توك شو

إصابة 8 عمال ببنها في حادث انهيار سقالة خشبية.. تفاصيل

سقالة خشبية
سقالة خشبية
محمد شحتة

علق خالد عبدالله، مستشار وزير العمل للسلامة المهنية، على إصابة 8 عمال ببنها في حادث انهيار سقالة خشبية، قائلا إن حركة البناء والتشييد تشهد توسعًا كبيرًا على مستوى الجمهورية، وأن حملات التفتيش مستمرة منذ 15 أكتوبر على مختلف المنشآت، تنفيذًا لتعليمات الوزارة بالتأكد من إجراءات السلامة، موضحا أن بعض المناطق لم يتم تغطيتها بعد، لكن العمل جارٍ للوصول إليها.

وأكد عبدالله، خلال مداخلة في برنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الإعلاميان محمود السعيد ونانسي نور، أن وزارة العمل تتابع حالة العمال المصابين في حادث السقالة، مضيفًا: "نَدعو لإخوتنا المصابين بالشفاء العاجل، والحمد لله خرج عدد منهم من المستشفى، فيما ينتظر آخرون الخروج خلال الساعات المقبلة، وهناك مصاب خضع لجراحة وخرج في حالة مطمئنة."

وأشار مستشار الوزير إلى أن الحوادث المرتبطة بالسقالات تتكرر بسبب غياب الالتزام بإجراءات السلامة، خاصة في مواقع المقاولات، قائلاً إن المشكلة الأساسية تكمن في استخدام أخشاب متهالكة وعدم وجود إشراف مهني كافٍ، مضيفا: "العمال جلسوا على سقالة غير مخصصة لذلك، كان المفترض عدم الجلوس عليها دون دعامات، الوعي غائب، ولو كان هناك مسؤول سلامة لكان منعهم من هذا السلوك الخطر."

وشدد عبدالله على ضرورة توفير مسؤول سلامة في كل موقع، وإلزام العمال بارتداء مهمات الوقاية الشخصية، وتطبيق الرقابة بشكل صارم لحمايتهم، قائلاً: "نحن نسعى لرفع الوعي والرقابة معًا، لأن الهدف هو الحفاظ على أرواح العمال."
 

العمل انهيار سقالة خشبية حادث السقالة المصابين العمال

