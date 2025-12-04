"المصل واللقاح" يكشف حقائق صادمة حول سوء استخدام المضادات الحيوية

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن كثيرين ما زالوا يلجأون لتناول المضادات الحيوية بمجرد إصابتهم بنزلات البرد، وهو سلوك خاطئ وخطير على المدى الطويل.

وأوضح الحداد في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن أغلب العدوى الموسمية مثل الإنفلونزا فيروسية، ولا تُعالج بالمضادات الحيوية، التي غالبًا ما تُستخدم بشكل عشوائي، سواء عن طريق الفم أو الحقن، دون وصفة طبية أو إجراء اختبار حساسية، ما يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة.

وأشار إلى أن الاستخدام المفرط للمضادات الحيوية يقتل البكتيريا النافعة في الجسم، ويساهم في نمو البكتيريا المقاومة، ما يجعل أي عدوى بكتيرية لاحقة أكثر صعوبة في العلاج. كما لفت إلى أن بعض الأشخاص يصرون على الحقن مباشرة في الدم، ما يعرض حياتهم للخطر، وقد تسبب بالفعل وفيات عديدة.

وأضاف الدكتور أمجد الحداد أن أغلب الحالات يمكن علاجها منزليًا بالراحة، والسوائل، وخافض الحرارة، دون الحاجة لأي مضاد حيوي، مشيرًا إلى أن المعتقدات الخاطئة لدى بعض الأهالي تجعلهم يظنون أن المضاد الحيوي يسرع الشفاء لدى الأطفال، وهو اعتقاد غير صحيح.

وتطرق الحداد إلى موسم الإنفلونزا الحالي، مشيرًا إلى أن الفيروسات المتحورة هذا العام أكثر شراسة نتيجة ضعف المناعة، خصوصًا بعد التوقف عن أخذ لقاحات الإنفلونزا في السنوات السابقة لذلك، نصح الحداد بسرعة الحصول على لقاح الإنفلونزا كأهم وسيلة للوقاية، مؤكدًا أن الوقاية خير من العلاج.

وأوضح أنه عند ظهور علامات مثل ارتفاع الحرارة والكحة، يجب استشارة الطبيب للحصول على العلاج المناسب، وتجنب إرسال الأطفال إلى المدرسة في حال ارتفاع الحرارة لمنع انتشار العدوى في المجتمع.

وشدد على أن العلاج المنزلي يغطي حوالي 80% من الحالات بنجاح دون الحاجة إلى مضادات حيوية، بينما يظل اللقاح هو الحل الأكثر فعالية لمواجهة الإنفلونزا ومضاعفاتها.

