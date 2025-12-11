قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
للأشواط الإضافية.. التعادل 1-1 يحسم مواجهة السعودية وفلسطين بربع نهائي كأس العرب
محمد رمضان: أقدم الأغنية الرسمية لكأس الأمم الأفريقية للمرة الثانية على التوالي
بابا الفاتيكان يستقبل أعضاء لجنة جائزة زايد للأخوة الإنسانية
الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الباردة وحقيقة الثأثر بعاصفة "بايرون"
الشارع اتهز والنار نورت المنطقة.. لحظة تسريب غاز بإمبابة
كامل الوزير: خطة عاجلة لدفع صناعة الصعيد.. وتقنين 14 مصنعًا يفتح باب التنمية في قنا
نيودلهي تواجه الضربة الأمريكية .. محادثات بين مودي وترامب بشأن الرسوم الجمركية
انفجار ماسورة غاز في منزل بإمبابة .. ومصرع شخص وإصابة 3
منافس مصر .. أنجولا تستعد بقوة للمشاركة فى أمم إفريقيا
مدرب المنصورة يطلب من الأطفال تصوير مقاطع غير لائقة مقابل 200 جنيه.. الأهالي يكشفون التفاصيل الصادمة
سعر الدولار مساء اليوم 11-12-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قائمة الكونغو النهائية لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب

منتخب الكونغو الديمقراطية
منتخب الكونغو الديمقراطية
حمزة شعيب

أعلن المدرب سيباستيان ديسابري المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية، القائمة النهائية المشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، والتي ضمّت مجموعة من أبرز المحترفين في الدوريات الأوروبية والعربية، استعدادًا لخوض منافسات قوية تبحث خلالها الكونغو عن الظهور بأفضل صورة في البطولة القارية.

حراسة المرمى

  • ت. فايلولو – FC Noah (أرمينيا)
  • ل. مباسي – لوهافر (فرنسا)
  • م. إبولو – ستاندار لييج (بلجيكا)

 الدفاع

  • آرون وان بيساكا – وست هام يونايتد (إنجلترا)
  • ج. كالولو – أريس ليماسول (قبرص)
  • أ. ماسواكو – سندرلاند (إنجلترا)
  • ج. كاييبي – جينك (بلجيكا)
  • ر. بوشيري – هيبرنيان (اسكتلندا)
  • أ. توانزيبي – بيرنلي (إنجلترا)
  • ك. مبيمبا – ليل (فرنسا)
  • س. كابودي – ليجيا وارسو (بولندا)

 الوسط

  • ن. صاديقي – سندرلاند (إنجلترا)
  • إ. كاييبي – واتفورد (إنجلترا)
  • س. موتوسامي – أترويمتوس (اليونان)
  • ك. بيكل – إسبانيول (إسبانيا)
  • ن. موكاو – ليل (فرنسا)
  • م. سترويكنس – أندرلخت (بلجيكا)
  • ت. بونجوندا – سبارتاك موسكو (روسيا)
  • م. باليكويشا – سيلتيك (اسكتلندا)
  • ن. مبوكو – مونبيلييه (فرنسا)
  • ب. سيبينجا – كاستيون (إسبانيا)

الهجوم

  • س. بانزا – الجزيرة (الإمارات)
  • ف. مايلي – بيراميدز (مصر)
  • س. إسيندي – أوجسبورج (ألمانيا)
  • م. إيليا – ألانيا سبور (تركيا)
  • س. باكامبو – ريال بيتيس (إسبانيا)
ديسابري منتخب الكونغو الديمقراطية كأس أمم إفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

أعراض فيروس H1N1 شديدة.. تحذيرات عاجلة للمدارس وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة

محمد صلاح

قرار صادم من ليفربول ضد محمد صلاح قبل كأس أمم إفريقيا

زيادة المعاشات 1 يناير 2026 لهذه الفئات.. تعرف على القيمة الجديدة

زيادة المعاشات 1 يناير 2026 لهذه الفئات.. تعرف على القيمة الجديدة

الرئيس السيسي - عبلة كامل

بعد توجيه الرئيس السيسي بعلاجها .. قصة اختفاء عبلة كامل

الذهب

الذهب يشتعل مجددًا بعد قرار المركزي الأمريكي.. عيار 21 مفاجأة

مونديال 2026

تطور جديد| رفض مصري إيراني وفيفا يتراجع عن مباراة الفخر بـ المونديال

حماة عروسة المنوفية

حماة عروسة المنوفية: ابنى كان بيضربها بس هزار

الدوري الممتاز

كاس تصدم بيراميدز بأزمة سحب لقب الدوري من الأهلي | تطور خطير

ترشيحاتنا

محمد صلاح

بعد أزمته الأخيرة .. ما نبوءة ليلى عبد اللطيف عن مصير محمد صلاح‎؟

جدل مباراة المثليين

جدل مباراة المثليين يشتعل بالمونديال.. مصر وإيران ترفضان واتحاد الكرة يتحرك.. ما القصة؟

أحمد العوضي

10 آلاف جنيه لكل فائز .. أحمد العوضي يطرح مسابقة لجمهوره

بالصور

بيقرمش وصحى .. بديل القلي لعمل القرنبيط

القرنبيط
القرنبيط
القرنبيط

انتشار فيروس أنفلونزا H1N1.. علاج البرد في 3 أيام | حلول فعالة

علاج سريع للبرد
علاج سريع للبرد
علاج سريع للبرد

فيديو

محمد صلاح

بعد أزمته الأخيرة .. ما نبوءة ليلى عبد اللطيف عن مصير محمد صلاح‎؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

المزيد