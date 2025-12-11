تعادل مثير ونقص عددي يسيطران على الشوط الأول بين دجلة وبتروجت

فرض التعادل الإيجابي 1-1 نفسه على أحداث الشوط الأول من مواجهة وادي دجلة وبتروجت، في المباراة الجارية حالياً على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس عاصمة مصر، في شوط اتسم بالندية والإثارة وتعدد الأحداث المؤثرة.

مجريات الشوط الأول

دخل وادي دجلة المباراة بضغط هجومي مبكر أسفر عن هدف التقدم عبر لاعبه إبراهيما البهنسي في الدقيقة 15، بعد جملة فنية مميزة ترجمها اللاعب إلى داخل الشباك.

ومع استمرار المحاولات من الجانبين، تلقى دجلة ضربة قوية بطرد مهاجمه البهنسي—صاحب الهدف—عقب حصوله على الإنذار الثاني في الدقيقة 32 بسبب تدخل عنيف، ليكمل الفريق بقية الشوط بعشرة لاعبين.

استغل بتروجت النقص العددي ونجح في إدراك التعادل قبل نهاية الشوط بثلاث دقائق، حيث سجل مصطفى الجمل هدفاً في الدقيقة 42 ليعيد المباراة إلى نقطة البداية.

تشكيل بتروجت:

حراسة المرمى: عمر صلاح

خط الدفاع: محمود شديد، بركات حجاج، أحمد بحبح، توفيق محمد

خط الوسط: أدهم حامد، محمد علي عكاشة، مصطفى الجمل

خط الهجوم: بدر موسى، محمد دودو، سيكو سونكو

تشكيل وادي دجلة:

حراسة المرمى: عمرو حسام

الدفاع: شادي ماهر، عمر عدلي، سيف تقا، أحمد دحروج

الوسط: إبراهيما البهنسي، هشام محمد، محمد عبدالعاطي

الهجوم: زياد أسامة، فرانك بولي، وينفول كوبينا

المجموعة الثانية في كأس عاصمة مصر

يلعب وادي دجلة وبتروجت ضمن المجموعة الثانية التي تضم:

بيراميدز – البنك الأهلي – بتروجيت – الجونة – مودرن سبورت – الإسماعيلي – وادي دجلة.

وتُعد المجموعة من الأقوى في المسابقة نظراً لقوة الفرق المشاركة وتنافسها التاريخي في البطولات المحلية.

تشهد كأس عاصمة مصر منافسة كبيرة بين الأندية، مدفوعة بارتفاع قيمة الجوائز المالية؛ حيث يحصل البطل على 10 ملايين جنيه، فيما يُمنح الوصيف 4 ملايين جنيه، ويحصل صاحب المركز الثالث على 2 مليون جنيه، أما الرابع فينال مليوناً و500 ألف جنيه، ما يزيد من حدة الصراع على المراكز المتقدمة.