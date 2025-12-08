توك شو| مفاجآت ضخمة في تطوير حديقة الحيوان.. حقيقة بيع منطقة وسط البلد.. مفاجآت مهمة لجماهير الزمالك بشأن أرض النادي

تناولت برامج التوك شو، عددا من الموضوعات المهمة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.

مفاجآت ضخمة في تطوير حديقة الحيوان بالجيزة .. وهذا موعد الافتتاح

في خطوة هامة تعكس اهتمام الحكومة بإعادة الإرث التاريخي العريق، تابع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مشروع تطوير حديقتي الحيوان والأورمان بالجيزة.

هذا المشروع الضخم الذي ينتظره الملايين، والذي لا يقتصر على التجديدات الشكلية، بل يمثل نقلة نوعية تهدف لتحويل الحديقتين إلى وجهة تعليمية وترفيهية عالمية بمعايير حديثة، مع تصميمات تفاعلية.

إصابة 8 عمال ببنها في حادث انهيار سقالة خشبية.. تفاصيل

علق خالد عبدالله، مستشار وزير العمل للسلامة المهنية، على إصابة 8 عمال ببنها في حادث انهيار سقالة خشبية، قائلا إن حركة البناء والتشييد تشهد توسعًا كبيرًا على مستوى الجمهورية، وأن حملات التفتيش مستمرة منذ 15 أكتوبر على مختلف المنشآت، تنفيذًا لتعليمات الوزارة بالتأكد من إجراءات السلامة، موضحا أن بعض المناطق لم يتم تغطيتها بعد، لكن العمل جارٍ للوصول إليها.

مشروعات إعادة الأحياء.. وزير الإسكان يكشف حقيقة بيع منطقة وسط البلد

أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن أكبر تجمع حدائق على مستوى مصر أصبحت موجودة في منطقة الفسطاط بعد أن كانت تعاني من الإهمال على مدار عقود طويلة

مستشار الرئيس: هذا عدد المصابين الآن بفيروس A H1N1.. فيديو

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن وزارة الصحة تراقب عن كثب تطور حالات الإنفلونزا الموسمية في البلاد، مشيراً إلى أن هذه الفترة تشهد عادة زيادة في الإصابات بالفيروسات التنفسية.

وزير الإسكان يكشف مفاجآت مهمة لجماهير الزمالك بشأن أرض النادي

أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه يوجه التحية لكل جمهور نادي الزمالك ومجلس إدارة الزمالك الموقر، مشيرا إلى أن وزارة الإسكان تكن كل التقدير والاحترام للأندية الجماهيرية ونادي الزمالك أحد الأندية الرئيسية في مصر وهو يعتبر نادي الدولة.

لا تخافوا.. وزير الشباب يوجه رسالة للسباحين واللاعبين

علق وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، على واقعة السباح يوسف محمد وبيان النيابة الذي أشار إلى عدم تطبيق الكود الطبي، قائلاً: واقعة السباح يوسف محمد تسلط الضوء على كيفية التعامل مع مثل هذه الحالات لمعرفة الأسباب وكيفية التعامل معها، وكيف سيكون المستقبل حتى لا يخاف الناس على أولادهم.

حسام الغمري: الإخوان خططوا لاحتلال ناعم بصياغة دستور مصر في الخارج

كشف الإعلامي حسام الغمري أن أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية كانوا يسعون لكتابة دستور مصر من خارج البلاد، في خطوة وصفها بأنها محاولة لفرض احتلال ناعم على الدولة المصرية، وبيّن الغمري أن تيار الإسلام السياسي يمتلك القدرة على خلق حالة تؤثر في أي مجتمع إذا أُتيح له المجال.

ترامب يمنح لبنان مهلة حتى 31 ديسمبر لنزع سلاح حزب الله

ذكرت قناة القاهرة الإخبارية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منح لبنان مهلة حتى 31 ديسمبر 2025؛ لتجريد حزب الله من السلاح.

تامر أمين: أداء المنتخب في كأس العرب حاجة تكسف.. فيديو

علق الإعلامي تامر أمين، على أداء منتخب مصر لكرة القدم، في كأس العرب 2025، قائلا "كنت مكسوف من الأداء حاجة تكسف وانتوا عارفين العشوائية جاية منين".

أحمد موسى: إعلام معادٍ يضرب في مصر.. والردع واجب لكل من يتربح من الأكاذيب

كشف الإعلامي أحمد موسى أن ما سماه بـ«الإعلام المعادي» لا يهدف إلا لضرب الدولة المصرية، مؤكداً أن شغله الشاغل هو التشكيك في كل ما يجري داخل البلاد، بدءاً من القيادة وصولاً إلى أي خطوة أو إنجاز يتم تحقيقه.