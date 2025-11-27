هند الضاوي: نتنياهو يعتمد أسلوب التفرقة بين القادة لإحكام قبضته بالسلطة

قالت الإعلامية هند الضاوي، إن عضوة الكنيست الإسرائيلية نعماة لازيمي فجّرت موجة انتقادات واسعة داخل المشهد السياسي الإسرائيلي، بعدما شنت هجومًا حادًا على حزب الليكود ووصفتَه بـالمنظمة الإجرامية"، في سابقة تعكس حجم التوتر داخل الائتلاف الحاكم.

وأوضحت هند الضاوي، خلال تقديم برنامجها "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن جلسة الكنيست شهدت مشادّة علنية بين لازيمي ورئيس الكنيست، على خلفية انتقاداتها اللاذعة للحكومة، ما كشف عن تصدعات تتسع داخل المؤسسة السياسية الإسرائيلية رغم محاولات الظهور أمام العالم بصورة موحدة خلال الحرب.

وأضافت هند الضاوي، أن الانقسامات الداخلية في إسرائيل تتسع يومًا بعد يوم، مشيرة إلى أن زعيم المعارضة يائير لابيد اتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته بالهروب من المسؤولية، موضحة أن لابيد يؤكد أن نتنياهو «يخون الجميع» ويُدير مؤامرات سياسية داخل إسرائيل لخدمة مصالحه الشخصية والبقاء في السلطة.

وتابعت: نتنياهو يعتمد أسلوب "التفرقة بين القادة" لإحكام قبضته على الحكم، وهو النهج ذاته الذي أدى إلى تفجير الخلاف والأزمة بين وزير الدفاع كاتس ورئيس الأركان زامير، في إشارة إلى حالة الانقسام المتفاقمة داخل منظومة الأمن الإسرائيلية.