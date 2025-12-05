قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ملك سامي تحرز برونزية بطولة العالم تحت ٢١ عام بكينيا
عون: لبنان تعمل مع اليونيفيل على كافة المستويات
مخالفات في بطاقتك الشخصية تعرضك لـ 5 غرامات مالية
جورج كلوني يعترف: زوجتي تعمل لدى جماعة الإخوان المسلمين
استشاري حساسية: المضادات الحيوية لا تعالج الفيروسات وإساءة استخدامها يضر المناعة
أول تعليق روسي على قرار الأمم المتحدة بشأن أطفال أوكرانيا
دراسة: الحرب على غزة تدفع مزيدًا من البريطانيين لاعتناق الإسلام
موعد صلاة الجمعة.. التوقيت الصحيح للصلوات
العقول المحمدية والتحذير من نشر روح التشاؤم.. موضوع خطبة الجمعة اليوم
الجيش الأوكراني يعلن إسقاط 80 مسيرة روسية
الأوراق المطلوبة للتقديم لوظيفة معاون نيابة
مكتبة الإسكندرية تكشف الرسالة الأساسية للفيلم الجديد أصلك مستقبلك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

طول عمرك راجل وبترجع أقوى.. تريزيجيه يدعم كريم فؤاد بعد الإصابة

كريم فؤاد
كريم فؤاد
سارة عبد الله

وجه لاعب الأهلي محمود حسن تريزيجيه، رسالة لكريم فؤاد زميله بالفريق بعد إصابته بجزع في رباط الركبة. 

وكتب تريزيجيه عبر ستوري حسابه على انستجرام: “ربنا يرجعك بالسلامة يا بطل طول عمرك راجل وبترجع أقوى وأحسن من الأول ربنا يشفيك”.

تريزيجيه على انستجرام 

إصابة كريم فؤاد

تعرض كريم فؤاد، لاعب منتخب مصر المشارك في كأس العرب، لإصابة خلال مران الفريق أمس، تمثلت في كدمة بالركبة، وعلى أثرها قام الدكتور أيمن زين طبيب المنتخب، بإجراء الإسعافات الأولية.

وفي صباح اليوم، توجه اللاعب برفقة طبيب المنتخب إلى مستشفى «سبيتار» لإجراء الفحوصات والأشعة اللازمة.

وأعلن الدكتور أيمن زين أن نتائج الأشعة أثبتت إصابة اللاعب بجزع في الرباط الداخلي للركبة اليمنى، إضافة إلى جزع في رقعة الرباط الصليبي.

وأوضح زين أن الحالة تستلزم علاجًا تحفظيًا لمدة تتراوح بين أربعة وستة أسابيع، مع التأكيد على التنسيق الكامل مع الجهاز الطبي للنادي الأهلي بشأن متابعة البرنامج العلاجي.

كريم فؤاد تريزيجيه الأهلي جزع في رباط الركبة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار كروت الشحن

حقيقة ارتفاعها.. أسعار باقات الإنترنت الأرضي وكروت الشحن في مصر

ترامب

بتوجيهات من ترامب.. حظر دخول مواطني 30 دولة إلى الولايات المتحدة

حسن شحاته

فحوصات طبية وعملية جراحية.. تطورات الحالة الصحية لـ حسن شحاتة

السير بنيامين سليد

فرصة للعيش في قصر عتيق وحياة مترفة.. مليونير يبحث عن عروس لإنجاب وريث

علي ماهر

علي ماهر: أنا ابن الأهلي.. والمطالبة بحقي ليست هجوما

سعر الدولار

أقل سعر دولار اليوم 5-12-2025

سعر الذهب عيار 21 الآن

قفزة جديدة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

المونوريل

أسعار التذاكر والمحطات.. بدء استقبال الركاب بمونوريل شرق النيل الشهر القادم

ترشيحاتنا

الحرس الثوري

إيران.. تفكيك خلية عمليات مسلحة تابعة لمجموعة خلق الإرهـ ابية

دورية لليونيفيل

اليونيفيل :دورية تابعة لنا تعرضت لإطلاق نار قرب بلدة بنت جبيل جنوب لبنان

جيش الاحتلال

انتحار ضابط إسرائيلي بسبب مشاكل نفسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد