حارس وعقاب السماء| منظومات مصرية جديدة بمعرض إيديكس 2025 لمواجهة الطائرات المسيرة.. فيديو وصور
شالوا برقع الأدب | تعليق صادم من عبدلله رشدي على مغازلة سيدات لطبيب بالسوشيال ميديا
مدرعات عائلة التمساح والشيربا تبهر الوفود العسكرية والزوار في معرض إيديكس 2025| صور
ترامب: يجب أن أفوز بجائزة نوبل للسلام عن كل حرب أنهيتها
مال حرام.. الإفتاء تحذر من مكاسب ألعاب المراهنات الإلكترونية
مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026.. ما القصة؟
دعاء ثلث الليل الأخير الثابت عن النبي.. لا تفوت أفضل أوقات الاستجابة
موعد مباراة مصر القادمة بعد التعادل مع الكويت في كأس العرب
إيديكس 2025 | شركة روسية كبرى تعتزم تصنيع معدات دفاعية عالية التقنية بمصر
بعد 10 أيام من الرعب .. تفاصيل عودة المصريين المختطفين في مالي
الكيلو بجنيه يفضح كارثة .. الزراعة تضبط دواجن فاسدة في محل بفيصل
بوتين: أوروبا تعرقل جهود السلام .. وموسكو مستعدة لأي مواجهة إذا فُرضت عليها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
شيكابالا: أهدرنا فرصا سهلة.. ومحمد شريف يعاني أزمة واضحة في إنهاء الهجمات

حمزة شعيب

أعرب محمود عبد الرازق شيكابالا، نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق، عن استيائه من تعادل الفراعنة أمام الكويت بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء الثلاثاء ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العرب 2025 المقامة في قطر.

وشهد اللقاء تقدم المنتخب الكويتي عبر فهد الهاجري، قبل أن يدرك محمد مجدي "أفشة" التعادل من ركلة جزاء، ليخرج كل فريق بنقطة في بداية مشواره بالبطولة.

وفي تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر 2"، اعتبر شيكابالا أن المنتخب أهدر فوزًا كان في المتناول، موضحًا أن إضاعة الفرص كانت أبرز أسباب التعادل، قائلاً:"أهدرنا فوزًا سهلًا… محمد شريف يعاني من مشكلة واضحة في إنهاء الهجمات."

وانتقد شيكابالا مشهد تنفيذ ركلة الجزاء عقب خلاف داخل الملعب بين اللاعبين حول من يتولى التسديد، مشيرًا إلى أن مثل هذه المواقف تفقد الفريق تركيزه داخل الملعب.

 وأضاف:"لا أحب أن أحد اللاعبين يمسك الكرة للتسديد، ثم يأتي لاعب آخر ويأخذها منه. محمد النني كان سيسدد الكرة، لكن عمرو السولية أخذها. توقعت أن يسدد أفشة الكرة في وسط المرمى، وقد حدث ذلك. لقد صعّبنا المباراة على أنفسنا."

كما أشاد شيكابالا بتدخل الحارس محمد بسام الذي أنقذ فرصة خطيرة في الدقائق الأخيرة، مؤكدًا أن الفريق كان مهددًا بالخسارة لولا يقظة حارس المرمى:"نحمد الله على فرصة الكويت التي تصدى لها بسام… لو دخلت، كانت المباراة ستنتهي بشكل سيئ للغاية بالنسبة لنا."

ويستعد منتخب مصر لمواجهة الإمارات في الجولة الثانية أملاً في حصد أول ثلاث نقاط وتدارك التعثر الافتتاحي، وسط مطالبات واسعة بإصلاح الأخطاء الدفاعية والهجومية قبل استمرار المنافسة في البطولة.

صورة تعبيرية

محامي الطـ ـفل سفاح الإسماعيلية يفجر مفاجأة: هيطلع براءة بنسبة كبيرة لهذا السبب

صورة أرشيفية

تعليق الدراسة غدا وبعد غد ببعض المدارس لإنعقاد لجان إعادة انتخابات مجلس النواب

صورة أرشيفية

تنبيهات عاجلة لطلاب الصف الثالث الإعدادي بشأن استمارة الشهادة الاعدادية 2026

ارشيفية

فضحها بـ 10 فيديوهات.. اعترافات مثيرة لمديرة تطبيق شهير ضد عشيقها| خاص

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

بعد قت.له لابنته.. حكم نهائي على الملاكم المصري-الأمريكي| إيه الحكاية؟

أنهى حياة ابنته.. حكم نهائي على الملاكم المصري-الأمريكي| إيه الحكاية؟

المتهم

الصاروخ الكهربائي | قرار قضائي في محاكمة طفل المنشار بالإسماعيلية

اسعار الفراخ اليوم

استقرار بالأسواق.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر

كسوف الشمس

كورونا الشمس تكشف وجهها الخفي… ظاهرة فلكية نادرة فى مدينة مصرية| إيه الحكاية؟

كوكب المريخ

مفاجأة.. المريخ صالح للحياة منذ مليارات السنين| إيه الحكاية؟

رائد فضاء

ما مصير رائد الفضاء إذا مات على سطح القمر؟.. سيناريوهات غير متوقعة

مدرعات عائلة التمساح والشيربا تبهر الوفود العسكرية والزوار في معرض إيديكس 2025| صور

المدرعة تمساح 1

حارس وعقاب السماء| منظومات مصرية جديدة بمعرض إيديكس 2025 لمواجهة الطائرات المسيرة.. فيديو وصور

منظومة حارس 2

كيا تشوق لـ سيلتوس 2026 الجيل الجديد كلياً

كيا سيلتوس

الأكثر توفيرا للوقود.. 5 سيارات زيرو في السوق المصري

سوق السيارات المصري

فيديو

المدرعة تمساح 1

مدرعات عائلة التمساح والشيربا تبهر الوفود العسكرية والزوار في معرض إيديكس 2025| صور

منظومة حارس 2

حارس وعقاب السماء| منظومات مصرية جديدة بمعرض إيديكس 2025 لمواجهة الطائرات المسيرة.. فيديو وصور

مسيرات

قدرات مسيّرات مصرية بتكنولوجيا عالمية تظهر في إيديكس 2025‎

منظومة الدفاع الجوي IRIS-T،

IRIS-T .. الدرع الجوية في سماء مصر | قوة وسرعة وسيطرة لا تضاهى

أحمد الأشعل

الإمارات ومصر.. علاقة رسّخها المؤسس وتمنحها السنوات قوة جديدة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: انتبه من فضلك! الأخلاق ترجع إلى الخلف

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أسطورة سميراميس

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب قصيدة: يا يَمنَ العِزِّ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: أسلحة مصرية تهز «إيديكس 2025»

