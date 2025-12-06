قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر: دور الأونروا يظل محوريا ولا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله
تقارير عالمية: مصر واليابان وفيتنام تستعد لحقبة سياحية استثنائية في 2026
أسود ونمور جديدة وحيوانات بلا أقفاص.. مفاجآت فى تطوير حديقة الجيزة
أسعار الدولار اليوم السبت 6-12-2025
بدء من اليوم.. إلغاء شهادة مخالفات المرور الورقية واعتماد الإلكترونية
أذكار الصباح مكتوبة.. كلمات تحصنك وتبارك فى رزقك فاغتنمها
مصر في المونديال.. العميد: جاهزون.. أبوريدة: مفيش مباريات سهلة.. وأبوزهرة : نمتلك مقومات المنافسة
أسعار الذهب في مصر اليوم 6 ديسمبر 2025
تنظمه القبائل العربية..سباق مرماح الخيول السنوي في قرية بنبان بأسوان |شاهد
الخارجية الأمريكية: مباحثات مستمرة بين واشنطن وكييف لإنهاء حرب أوكرانيا
مصطفى قمر ليس الأول.. أزواج وزوجات يخطفون الأنظار فى كليبات النجوم | فيديو
الترتيب والغيابات.. 9 معلومات عن لقاء منتخب مصر والإمارات بـ كأس العرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزارة التموين تبدأ الاستعداد لشهر رمضان.. وتحفيز الإنتاج المحلي من الدواجن

وزير التموين
وزير التموين
محمد صبيح

شهد الأسبوع نشاطًا مكثفًا  الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لمتابعة توافر السلع واستقرار الأسواق، والاستعداد لشهر رمضان المبارك، ومتابعة أداء الجهات والشركات التابعة للوزارة.

 انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥

أدلى الدكتور شريف فاروق، بصوته في انتخابات مجلس النواب لعام ٢٠٢٥، وأكد على أهمية المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الدستوري الهام، باعتباره واجبًا وطنيًا يعكس وعي المواطنين وحرصهم على دعم مسيرة التنمية والاستقرار. 
 

 اجتماع جهاز تنمية التجارة الداخلية

عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعًا مع الدكتور محمد عوض رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، في إطار المتابعة الدورية لعمل الجهات والهيئات التابعة للوزارة. 
 

 استعدادات شهر رمضان

في إطار الاجتماعات الدورية التي يعقدها الدكتور شريف فاروق، مع قيادات الجهات والشركات التابعة للوزارة لمراجعة جاهزية منظومة السلع استعدادًا لشهر رمضان المبارك، عقد معاليه اجتماعًا مع  خالد قنديل رئيس مجلس إدارة الشركة العامة لتجارة الجملة، وقيادات الشركة، لمتابعة موقف توافر السلع الأساسية وضمان انتظام تدفق المعروض إلى المنافذ التابعة  


 تحفيز الإنتاج المحلي من الدواجن

عُقد اجتماع تنسيقي موسع جمع الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، و علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، وبعض المستثمرين في هذا المجال، وبعض قيادات الوزارتين، لمناقشة آليات تشجيع الصناعة الوطنية لمنتجات الدواجن وبيض المائدة، وبحث سبل تقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج.


احتفال سفارة الإمارات بمناسبة عيد الاتحاد الرابع والخمسين
 

شارك الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية في الاحتفال الذي أقامته سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، تلبية لدعوة كريمة من السيد السفير حمد الزعابي، السفير الإماراتي بالقاهرة، وذلك بمناسبة عيد الاتحاد الرابع والخمسين، والذي أقيم بالعاصمة الجديدة، بحضور لفيف من السادة الوزراء الحاليين والسابقين.


 الاحتفال بمرور 20 عامًا على تأسيس شركة «إي. فاينانس»

حرص الدكتور شريف فاروق على حضور الاحتفالية التي اقامتها شركة "إي. فاينانس" بمرور ٢٠ عام على تأسيسها، وأكد الدكتور شريف فاروق أن نجاح "إي. فاينانس" تُعد قصة نجاح مصرية ملهمة، وشهدت الاحتفالية حضور نخبة من السادة الوزراء وكبار المسئولين في القطاعين الحكومي والخاص.

