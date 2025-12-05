ملك سامي تحرز برونزية بطولة العالم تحت ٢١ عام بكينيا

في انجاز جديد يضاف لسلسلة انجازات الاتحاد المصري للتايكوندو برئاسة المستشار محمد مصطفى حققت ملك سامي بطلة مصر للتايكوندو برونزية بطولة العالم تحت ٢١ عام في وزن تحت ٧٣ والمقامة في كينيا

بدأت ملك البطولة بالفوز على بطلة المغرب في دور الـ ٣٢ ٢ - ٠ ثم حققت الفوز على بطلة إسبانيا في دور الستة عشر ٢ - ١ قبل ان تحقق الفوز على بطلة إنجلترا في ربع النهائي ٢ - ٠ ثم حققت البرونزية بعد الخسارة امام بطلة هايتي في مباراة النصف النهائى

و راهن مجلس إدارة الاتحاد المصري للتايكوندو واللجنة الفنية بالاتحاد على تفوق اللاعبة ملك سامى فى المنافسات الدولية الكبري وذلك بعد الدفع بها للمشاركة ببطولة العالم للكبار بووشي بالصين بشهر اكتوبر والتي كانت المشاركة الدولية الأولى لها خلال مسيرتها بمرحلة الكبار رغم صغر سنها وقلة خبرتها وذلك لاعدادها للمنافسات المقبلة وإكسابها الاحتكاك الدولي المطلوب بأعلى مستوي تنافسي لتحقق بعد شهر من مشاركتها ببطولة العالم للكبار ميدالية برونزية مهمة اليوم ببطولة العالم تحت ٢١ سنة لتسطر فصلاً جديداً فى مسيرتها الرياضية وتؤكد على قدرتها فى المنافسة خلال الفترات القادمة.

ويشارك في البطولة من اللاعبين كل من : معتز عاصم تحت وزن ٥٤ك و محمد أسامة تحت وزن ٥٨ك و أحمد هشام تحت وزن ٦٣ك و عمر فتحى تحت وزن ٦٨ك و حنين ربيع تحت وزن ٤٦ك و ليلى شريف تحت وزن ٤٩ك و چنى خطاب تحت وزن ٥٣ك و شهد سامى تحت وزن ٥٧ك و نادين عمرو تحت وزن ٦٢ك و ملك سامى تحت وزن ٧٣ك بالاضافة الى جهاز فنى مكون من المدير الفني الأسبانى روسيندو الونسو والتركية جولشا اولنسو مدربة المنتخب والدكتور قدرى المر أخصائي العلاج الطبيعي بالمنتخب ويرأس البعثة الاستاذ هيثم الجداوي عضو مجلس إدارة الاتحاد والمشرف على منتخب مصر للناشئين.

وتأتى مشاركة المنتخب المصري بالبطولة فى اطار رؤية مجلس ادارة الاتحاد المصري للتايكوندو برئاسة المستشار محمد مصطفى لمشاركة عدد كبير من لاعبي المنتخب صغار السن بالبطولات الدولية المختلفة لمتابعتهم و حصد النقاط اللازمة وزيادة الاحتكاك الدولي وعمل صف وجيل جديد من اللاعبين الدوليين لتمثيل المنتخب الوطني الاول فى المرحلة القادمة ضمن برنامج اعداد المنتخب والمُعد من قِبل المهندس محمد عجيزه المشرف العام على المنتخب الوطني الأول.