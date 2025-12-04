هند الضاوي: إسرائيل تفشل في تهويد الجليل.. أغلبية سكانه عربية بنسبة 80%

قالت الإعلامية هند الضاوي، إن إسرائيل فشلت في تحقيق خطتها لتهويد منطقة الجليل، التي أصبحت ذات أغلبية سكانية عربية تقترب من 80% مقابل 20% فقط من السكان اليهود، رغم أن المنطقة تُعد أحد الأماكن ذات القدسية في المعتقدات اليهودية.

وأضافت هند الضاوي، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية اكتشفت في الفترة الأخيرة عشرات شبكات التجسس التي تعمل لصالح إيران داخل الأراضي المحتلة، معتبرة أن الوضع الأمني يشهد حالة استنفار غير مسبوقة.

وأشارت هند الضاوي، إلى أن المعادلة الاستخباراتية انقلبت؛ فبعدما كانت إسرائيل صاحبة اليد العليا في اختراق الداخل الإيراني قبل الحرب الأخيرة، أصبحت طهران الآن صاحبة الشبكات الأكثر انتشارًا داخل إسرائيل، حيث يتم جمع معلومات حساسة وإرسالها مباشرة إلى طهران.

وأكدت هند الضاوي أن إسرائيل باتت تخشى مواجهة مباشرة مع إيران نتيجة هذا الاختراق المتزايد، معتبرة أن طهران تعمل بقوة على تعميق وجودها التجسسي داخل الدولة العبرية.

وفي سياق منفصل، لفتت هند الضاوي إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمتلك صلاحيات تمكّنه من منح عفو خاص لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيرة إلى أن الأخير "تذلل" لترامب للحصول على هذا العفو، بينما قدم ترامب دعمًا كبيرًا له، وهو ما يثير تساؤلات حول طبيعة المصالح المتبادلة بين الطرفين.