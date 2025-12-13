قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خطوات وشروط التقديم.. كيفية إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2025

خالد يوسف

يبحث عدد كبير من المواطنين، عن آليات إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2025، للاستفادة من زيادة الحصة التموينية التي تُصرف مع بداية كل شهر جديد، حيث وفرت وزارة التموين والتجارة الداخلية خدمة جديدة تُمكن المواطنين من إضافة الأفراد على البطاقة التموينية دون الحاجة للتوجه إلى مكاتب التموين، وذلك من خلال منصة مصر الرقمية، ضمن حزمة خدمات يجري تطويرها لدعم منظومة التحول الرقمي وتسهيل حصول المواطنين على الدعم التمويني.

إضافة المواليد على بطاقة التموين عبر «ضم أفراد أسرتي»

كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن كافة التفاصيل المتعلقة بـ إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين، من حيث الشروط والأوراق المطلوبة، إلى جانب الفئات المستحقة للتقديم، للتسهيل على المواطنين وتحضير أوراقهم لإضافة المواليد الجدد.

وتتيح منصة مصر الرقمية، الخدمة للمواطنين المستحقين للدعم، ويمكن تنفيذها بخطوات إلكترونية بسيطة تبدأ بالدخول على منصة مصر الرقمية ثم اختيار خدمات التموين، ومن بينها خدمة "ضم أفراد أسرتي"، عقب قراءة الشروط والموافقة عليها وإدخال البيانات بصورة صحيحة.

خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين

أشارت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إلى أن خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين، تمثل في النقاط التالية:

ـ الدخول على بوابة مصر الرقمية من هــــنــــــا

ـ اختيار خدمات التموين.

ـ الضغط على «إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين في بطاقة التموين».

ـ كتابة الاسم الأول للأم.

ـ ادخال اسم المولود الذي ترغب في إضافته، على أن يكون الاسم رباعيا.

ـ ادخال الرقم القومي الموجود بشهادة الميلاد، لـ إضافة المواليد على بطاقة التموين.

ـ كتابة صلة قرابة المولود.

ـ اختيار «ضم الأبناء».

ـ الضغط على أيقونة «إضافة».

الأوراق المطلوبة

أما عن الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025، فتتمثل فيما يلي:

ـ صورة من بطاقة التموين.

ـ صورة بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة.

ـ تقديم رقم الهاتف ويشترط أن يكون مسجل باسم رب الأسرة.

ـ تقديم صورة بطاقة الرقم القومي أو شهادات الميلاد للأفراد المسجلة على بطاقة التموين.

ـ في حالة استشهاد الوالد، إحضار مستند يثبت ذلك.

ـ صورة بطاقة الرقم القومي أو شهادات الميلاد للأبناء المراد إضافتهم.

ـ صورة من كارت الخدمات المتكاملة، أو كارت معاش التضامن الاجتماعي، أو كارت معاش تكافل وكرامة.

شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

تتمثل شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025، فيما يلي:

ـ لا يقل عمر الأبناء عن 4 سنوات.

ـ يكون الحد الأقصى لعدد الأفراد على بطاقة التموين 4 أفراد «زوج وزوجة و 2 من الأبناء».

ـ يكون المعاش الشهري لـ الأسرة 2500 جنيه.

ـ يكون الحد الأدنى للدخل الشهري لصاحب بطاقة التموين أقل من 3 آلاف جنيه.

ـ تكون البطاقة التموينية لـ 3 أفراد فقط، ويضاف فرد آخر بشرط أن تكون الأسرة من الأولى بالرعاية.

الفئات المستحقة لإضافة المواليد على بطاقة التموين

حددت وزارة التموين عددًا من الفئات المستحقة لإضافة المواليد على بطاقات التموين، وهم كالتالي:

ـ المستفيدون من معاش التضامن الاجتماعي.

ـ أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة.

ـ المستفيدون بمعاش تكافل وكرامة

ـ المستفيدون ببطاقة الخدمات المتكاملة.

إضافة المواليد الجدد بطاقة التموين 2025 زيادة الحصة التموينية الدعم التمويني منصة مصر الرقمية وزارة التموين والتجارة الداخلية

طريقة عمل ميني باتية بالجبنة وحبة البركه
دينا الشربيني
عوامل تزيد من ظهور حب الشباب
محافظ الشرقية