جلسة تداول بالبورصة المصرية  استحواذ شركة "إيجيترانس" على شركة "نوسكو".

بحضور الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، شارك السيد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية في افتتاح فعاليات جلسة التداول بالبورصة المصرية، والتي أقيمت احتفالًا بإتمام صفقة استحواذ شركة إيجيترانس على شركة نوسكو، كما شارك أيضًا الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور إسلام عزام رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، والسيد ماجد شوقي رئيس مجلس إدارة شركة إيجيترانس.

 مراسم قرعة الحج للعاملين بالوزارة

بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة شهد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، مراسم قرعة الحج للعاملين بالوزارة للعام الهجري 1447، والتي أُجريت في أجواء اتسمت بالشفافية والتنظيم الدقيق، وذلك لاختيار الموظفين المتقدمين والراغبين في أداء فريضة الحج هذا العام.

التموين الأسواق السلع شهر رمضان المبارك انتخابات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احمد عبدالقادر ميدو

محمولا على الأعناق.. استقبال حافل لـ أحمد عبد القادر ميدو بمطار القاهرة

محمود الخطيب وعمرو اديب

عمرو أديب: حاولت أقنع الخطيب يسيبوا الدورى السنة دي

حسام حسن وإبراهيم حسن

طريق منتخب مصر في كأس العالم 2026 حال التأهل من دور المجموعات

منتخب مصر

ياخسارة.. فتحي سند يثير الجدل بمنشور بشأن منتخب مصر

منتخب مصر

تاريخ مواجهات مصر أمام بلجيكا وإيران ونيوزيلندا قبل كأس العالم 2026

اللافتات

الداخلية تكشف حقيقة إدعاء شخص بتعمد الرادارات على الدائرى تحرير مخالفات سرعة للسيارات

الارصاد الجوية

الأرصاد تحذر من انخفاض كبير بدرجة الحرارة وأمطار رعدية تصل للسيول

محمد شوقي

محمد شوقي يكشف كواليس رحيله عن الأهلي.. ولا أنسى جميل سيف زاهر

ترشيحاتنا

مباراة مصر وبلجيكا

4 انتصارات وهزيمة واحدة.. منتخب مصر عقدة بلجيكا قبل مونديال 2026

منتخب مصر

نجم الزمالك السابق: قادرون على تحقيق نتائج جيدة في كأس العالم

مصطفي أبو زهرة

مصطفي أبو زهرة لـ " صدي البلد " : متفائل بالمنتخب وقادرون على الوصول لنقطة بعيدة فى المونديال

بالصور

طلاب الصيدلة ينظمون حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع بنك الزقازيق ويجمعون 134 كيس

طلاب الحملة
طلاب الحملة
طلاب الحملة

لماذا تهتم المرأة بالموضة؟.. العلم يكشف سر الجاذبية في البيت والعمل

لماذا تهتم المرأة بالموضة أكثر؟ العلم يكشف سر الجاذبية في 2025
لماذا تهتم المرأة بالموضة أكثر؟ العلم يكشف سر الجاذبية في 2025
لماذا تهتم المرأة بالموضة أكثر؟ العلم يكشف سر الجاذبية في 2025

لماذا تتعب المرأة أكثر من الرجل؟.. دراسات تكشف أسبابًا لم تكن معلومة

لماذا تتعب المرأة أكثر من الرجل؟
لماذا تتعب المرأة أكثر من الرجل؟
لماذا تتعب المرأة أكثر من الرجل؟

الغذاء الملون | 10 عادات تبطئ شيخوخة البشرة.. خبراء يكشفون سر شباب المرأة في 2025

عادات تبطئ شيخوخة البشرة
عادات تبطئ شيخوخة البشرة
عادات تبطئ شيخوخة البشرة

فيديو

مصطفى قمر وزوجته

مصطفى قمر ليس الأول.. أزواج وزوجات يخطفون الأنظار فى كليبات النجوم | فيديو

المتهمين

فيديو مفبرك يهز سباق الانتخابات في سوهاج.. الداخلية تضبط المتورطين

صورة أرشيفية

حقيقة فيديو التهجم المسلح في سوهاج.. الداخلية تتخذ إجراءات عاجلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد