وزير الإسكان يكشف مفاجآت مهمة لجماهير الزمالك بشأن أرض النادي

أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه أوجه التحية لكل جمهور نادي الزمالك ومجلس إدارة الزمالك الموقر، مشيرا إلى أن وزارة الإسكان تكن كل التقدير والاحترام للأندية الجماهيرية ونادي الزمالك أحد الأندية الرئيسية في مصر وهو يعتبر نادي الدولة.

وقال شريف الشربيني، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن أرض نادي الزمالك تم تخصيصها في عام 2003، مؤكدا أنه مرت بظروف صعبة، والمدة النهائية الإضافية انقضت وأصبح موقف المشروعات الاستثمارية قليل.

وتابع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الملف نتيجة حساسيته، هناك تنسيق مشترك مع وزير الشباب والرياضة في هذا الأمر ونحاول وجود حلول بديلة، بحيث يكون هناك أنسب حل ملائم لأنه يهمنا الحفاظ على نادي الزمالك.

وأشار شريف الشربيني إلى أن اللجان المختصة بالوزارة تعمل حتى الوصول لجل مجدي للطرفين، مؤكدا أنه حريصين على انهاء الموضوع في أقرب وقت، فلا يوجد اي جهة قدمت على أرض نادي الزمالك