عون: لبنان تعمل مع اليونيفيل على كافة المستويات
مخالفات في بطاقتك الشخصية تعرضك لـ 5 غرامات مالية
جورج كلوني يعترف: زوجتي تعمل لدى جماعة الإخوان المسلمين
استشاري حساسية: المضادات الحيوية لا تعالج الفيروسات وإساءة استخدامها يضر المناعة
أول تعليق روسي على قرار الأمم المتحدة بشأن أطفال أوكرانيا
دراسة: الحرب على غزة تدفع مزيدًا من البريطانيين لاعتناق الإسلام
موعد صلاة الجمعة.. التوقيت الصحيح للصلوات
العقول المحمدية والتحذير من نشر روح التشاؤم.. موضوع خطبة الجمعة اليوم
الجيش الأوكراني يعلن إسقاط 80 مسيرة روسية
الأوراق المطلوبة للتقديم لوظيفة معاون نيابة
مكتبة الإسكندرية تكشف الرسالة الأساسية للفيلم الجديد أصلك مستقبلك
قبل إضافة أصوات الخارج.. الحصر العددي لأعلى الأصوات بدوائر محافظة قنا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
إلغاء رحلات البالون الطائر بالأقصر حفاظًا على سلامة السائحين بسبب سرعة الرياح

أعلنت سلطات الطيران المدني بمحافظة الأقصر إلغاء جميع رحلات البالون الطائر المقررة صباح اليوم، بعد رصد نشاط ملحوظ في حركة الرياح فاقت المعدلات المسموح بها للإقلاع الآمن.

وجاء القرار بعد مراجعة دقيقة لتقارير الأرصاد الجوية، والتي أكدت اضطراب الحالة الجوية وارتفاع سرعة الرياح بشكل مفاجئ، ما يشكّل خطرًا على مسار البالونات في السماء.

وأكدت مصادر ملاحية أنه لن تُستأنف الرحلات إلا بعد استقرار الأحوال الجوية وتأكد الجهات المختصة من توافر كل عوامل الأمان، في إطار الالتزام الكامل بمعايير السلامة المعتمدة دوليًا.

وتعد الأقصر من أشهر المدن السياحية في العالم التي تنظم رحلات البالون الطائر، ويشارك فيها يوميًا عشرات السائحين للاستمتاع بمشهد المعابد والآثار من الجو.

