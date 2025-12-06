حسام الغمري ساخرا : الإخوان بعد حظرهم هيطلبوا أمريكا في بيت الطاعة

قال حسام الغمري، الإعلامي والباحث السياسي، إن المشغل أو الأجهزة التي تمول جماعة الإخوان الإرهابية أدركوا أن ورقة الإخوان احترقت وأصبحت هذه الورقة عبء، وعدم قدرتها على صناعة الفوضى وفق المخطط الخاص بهم والشارع المصري لم يعد يتأثر بدعايتهم.

وأضاف الغمري في مداخلة هاتفية مع برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، أنه لهذا السبب رأينا قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التنفيذي، ثم قرار لجنة الشئون الخارجية بالكونجرس الأمريكي وهي خطوات جادة وغير مسبوقة.

وتابع ساخرا: رأينا بيانات من جماعة الإخوان الإرهابية بتقول إنهم هيرفعوا قضايا، هيطلبوا أمريكا في بيت الطاعة مش فاهم ولا ايه؟