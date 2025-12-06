وزارة التموين تبدأ الاستعداد لشهر رمضان.. وتحفيز الإنتاج المحلي من الدواجن

شهد الأسبوع نشاطًا مكثفًا الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لمتابعة توافر السلع واستقرار الأسواق، والاستعداد لشهر رمضان المبارك، ومتابعة أداء الجهات والشركات التابعة للوزارة.

انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥

أدلى الدكتور شريف فاروق، بصوته في انتخابات مجلس النواب لعام ٢٠٢٥، وأكد على أهمية المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الدستوري الهام، باعتباره واجبًا وطنيًا يعكس وعي المواطنين وحرصهم على دعم مسيرة التنمية والاستقرار.



اجتماع جهاز تنمية التجارة الداخلية

عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعًا مع الدكتور محمد عوض رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، في إطار المتابعة الدورية لعمل الجهات والهيئات التابعة للوزارة.



استعدادات شهر رمضان

في إطار الاجتماعات الدورية التي يعقدها الدكتور شريف فاروق، مع قيادات الجهات والشركات التابعة للوزارة لمراجعة جاهزية منظومة السلع استعدادًا لشهر رمضان المبارك، عقد معاليه اجتماعًا مع خالد قنديل رئيس مجلس إدارة الشركة العامة لتجارة الجملة، وقيادات الشركة، لمتابعة موقف توافر السلع الأساسية وضمان انتظام تدفق المعروض إلى المنافذ التابعة



تحفيز الإنتاج المحلي من الدواجن

عُقد اجتماع تنسيقي موسع جمع الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، و علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، وبعض المستثمرين في هذا المجال، وبعض قيادات الوزارتين، لمناقشة آليات تشجيع الصناعة الوطنية لمنتجات الدواجن وبيض المائدة، وبحث سبل تقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج.



احتفال سفارة الإمارات بمناسبة عيد الاتحاد الرابع والخمسين



شارك الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية في الاحتفال الذي أقامته سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، تلبية لدعوة كريمة من السيد السفير حمد الزعابي، السفير الإماراتي بالقاهرة، وذلك بمناسبة عيد الاتحاد الرابع والخمسين، والذي أقيم بالعاصمة الجديدة، بحضور لفيف من السادة الوزراء الحاليين والسابقين.



الاحتفال بمرور 20 عامًا على تأسيس شركة «إي. فاينانس»

حرص الدكتور شريف فاروق على حضور الاحتفالية التي اقامتها شركة "إي. فاينانس" بمرور ٢٠ عام على تأسيسها، وأكد الدكتور شريف فاروق أن نجاح "إي. فاينانس" تُعد قصة نجاح مصرية ملهمة، وشهدت الاحتفالية حضور نخبة من السادة الوزراء وكبار المسئولين في القطاعين الحكومي والخاص.

جلسة تداول بالبورصة المصرية استحواذ شركة "إيجيترانس" على شركة "نوسكو".

بحضور الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، شارك السيد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية في افتتاح فعاليات جلسة التداول بالبورصة المصرية، والتي أقيمت احتفالًا بإتمام صفقة استحواذ شركة إيجيترانس على شركة نوسكو، كما شارك أيضًا الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور إسلام عزام رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، والسيد ماجد شوقي رئيس مجلس إدارة شركة إيجيترانس.

مراسم قرعة الحج للعاملين بالوزارة

بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة شهد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، مراسم قرعة الحج للعاملين بالوزارة للعام الهجري 1447، والتي أُجريت في أجواء اتسمت بالشفافية والتنظيم الدقيق، وذلك لاختيار الموظفين المتقدمين والراغبين في أداء فريضة الحج هذا العام.