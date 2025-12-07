قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رابط مباشر.. كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2026 بالرقم القومي
هل يجوز الاستفادة بأكثر من وحدة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي؟.. القانون يجيب
رئيسا وزراء بريطانيا وهولندا: الدعم الدولي لأوكرانيا يجب أن يستمر
مشروعات إعادة الأحياء.. وزير الإسكان يكشف حقيقة بيع منطقة وسط البلد
رئيسة وزراء إيطاليا تتعهد بمساعدات طارئة لأوكرانيا
وزير الأوقاف يحيل مخالفات جديدة للتحقيق العاجل ويوجه بتشديد الرقابة
النقل تدرس مد مترو الإسكندرية حتى الكيلو 21 وبرج العرب | تفاصيل
وزير الإسكان يكشف مفاجآت مهمة لجماهير الزمالك بشأن أرض النادي
مصر ورومانيا تبحثان الاستعداد للاحتفال بمرور 120 عامًا على العلاقات الدبلوماسية
الأردن: إعادة تشكيل مجلس أوقاف القدس برئاسة الخطيب التميمي
انطلاق المعسكر المغلق لمنتخب مصر استعدادا لأمم إفريقيا 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مشروعات إعادة الأحياء.. وزير الإسكان يكشف حقيقة بيع منطقة وسط البلد

المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان
المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان
محمود محسن

أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن أكبر تجمع حدائق على مستوى مصر أصبحت موجودة في منطقة الفسطاط بعد أن كانت تعاني من الإهمال على مدار عقود طويلة

وقال شريف الشربيني، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أنه لم يتم بيع منطقة وسط البلد بالقاهرة، كما أدعي البعض مؤكدا أن هنام مشروعات اعادة الاحياء ويتم عمل تعديل في الميادين ويتم رفع كفاءة المباني القديمة.

وتابع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن القاهرة الفاطمية كاننت بها مباني ومنشات تراثية وتم العمل على رفع كفاءة تلك المنطقة، إضافة إلى أنه تم عمل سكن بديل لائق لسكان ماسبيرو والرئيس وجه بتنفيذ السكن البديل للمواطنين بالفرش والأثاث.

المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان منطقة الفسطاط الإهمال وسط البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جثة الفتاة

أمن القاهرة يحدد هوية المتهم بـ تقطيع جثمان فتاة وإلقائه بعين شمس

جثة فتاة عين شمس

المتهم فصل جسدها ووزعه بالشوارع .. أمن القاهرة يكشف لغز العثور على فتاة عين شمس

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ومتوسطة في عدة مناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ومتوسطة في هذه المناطق

محمد صلاح

النادي تخلى عني.. محمد صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول

سعر الذهب

300 جنيه كاملة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

جثة - أرشيفية

شاب ينهي حياة فتاة حاولت الدفاع عن نفسها في حدائق القبة

زيادة المعاشات رسميًا في يناير 2026 لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الجديد

زيادة المعاشات رسميًا في يناير 2026 لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الجديد

نتيجة شقق سكن لكل المصريين 7

رسميا.. نتيجة تقديمات شقق سكن لكل المصريين 7

ترشيحاتنا

جثة فتاة عين شمس

مز.ق جثتها بالشوارع .. قصة مقـ.تل فتاة عين شمس والمتهم يعترف

القس إرميا سعيد

"معايشة الوصية".. في عظة الأحد للقس إرميا سعيد

السفير حازم ممدوح فوزي سفير مصر لدى جنوب السودان

السفير حازم ممدوح: تقدير كبير لدور المصريين في بعثة حفظ السلام بجنوب السودان

بالصور

البحث عن التمساح.. جهود مكثفة للعثور على تماسيح مصرف الزوامل بالشرقية

البحث عن تمساح
البحث عن تمساح
البحث عن تمساح

رحيل بلا وداع| بعد مقـ.تل سعيد مختار.. نجوم انتهت حياتهم بطرق مأساوية

نجوم انتهت حياتهم بطريقة مأساوية
نجوم انتهت حياتهم بطريقة مأساوية
نجوم انتهت حياتهم بطريقة مأساوية

فيديو

مرض الفنانة جميلة عزيز

كواليس مؤلمة.. جميلة عزيز تروي قصة مرضها ولحظات الانهيار وموقف أشرف زكي

ايمان عبد اللطيف

السبب مجهول .. زوج يتخلص من زوجته بعد 120 يوم زواج

مصطفى قمر وزوجته

مصطفى قمر يطرح كليب مش هاشوفك بمشاركة زوجته .. فيديو

محمد صلاح

بيرموني تحت الأتوبيس.. محمد صلاح يكشف تفاصيل علاقته بنادي ليفربول

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اسخر من والديك تكسب دولارات!

المزيد