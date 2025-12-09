العد التنازلي بدأ.. الموعد الرسمى لافتتاح حديقة الحيوان بالجيزة

تتغير ملامح حديقة الحيوان بالجيزة بوتيرة غير مسبوقة وسط انتظار من الزائرين لسنوات استعدادًا لعودتها كأيقونة ترفيهية وتعليمية عالمية في قلب الجيزة لتكون أكبر مساحة خضراء بالمحافظة.

ومن جانبه ، أكد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن أعمال تطوير حديقة الحيوان تسير بوتيرة متسارعة، مشيرًا إلى أن المشروع يُنفذ وفق خطط وضعتها شركات عالمية متخصصة، وبتمويلات معتمدة من جهات دولية.

موعد افتتاح حديقة الحيوان

وأضاف "فاروق" أن عملية التطوير تواجه عدة تحديات، أبرزها المناطق المخصصة للحيوانات ، لافتا إلي أن افتتاح الحديقة سيكون على مراحل بداية من افتتاح جزئى وتجريبى، قبل أن تفتح أبوابها للجمهور قبل نهاية العام المقبل.

وأوضح "وزير الزراعة " أن كل حيوان يجب أن ينتقل إلى بيئة مماثلة لطبيعته الأصلية بعد تأهيله بشكل مناسب، ضمانًا لسلامته وراحته خلال فترة النقل والعودة.

تحديات افتتاح حديقة الحيوان

وأشار الوزير إلى وجود تحدٍ آخر يتعلق بالأشجار، خاصة تلك التي يتجاوز عمرها 100 عام، والتي كانت بحاجة إلى عناية ومعاملة خاصة، مؤكدًا أنه يتم الاهتمام بها بالتعاون مع الشركات المنفذة للمشروع.

واختتم بالإشارة إلى أن التطوير سيشمل زيادة عدد الحيوانات في الحديقة، لتصبح واحدة من أكبر حدائق الحيوان الموجودة داخل نطاق المدن على مستوى العالم، مع السعي للحصول على اعتماد الاتحاد الأوروبي لحدائق الحيوان وغيرها من الجهات الدولية المختصة.

سعر تذكرة حديقة الحيوان

وعلى نفس السياق ، قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن أسعار تذاكر حديقتي الحيوان والأورمان سيتم إعلانها لاحقا من جانب الشركة المشغلة، مع مراعاة التوازن بين التكلفة وإتاحة الزيارة للمواطنين، مؤكداً أن التجربة الجديدة ستكون مختلفة كليا عما اعتاده الجمهور سابقاً، وستشمل خدمات مضافة مثل متاجر الهدايا وتجربة أكثر سلاسة في التنقل بين المساحات المختلفة.

وأشار خلال تصريحات تليفزيونية، إلى أن النفق الذي يربط بين الحديقتين سيحوّلهما معا إلى واحدة من أكبر الحدائق الواقعة داخل مدينة على مستوى العالم، ما يسهّل حركة الزوار ويوسّع المساحات المتاحة أمامهم.

كما أكد محمد كامل، رئيس شركة المسؤولة عن تطوير حديقتي الحيوان والأورمان، أن حديقة الحيوان بالجيزة تُعد واحدة من أعرق الحدائق في المنطقة، إلا أنها خرجت خلال سنوات الإهمال من قوائم التصنيف الدولية الخاصة بحدائق الحيوان.

وأضاف أن أحد أهم بنود عقد التطوير يلزم الشركة بإعادة الحديقة إلى تألقها التاريخي والعمل على تسجيلها مجددًا في المنظمات العالمية المعنية.

وأوضح كامل أن الهدف الرئيسي من مشروع التطوير هو الحفاظ على القيمة التراثية لكلٍّ من الحديقتين وإعادة رونقهما القديم، وهو ما يجعل المساس بأي عنصر تراثي—سواء الأشجار النادرة أو المباني التاريخية—أمرًا غير وارد.

وشدّد على أن فريق العمل يولِي اهتمامًا بالغًا بجميع التفاصيل، خاصة ملف الأشجار.

وكشف كذلك أنه تم ترقيم جميع الأشجار ومنح كل شجرة كودًا خاصًا لضمان متابعتها، مشيرًا إلى أن بعض المواطنين يظنون أن عمليات التقليم تهدف إلى قطع الأشجار، بينما هي في الحقيقة إجراء ضروري للحفاظ عليها، خصوصًا أن عددًا كبيرًا منها لم يخضع لأي تقليم منذ أكثر من أحد عشر عامًا، وهو عمل يحتاج إلى ميزانية ضخمة لضمان تنفيذه بالشكل المطلوب.