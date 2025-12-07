مفاجآت ضخمة في تطوير حديقة الحيوان بالجيزة .. وهذا موعد الافتتاح

في خطوة هامة تعكس اهتمام الحكومة بإعادة الإرث التاريخي العريق، تابع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مشروع تطوير حديقتي الحيوان والأورمان بالجيزة.



هذا المشروع الضخم الذي ينتظره الملايين، والذي لا يقتصر على التجديدات الشكلية، بل يمثل نقلة نوعية تهدف لتحويل الحديقتين إلى وجهة تعليمية وترفيهية عالمية بمعايير حديثة، مع تصميمات تفاعلية.

ويتابع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الموقف التنفيذي لمشروع إحياء وتطوير حديقتي الحيوان والأورمان، وهو مشروع وصفه بـ"الحلم" الذي تعمل الدولة على تحقيقه لإعادة الحياة إلى هاتين الأيقونتين التاريخيتين وفق أحدث المعايير العالمية.

موعد افتتاح حديقة الحيوان

وفى البداية ، قال أحمد إبراهيم، عضو اللجنة الإعلامية بالتحالف الوطنى لتطوير حديقتي الحيوان والأورمان، حقيقة تلك الأنباء ، قائلًا: "سيتم افتتاح حديقة الحيوان خلال عام 2026، ولكن لم يحدد الموعد بالظبط حتى الآن، وكل ما ينشر حول موعد الافتتاح غير صحيح بالمرة".

وأضاف “إبراهيم”، في تصريحات لـ “صدى البلد” ، أن الشركات المطورة تريد أن يكون الافتتاح بعد التطوير بشكل كامل يليق بالمصريين ولتكون مقصدا سياحيا هاما، وبالتالي وضع حديقة الحيوان المصرية العريقة في مكانة مرموقة ضمن التصنيف الدولي لحدائق الحيوان حول العالم.

وأشار عضو اللجنة الإعلامية بالتحالف الوطنى لتطوير حديقتي الحيوان إلى أن افتتاح حديقة الحيوان سيعزز مكانة مصر كوجهة رائدة في مجال رعاية الحيوانات، والحفاظ على الحياة البرية، وسيتم خلاله الإعلان عن عودة مصر لاتفاقية سايتس لحماية الحياة.

ملامح تطوير حديقة الحيوان

وفى هذا السياق، يرصد موقع "صدى البلد" أهم ملامح تطوير حديقتى الحيوان والأورمان خلال النقاط التالية..

- استقدام 118 فصيلة جديدة تضاف للفصائل المتواجدة حاليا من الحيوانات متعددة من بينها أربعة أسود وثلاثة نمور تصل للمرة الأولى إلى الحديقة

- استيراد 362 حيوانًا إضافيًا لتعزيز التنوع البيولوجي

-- تكلفة تطوير الحدائق تناهز 2.7 مليار جنيه .

-المشروع يُنفَّذ وفق رؤية متكاملة تعيد للحديقة مكانتها الإقليمية والدولية.

- ترميم أكثر من 90% من المباني الأثرية داخل الحديقة.

-بدء تطوير مناطق عرض الحيوانات

-تخصيص ساحات انتظار خارج الحديقة وفي محيطها لاستيعاب حركة الزوار المتوقعة عقب افتتاح المشروع



-توفير مسارات دخول وخروج آمنة تضمن سهولة وصول المواطنين للحديقة.

-إنشاء ثلاثة مراكز تعليمية متخصصة في علوم الأحياء والدراسات البيئية وبرامج موجهة للأطفال.

-إنشاء وحدات طبية متطورة ومستشفى بيطري وصيدلية مرخّصة لضمان أعلى مستويات الرعاية للحيوانات.

- توزيع مكوّنات الحديقة ومناطق عرض الحيوانات بما يضمن تجربة مشاهدة تفاعلية ومريحة للزوار ووفقًا للمعايير الدولية.

- إنشاء بيئات طبيعية مفتوحة تتناسب مع طبيعة كل نوع من الحيوانات مع التخلي عن النمط التقليدي للأقفاص الضيقة

بيع التذاكر إلكترونيا

- إنشاء منظومة رقمية متكاملة تشمل بيع التذاكر إلكترونيًا

- إنشاء تطبيقات معلوماتية للزوار

- تغطية الحديقة بكاميرات مراقبة

- تطبيق نظام معلومات صحي وغذائي وسلوكي للحيوانات يسهم في رفع كفاءة الإدارة وتحسين التجربة التعليمية للزوار.

- تقديم تجربة أكثر تنوعًا وثراءً داخل أكبر حيز أخضر مفتوح في قلب الجيزة.



-- استحداث العديد من الأنشطة الترفيهية والتفاعلية، من بينها عروض حية مع أسود البحر، الطيور، والفيلة، وإنشاء قبة زجاجية خاصة بحيوان الميركات (النمس).

-- سيتم عرض تجربة الليمور حلقي الذيل من مدغشقر، ومشاهدة أفراس النهر تحت الماء.