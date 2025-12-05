قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عون: لبنان تعمل مع اليونيفيل على كافة المستويات
مخالفات في بطاقتك الشخصية تعرضك لـ 5 غرامات مالية
جورج كلوني يعترف: زوجتي تعمل لدى جماعة الإخوان المسلمين
استشاري حساسية: المضادات الحيوية لا تعالج الفيروسات وإساءة استخدامها يضر المناعة
أول تعليق روسي على قرار الأمم المتحدة بشأن أطفال أوكرانيا
دراسة: الحرب على غزة تدفع مزيدًا من البريطانيين لاعتناق الإسلام
موعد صلاة الجمعة.. التوقيت الصحيح للصلوات
العقول المحمدية والتحذير من نشر روح التشاؤم.. موضوع خطبة الجمعة اليوم
الجيش الأوكراني يعلن إسقاط 80 مسيرة روسية
الأوراق المطلوبة للتقديم لوظيفة معاون نيابة
مكتبة الإسكندرية تكشف الرسالة الأساسية للفيلم الجديد أصلك مستقبلك
قبل إضافة أصوات الخارج.. الحصر العددي لأعلى الأصوات بدوائر محافظة قنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مكتبة الإسكندرية تكشف الرسالة الأساسية للفيلم الجديد أصلك مستقبلك

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية
البهى عمرو

أكدت أميرة صديق، مدير المشروعات بمركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي بمكتبة الإسكندرية، أن الرسالة الأساسية للفيلم الجديد «أصلك مستقبلك»، هي توضيح أن الحضارة المصرية ليست مجرد أحجار أو معابد، بل معاني وعلوم وضعها الأجداد، قائلة: «كل أثر هو جذر من شجرتنا الطيبة، ورسالة حملها أجدادنا وجب أن نفهمها ونوصلها للجيل الجديد».

وأوضحت صديق، خلال مداخلة عبر برنامج «هذا الصباح» المذاع عبر قناة اكسترا نيوز، أن حجر رشيد لم يكن مجرد مفتاح لفك الرموز، بل كان نقطة انطلاق لفهم معنى ما تركه المصريون القدماء، مضيفة: «العالم كان ينتظر أن يعرف ماذا تقول هذه الآثار والحجر هو الذي دبّ الروح في كل هذا التراث».

وقالت أميرة صديق إن لغة الحوار تغيرت، ولابد أن نخاطب الأجيال بلغتهم الجديدة، مشيرة إلى إنتاج أفلام قصيرة بأسلوب يشبه الـ«ريلز»، تقدم رسائل من فروع التراث المصري بمختلف عصوره، مضيفة: «أنتجنا 50 فيلمًا حتى الآن بثلاث لغات وباللغة الإشارية، وهدفنا الوصول إلى 100 فيلم وأكثر».

ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ التراث الحضاري الإسكندرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار كروت الشحن

حقيقة ارتفاعها.. أسعار باقات الإنترنت الأرضي وكروت الشحن في مصر

ترامب

بتوجيهات من ترامب.. حظر دخول مواطني 30 دولة إلى الولايات المتحدة

حسن شحاته

فحوصات طبية وعملية جراحية.. تطورات الحالة الصحية لـ حسن شحاتة

السير بنيامين سليد

فرصة للعيش في قصر عتيق وحياة مترفة.. مليونير يبحث عن عروس لإنجاب وريث

علي ماهر

علي ماهر: أنا ابن الأهلي.. والمطالبة بحقي ليست هجوما

سعر الدولار

أقل سعر دولار اليوم 5-12-2025

سعر الذهب عيار 21 الآن

قفزة جديدة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

المونوريل

أسعار التذاكر والمحطات.. بدء استقبال الركاب بمونوريل شرق النيل الشهر القادم

ترشيحاتنا

لماذا اتسم الله بالحق وليس الحقيقة؟.. علي جمعة يوضح

لماذا اتسم الله بالحق وليس الحقيقة؟.. علي جمعة يوضح الفرق

قيام الليل

حكم أداء قيام الليل بعد صلاة الوتر .. اعرف الموقف الشرعي

جامعة الأزهر

كلية التربية بالأزهر تعقد مؤتمرها الدولي حول «صناعة المستقبل».. الاثنين المقبل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد