رئيسا وزراء بريطانيا وهولندا: الدعم الدولي لأوكرانيا يجب أن يستمر
مشروعات إعادة الأحياء.. وزير الإسكان يكشف حقيقة بيع منطقة وسط البلد
رئيسة وزراء إيطاليا تتعهد بمساعدات طارئة لأوكرانيا
وزير الأوقاف يحيل مخالفات جديدة للتحقيق العاجل ويوجه بتشديد الرقابة
النقل تدرس مد مترو الإسكندرية حتى الكيلو 21 وبرج العرب | تفاصيل
وزير الإسكان يكشف مفاجآت مهمة لجماهير الزمالك بشأن أرض النادي
مصر ورومانيا تبحثان الاستعداد للاحتفال بمرور 120 عامًا على العلاقات الدبلوماسية
الأردن: إعادة تشكيل مجلس أوقاف القدس برئاسة الخطيب التميمي
انطلاق المعسكر المغلق لمنتخب مصر استعدادا لأمم إفريقيا 2025
بيلاروسيا: ليتوانيا تتلاعب بالطائرات المسيرة للحصول على أموال أوروبية
يوسف الحسيني يقوم بتجربة حية لها.. رئيس مصنع قادر يكشف تفاصيل سيارة ميني بورش الكهربائية
استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل من البيت.. الرابط والخطوات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

وزير الإسكان يكشف مفاجآت مهمة لجماهير الزمالك بشأن أرض النادي

أرض نادي الزمالك
أرض نادي الزمالك
محمود محسن

أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه أوجه التحية لكل جمهور نادي الزمالك ومجلس إدارة الزمالك الموقر، مشيرا إلى أن وزارة الإسكان تكن كل التقدير والاحترام للأندية الجماهيرية ونادي الزمالك أحد الأندية الرئيسية في مصر وهو يعتبر نادي الدولة. 

وقال شريف الشربيني، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن أرض نادي الزمالك تم تخصيصها في عام 2003، مؤكدا أنه مرت بظروف صعبة، والمدة النهائية الإضافية انقضت وأصبح موقف المشروعات الاستثمارية قليل.

وتابع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الملف نتيجة حساسيته، هناك تنسيق مشترك مع وزير الشباب والرياضة في هذا الأمر ونحاول وجود حلول بديلة، بحيث يكون هناك أنسب حل ملائم لأنه يهمنا الحفاظ على نادي الزمالك.

وأشار شريف الشربيني إلى أن  اللجان المختصة بالوزارة تعمل حتى الوصول لجل مجدي للطرفين، مؤكدا أنه  حريصين على انهاء الموضوع في أقرب وقت، فلا يوجد اي جهة قدمت على أرض نادي الزمالك 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمن القاهرة يحدد هوية المتهم بـ تقطيع جثمان فتاة وإلقائه بعين شمس

المتهم فصل جسدها ووزعه بالشوارع .. أمن القاهرة يكشف لغز العثور على فتاة عين شمس

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ومتوسطة في عدة مناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ومتوسطة في هذه المناطق

النادي تخلى عني.. محمد صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول

300 جنيه كاملة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

شاب ينهي حياة فتاة حاولت الدفاع عن نفسها في حدائق القبة

زيادة المعاشات رسميًا في يناير 2026 لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الجديد

زيادة المعاشات رسميًا في يناير 2026 لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الجديد

نتيجة شقق سكن لكل المصريين 7

رسميا.. نتيجة تقديمات شقق سكن لكل المصريين 7

ترشيحاتنا

إيه الوقت المناسب لتنظيف الأسنان .. قبل الإفطار أم بعده؟| إعرف الإجابة

طبيبة تحذر: فواكه حمضية تزيد الكحة عند الأطفال خلال نزلات البرد

ماذا يحدث عند تناول اليوسفي؟

بالصور

البحث عن التمساح.. جهود مكثفة للعثور على تماسيح مصرف الزوامل بالشرقية

رحيل بلا وداع| بعد مقـ.تل سعيد مختار.. نجوم انتهت حياتهم بطرق مأساوية

فيديو

كواليس مؤلمة.. جميلة عزيز تروي قصة مرضها ولحظات الانهيار وموقف أشرف زكي

السبب مجهول .. زوج يتخلص من زوجته بعد 120 يوم زواج

مصطفى قمر يطرح كليب مش هاشوفك بمشاركة زوجته .. فيديو

بيرموني تحت الأتوبيس.. محمد صلاح يكشف تفاصيل علاقته بنادي ليفربول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اسخر من والديك تكسب دولارات!

