رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لحديقتي الحيوان والأورمان

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة الموقف التنفيذي لحديقتي الحيوان والأورمان، بحضور وزير الزراعة.

وكان قد التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة اليوم، المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي؛ لمتابعة ملفات عمل الوزارة.

وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى جهود الوزارة، خلال الفترة الماضية، رغم تعاظم التحديات العالمية، وذلك من خلال تعميق نسبة التصنيع المحلي من منتجاتها وتطوير خطوط الإنتاج وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية بها، مؤكدًا أن الوزارة عكفت خلال الفترة الأخيرة على توطين التكنولوجيات الحديثة للتصنيع بشركاتها التابعة وتطوير المنتجات النمطية لها فضلًا عن إنتاج منتجات جديدة؛ سواء بالتعاون مع شركات مناظرة (داخلية/ خارجية) أو من خلال مراكز البحوث التابعة لها.