًا، بعد إصابة 16 عاملة بحالات اختناق أثناء ساعات العمل، نتيجة انبعاث رائحة شديدة لمادة غير معلومة داخل إحدى الورش الإنتاجية.

من جهتها، أصدرت إدارة المصنع بيانًا أوضحت فيه أنها فتحت تحقيقًا موسعًا للتعرف على سبب انتشار الرائحة التي أدت إلى حدوث حالات الاختناق، مشيرة إلى أن سلامة العاملين تأتي في مقدمة أولوياتها وأنها لن تتهاون في اتخاذ أي إجراءات تضمن عدم تكرار ما حدث.

كما تم استدعاء فريق متخصص لفحص أنظمة التهوية داخل المصنع والتأكد من عدم وجود أعطال فنية قد تكون تسببت في تركيز الروائح داخل موقع العمل.

في السياق ذاته، انتقلت لجنة من إدارة السلامة والصحة المهنية إلى موقع الحادث لإجراء عمليات فحص دقيقة للورشة محل الواقعة، وحرصت على قياس نسب الغازات داخل المكان وسحب عينات من الهواء لتحليلها.