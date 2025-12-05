جمال حمزة: هجوم السوشيال ميديا أثر على مستوى محمد شريف

قال جمال حمزة، نجم الزمالك السابق، إن محمد شريف مهاجم الأهلي ومنتخب مصر تأثر بشكل واضح بهجوم السوشيال ميديا في الفترة الأخيرة، وهو ما انعكس على ثقته داخل الملعب وسبب تراجعًا في أدائه.

وأوضح حمزة خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة MBC مصر 2:

"محمد شريف لاعب كبير، لكنه تأثر نفسيًا بهجوم السوشيال ميديا… وكان لازم يتم دعمه بشكل أفضل عشان يقدر يتخطى الفترة دي ويستعيد مستواه."

وأضاف: "اللاعب قادر على العودة لمستواه بشرط أن يركز داخل الملعب ولا يفكر في السوشيال ميديا وما يحدث فيها".