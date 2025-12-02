شيكابالا: أهدرنا فرصا سهلة.. ومحمد شريف يعاني أزمة واضحة في إنهاء الهجمات

أعرب محمود عبد الرازق شيكابالا، نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق، عن استيائه من تعادل الفراعنة أمام الكويت بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء الثلاثاء ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العرب 2025 المقامة في قطر.

وشهد اللقاء تقدم المنتخب الكويتي عبر فهد الهاجري، قبل أن يدرك محمد مجدي "أفشة" التعادل من ركلة جزاء، ليخرج كل فريق بنقطة في بداية مشواره بالبطولة.

وفي تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر 2"، اعتبر شيكابالا أن المنتخب أهدر فوزًا كان في المتناول، موضحًا أن إضاعة الفرص كانت أبرز أسباب التعادل، قائلاً:"أهدرنا فوزًا سهلًا… محمد شريف يعاني من مشكلة واضحة في إنهاء الهجمات."

وانتقد شيكابالا مشهد تنفيذ ركلة الجزاء عقب خلاف داخل الملعب بين اللاعبين حول من يتولى التسديد، مشيرًا إلى أن مثل هذه المواقف تفقد الفريق تركيزه داخل الملعب.

وأضاف:"لا أحب أن أحد اللاعبين يمسك الكرة للتسديد، ثم يأتي لاعب آخر ويأخذها منه. محمد النني كان سيسدد الكرة، لكن عمرو السولية أخذها. توقعت أن يسدد أفشة الكرة في وسط المرمى، وقد حدث ذلك. لقد صعّبنا المباراة على أنفسنا."

كما أشاد شيكابالا بتدخل الحارس محمد بسام الذي أنقذ فرصة خطيرة في الدقائق الأخيرة، مؤكدًا أن الفريق كان مهددًا بالخسارة لولا يقظة حارس المرمى:"نحمد الله على فرصة الكويت التي تصدى لها بسام… لو دخلت، كانت المباراة ستنتهي بشكل سيئ للغاية بالنسبة لنا."

ويستعد منتخب مصر لمواجهة الإمارات في الجولة الثانية أملاً في حصد أول ثلاث نقاط وتدارك التعثر الافتتاحي، وسط مطالبات واسعة بإصلاح الأخطاء الدفاعية والهجومية قبل استمرار المنافسة في البطولة.