مشروعات إعادة الأحياء.. وزير الإسكان يكشف حقيقة بيع منطقة وسط البلد

أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن أكبر تجمع حدائق على مستوى مصر أصبحت موجودة في منطقة الفسطاط بعد أن كانت تعاني من الإهمال على مدار عقود طويلة

وقال شريف الشربيني، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أنه لم يتم بيع منطقة وسط البلد بالقاهرة، كما أدعي البعض مؤكدا أن هنام مشروعات اعادة الاحياء ويتم عمل تعديل في الميادين ويتم رفع كفاءة المباني القديمة.

وتابع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن القاهرة الفاطمية كاننت بها مباني ومنشات تراثية وتم العمل على رفع كفاءة تلك المنطقة، إضافة إلى أنه تم عمل سكن بديل لائق لسكان ماسبيرو والرئيس وجه بتنفيذ السكن البديل للمواطنين بالفرش والأثاث.