قائمة الكونغو النهائية لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب

أعلن المدرب سيباستيان ديسابري المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية، القائمة النهائية المشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، والتي ضمّت مجموعة من أبرز المحترفين في الدوريات الأوروبية والعربية، استعدادًا لخوض منافسات قوية تبحث خلالها الكونغو عن الظهور بأفضل صورة في البطولة القارية.

حراسة المرمى

ت. فايلولو – FC Noah (أرمينيا)

ل. مباسي – لوهافر (فرنسا)

م. إبولو – ستاندار لييج (بلجيكا)

الدفاع

آرون وان بيساكا – وست هام يونايتد (إنجلترا)

ج. كالولو – أريس ليماسول (قبرص)

أ. ماسواكو – سندرلاند (إنجلترا)

ج. كاييبي – جينك (بلجيكا)

ر. بوشيري – هيبرنيان (اسكتلندا)

أ. توانزيبي – بيرنلي (إنجلترا)

ك. مبيمبا – ليل (فرنسا)

س. كابودي – ليجيا وارسو (بولندا)

الوسط

ن. صاديقي – سندرلاند (إنجلترا)

إ. كاييبي – واتفورد (إنجلترا)

س. موتوسامي – أترويمتوس (اليونان)

ك. بيكل – إسبانيول (إسبانيا)

ن. موكاو – ليل (فرنسا)

م. سترويكنس – أندرلخت (بلجيكا)

ت. بونجوندا – سبارتاك موسكو (روسيا)

م. باليكويشا – سيلتيك (اسكتلندا)

ن. مبوكو – مونبيلييه (فرنسا)

ب. سيبينجا – كاستيون (إسبانيا)

الهجوم