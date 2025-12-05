قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عملت مفاجأة للموظفين.. سيارات فاخرة قيمتها 173 ألف دولار وهدايا أسطورية| إيه الحكاية؟

موظفين
موظفين
أمينة الدسوقي

في خطوة غير مألوفة في عالم الشركات، فاجأت شركة تعمل فى مجال الأمن السيبراني موظفيها بسيارات فاخرة ورحلات مجانية، مكافأة للموظفين الأكثر تعاونا خلال حفل العطلات السنوي.

الشركة، التي تتخذ من مدينة أورلاندو في ولاية فلوريدا مقراً لها ويعمل بها نحو 700 موظف، تحولت إلى نموذج لافت في طرق تحفيز العاملين، وفق ما نقل موقع Business Insider.

نظام تصويت عالمي لاختيار الأكثر تعاونا

تمتلك الشركة مكاتب في دبلن ودبي وأستراليا، وتستقبل شهرياً مئات الأصوات لاختيار الموظفين الأكثر مساعدة من مختلف فروعها، يُختار موظف واحد من الولايات المتحدة وآخر من خارجها، ويتم استقدام الفائزين الدوليين لحضور الحفل السنوي.

ويصوت كل مدير داخل الشركة لتحديد أفضل موظف في فريقه شهريا، ثم تُجمع الأصوات نهاية العام لتحديد أصحاب الجوائز الكبرى.

سيارات فاخرة وجوائز غير تقليدية

عادة ما تمنح الشركة سيارة كهربائية للفائز، لكنها قدمت سابقا سيارة بورشه باناميرا بقيمة 125 ألف دولار أما هذا العام، فتقدر قيمة إحدى الجوائز بنحو 173 ألف دولار، في خطوة تعكس رغبة الشركة في تكريم جهود موظفيها بصورة استثنائية.

هذا التقليد بدأ عام 2021، لكنه تحول لاحقاً إلى برنامج مكافآت يركز على التعاون وليس المنافسة الفردية فقط.

ثقافة عمل قائمة على العمل الجماعي

الرئيس التنفيذي داني جنكينز أوضح أن ثقافة التعاون هي أساس نجاح الشركة، خاصة في مجال الأمن السيبراني الذي يتطلب استجابة مستمرة على مدار الساعة، بمتوسط زمن استجابة يبلغ 23 ثانية فقط لأي مشكلة دعم فني.

وقال جنكينز:"إذا لم يكن الموظفون مستعدين لمساعدة بعضهم البعض والرد على المكالمات في أي وقت عند الثانية صباحاً فلن ينجح العمل."

وأشار إلى أنه شخصياً يعمل نحو 100 ساعة أسبوعياً، ويُبقي هاتفه مفتوحاً للطوارئ دون انقطاع.

توسع مستمر دون أي عمليات تسريح

بفضل النمو المتسارع في قطاع الأمن السيبراني، لم تُقدم الشركة على تسريح أي موظف منذ تأسيسها، بل توظف حالياً ما بين 40 إلى 50 موظفاً شهرياً ويؤكد جنكينز أن الاحتفاظ بالمواهب عنصر أساسي في الحفاظ على ثقافة العمل القوية داخل الشركة.

رحلات فاخرة ومزايا إضافية

قبل الإعلان عن الفائزين بالسيارات، يتم تكريم 14 إلى 16 موظفاً احتياطياً، عبر منحهم عطلة نهاية أسبوع طويلة مدفوعة بالكامل، شملت في الأعوام الماضية رحلات كروز إلى جزر الباهاماس، وزيارات إلى نيويورك وبوسطن، مع ميزانية إنفاق يومي تصل إلى 2,500 دولار لكل موظف.

كما تمنح الشركة موظفيها المتميزين مزايا إضافية، من بينها مقاعد ملاصقة للملعب في مباريات مركز "كيا" في أورلاندو، حيث تمتلك الشركة صندوقاً خاصاً دائماً.

وفاء الموظفين يثبت نجاح النهج

أكد جنكينز أن هذا التقليد عزز ولاء الموظفين ورفع مستوى الأداء، مشيراً إلى أن أي موظف فاز بسيارة لم يغادر الشركة مطلقاً، في مؤشر على نجاح استراتيجية التحفيز التي تعتمدها الشركة.

