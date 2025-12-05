استشاري حساسية: المضادات الحيوية لا تعالج الفيروسات وإساءة استخدامها يضر المناعة

حذّر الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، من الاعتماد العشوائي على المضادات الحيوية في التعامل مع الإصابات المنتشرة خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن أغلبها عدوى فيروسية لا علاقة لها بالبكتيريا.

وأوضح الحداد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباح البلد» عبر قناة «صدى البلد»، أن المضادات الحيوية غير فعّالة نهائيًا ضد الفيروسات، وأن تناولها بلا وصف طبي يسبب أضرارًا مباشرة للكبد والكلى، فضلًا عن القضاء على البكتيريا النافعة في الجهاز الهضمي، ما يمنح البكتيريا الضارة فرصة للنمو والانتشار.

وأضاف أن مقاومة الجسم للفيروسات تعتمد على الراحة وتناول السوائل والتغذية السليمة، بينما لا يقدم المضاد الحيوي أي فائدة علاجية في هذه الحالات.

وأكد الدكتور أمجد الحداد، أن تكرار لجوء البعض إلى المضادات الحيوية عند كل إصابة موسمية يمثل خطرًا صحيا حقيقيا.