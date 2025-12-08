قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل السلحفاة في البيت تجلب الرزق والحظ وتعطل السحر؟.. احذرها
قمة جديدة.. السعودية تصطدم بالمغرب في كأس العرب
الأرصاد تحذر من أمطار متفاوتة الشدة تضرب غرب البلاد
إعلام إسرائيلي: تل أبيب ترفض مهلة عامين لنزع سلاح حماس وتصر على أشهر فقط
مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 8 ديسمبر في القاهرة والمحافظات
النائب الأول لرئيس "الأوروبي لإعادة الإعمار" يبدأ اليوم زيارة لمصر
سماح تطلب الخلع أمام محكمة الأسرة: خانِّي وأنا بولد بنتنا
رسميا الآن .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه
الكونجرس يناقش مشروع قانون دفاعي يتضمن 400 مليون دولار إضافية لأوكرانيا
ما هو ثواب صيام يوم الإثنين؟.. 22 جائزة ربانية
إعفاء وجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب في هذه الحالة بالقانون
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 8 ديسمبر في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
رشا عوني

تحرص الهيئة المصرية العامة للمساحة في جمهورية مصر العربية، على إتاحة جدول مواقيت الصلاة في محافظات مصر اليوم الأثنين 5 ديسمبر  2025، للتعرّف على مواقيت الصلاة.

وينشط محرك البحث (جوجل) بشكل كبير، طوال اليوم، للبحث عن جدول مواقيت الصلاة في محافظات الجمهورية، والبالغ عدد المدن بها 79 مدينة، على مدار الساعة لمعرفة مواعيد أوقات الصلوات المكتوبة، وهو ما ترصده صدى البلد لعدد من المدن والمحافظات المصرية..

مواقيت الصلاة اليوم 

مواقيت الصلاة في القاهرة

- موعد صلاة الفجر: 5:06 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر: 11:47 صباحًا.

- موعد صلاة العصر: 2:36 عصرًا.

- موعد صلاة المغرب: 4:55 مساءً.

- موعد صلاة العشاء: 6:18 مساءً.

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

- موعد صلاة الفجر: 5:13 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر: 11:52 صباحًا.

- موعد صلاة العصر: 2:39 عصرًا.

- موعد صلاة المغرب: 4:58 مساءً.

- موعد صلاة العشاء: 6:22 مساءً.

مواقيت الصلاة في المنصورة

- موعد صلاة الفجر: 5:07 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر: 11:46 صباحًا.

- موعد صلاة العصر: 2:34 عصرًا.

- موعد صلاة المغرب: 4:52 مساءً.

- موعد صلاة العشاء: 6:16 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم 

مواقيت الصلاة في قنا

- موعد صلاة الفجر: 4:55 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر: 11:41 صباحًا.

- موعد صلاة العصر: 2:38 عصرًا.

- موعد صلاة المغرب: 4:58 مساءً.

- موعد صلاة العشاء: 6:17 مساءً.

مواقيت الصلاة في أسوان

- موعد صلاة الفجر: 4:52 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر: 11:40 صباحًا.

- موعد صلاة العصر: 2:41 عصرًا.

- موعد صلاة المغرب: 5:01 مساءً.

- موعد صلاة العشاء: 6:19 مساءً.

مواقيت الصلاة في السويس

- موعد أذان الفجر: 5:01 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: 11:42 صباحًا.

- موعد أذان العصر: 2:31 عصرًا.

- موعد أذان المغرب: 4:50 مساءً.

-موعد أذان العشاء: 6:13 مساءً.

مواقيت الصلاة في العريش

- موعد أذان الفجر 4:57 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: 11:37 صباحًا.

- موعد أذان العصر: 2:24 عصرًا.

- موعد أذان المغرب: 4:42 مساءً.

- موعد أذان العشاء: 6:06 مساءً.

مواقيت الصلاة في الفيوم

- موعد أذان الفجر: 5:07 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: 11:49 صباحًا.

- موعد أذان العصر: 2:40 عصرًا.

- موعد أذان المغرب: 4:58 مساءً.

- موعد أذان العشاء: 6:20 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم موعد اذان الظهر موعد اذان العصر موعد اذان المغرب وقت استجابة الدعاء

