شهيد لقمة العيش.. تشييع جثمان عامل سقط من أعلى سقالة في المنوفية

شيع العشرات من أهالي قرية طبلوها بمركز تلا في محافظة المنوفية جثمان شهيد لقمة العيش ابن القرية محمد.

جاء ذلك اثر وفاته اثناء عمله بمدينة السادات عقب سقوطه من اعلي سقالة وتوفي متاثرا باصابته.

وادي الاهالي صلاة الجنازة علي شهيد لقمة العيش من المسجد الكبير بالقرية وتم تشييع الجثمان الي مثواه الاخير في مقابر الأسرة بالقرية.

تلقي اللواء علاء الجاحر مدير امن المنوفية اخطارا من مركز شرطة السادات بمصرع عامل اثر سقوطه من اعلي سقالة.

بالانتقال تبين مصرع محمد ابن قرية طبلوها بمركز تلا متاثرا باصابته، حيث تم نقله إلى المستشفى.

فيما تم نقل الجثمان إلى مستشفى السادات وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.