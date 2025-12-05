قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ملك سامي تحرز برونزية بطولة العالم تحت ٢١ عام بكينيا
عون: لبنان تعمل مع اليونيفيل على كافة المستويات
مخالفات في بطاقتك الشخصية تعرضك لـ 5 غرامات مالية
جورج كلوني يعترف: زوجتي تعمل لدى جماعة الإخوان المسلمين
استشاري حساسية: المضادات الحيوية لا تعالج الفيروسات وإساءة استخدامها يضر المناعة
أول تعليق روسي على قرار الأمم المتحدة بشأن أطفال أوكرانيا
دراسة: الحرب على غزة تدفع مزيدًا من البريطانيين لاعتناق الإسلام
موعد صلاة الجمعة.. التوقيت الصحيح للصلوات
العقول المحمدية والتحذير من نشر روح التشاؤم.. موضوع خطبة الجمعة اليوم
الجيش الأوكراني يعلن إسقاط 80 مسيرة روسية
الأوراق المطلوبة للتقديم لوظيفة معاون نيابة
مكتبة الإسكندرية تكشف الرسالة الأساسية للفيلم الجديد أصلك مستقبلك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

استشاري حساسية: المضادات الحيوية لا تعالج الفيروسات وإساءة استخدامها يضر المناعة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسراء صبري

حذّر الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، من الاعتماد العشوائي على المضادات الحيوية في التعامل مع الإصابات المنتشرة خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن أغلبها عدوى فيروسية لا علاقة لها بالبكتيريا.

وأوضح الحداد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباح البلد» عبر قناة «صدى البلد»، أن المضادات الحيوية غير فعّالة نهائيًا ضد الفيروسات، وأن تناولها بلا وصف طبي يسبب أضرارًا مباشرة للكبد والكلى، فضلًا عن القضاء على البكتيريا النافعة في الجهاز الهضمي، ما يمنح البكتيريا الضارة فرصة للنمو والانتشار.

وأضاف أن مقاومة الجسم للفيروسات تعتمد على الراحة وتناول السوائل والتغذية السليمة، بينما لا يقدم المضاد الحيوي أي فائدة علاجية في هذه الحالات.

وأكد الدكتور أمجد الحداد، أن تكرار لجوء البعض إلى المضادات الحيوية عند كل إصابة موسمية يمثل خطرًا صحيا حقيقيا.

أمجد الحداد المضادات الحيوية البكتيريا الفيروسات البكتيريا الضارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار كروت الشحن

حقيقة ارتفاعها.. أسعار باقات الإنترنت الأرضي وكروت الشحن في مصر

ترامب

بتوجيهات من ترامب.. حظر دخول مواطني 30 دولة إلى الولايات المتحدة

حسن شحاته

فحوصات طبية وعملية جراحية.. تطورات الحالة الصحية لـ حسن شحاتة

السير بنيامين سليد

فرصة للعيش في قصر عتيق وحياة مترفة.. مليونير يبحث عن عروس لإنجاب وريث

علي ماهر

علي ماهر: أنا ابن الأهلي.. والمطالبة بحقي ليست هجوما

سعر الدولار

أقل سعر دولار اليوم 5-12-2025

سعر الذهب عيار 21 الآن

قفزة جديدة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

المونوريل

أسعار التذاكر والمحطات.. بدء استقبال الركاب بمونوريل شرق النيل الشهر القادم

ترشيحاتنا

الحرس الثوري

إيران.. تفكيك خلية عمليات مسلحة تابعة لمجموعة خلق الإرهـ ابية

دورية لليونيفيل

اليونيفيل :دورية تابعة لنا تعرضت لإطلاق نار قرب بلدة بنت جبيل جنوب لبنان

جيش الاحتلال

انتحار ضابط إسرائيلي بسبب مشاكل نفسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد