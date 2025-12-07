حسام الغمري: الإخوان خططوا لاحتلال ناعم بصياغة دستور مصر في الخارج

كشف الإعلامي حسام الغمري أن أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية كانوا يسعون لكتابة دستور مصر من خارج البلاد، في خطوة وصفها بأنها محاولة لفرض احتلال ناعم على الدولة المصرية، وبيّن الغمري أن تيار الإسلام السياسي يمتلك القدرة على خلق حالة تؤثر في أي مجتمع إذا أُتيح له المجال.

أحزاب ومنصات حقوقية

وخلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" عبر قناة صدى البلد، أوضح الغمري أن الهدف من هذا الدستور الخارجي كان منح غطاء قانوني لعمل أحزاب ومنصات حقوقية تتلقى تمويلًا من الخارج، حتى تتمكن من صناعة القرار المصري أو التأثير عليه على الأقل.

وأضاف أن الغرب سبق أن أنفق 3 تريليونات دولار لتدمير العراق، لكنه لن يكرر الأمر في مصر، ولذلك لجأ إلى محاولة فرض نفوذ غير مباشر عبر جماعة الإخوان.

وأكد الغمري أن الإخوان كانوا يصيغون الدستور بسرعة وفي سرية تامة، بهدف تمرير نصوص "مفخخة" تحت شعارات الحرية والديمقراطية كما أشار إلى أن حازم صلاح أبو إسماعيل كان يحصل على تمويلات خارجية لدعم هذا المشروع.