مكتبة الإسكندرية تكشف الرسالة الأساسية للفيلم الجديد أصلك مستقبلك

أكدت أميرة صديق، مدير المشروعات بمركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي بمكتبة الإسكندرية، أن الرسالة الأساسية للفيلم الجديد «أصلك مستقبلك»، هي توضيح أن الحضارة المصرية ليست مجرد أحجار أو معابد، بل معاني وعلوم وضعها الأجداد، قائلة: «كل أثر هو جذر من شجرتنا الطيبة، ورسالة حملها أجدادنا وجب أن نفهمها ونوصلها للجيل الجديد».

وأوضحت صديق، خلال مداخلة عبر برنامج «هذا الصباح» المذاع عبر قناة اكسترا نيوز، أن حجر رشيد لم يكن مجرد مفتاح لفك الرموز، بل كان نقطة انطلاق لفهم معنى ما تركه المصريون القدماء، مضيفة: «العالم كان ينتظر أن يعرف ماذا تقول هذه الآثار والحجر هو الذي دبّ الروح في كل هذا التراث».

وقالت أميرة صديق إن لغة الحوار تغيرت، ولابد أن نخاطب الأجيال بلغتهم الجديدة، مشيرة إلى إنتاج أفلام قصيرة بأسلوب يشبه الـ«ريلز»، تقدم رسائل من فروع التراث المصري بمختلف عصوره، مضيفة: «أنتجنا 50 فيلمًا حتى الآن بثلاث لغات وباللغة الإشارية، وهدفنا الوصول إلى 100 فيلم وأكثر».