توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للرعاية الصحية وشركة نوفو نورديسك بهدف رفع كفاءة الأطقم الطبية ورعاية المرضي في مجال علاج الهيموفيليا و أمراض الدم

شهدت العاصمة الإدارية الجديدة توقيع مذكرة تفاهم بين شركة نوفو نورديسك والهيئة العامة للرعاية الصحية، وذلك على هامش فعاليات الملتقى السادس للهيئة العامة الرعاية الصحية، والذي يُعقد هذا العام برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء، تحت شعار "من الرؤية إلي التوسع"، وتهدف مذكرة التفاهم إلى رفع كفاءة الأطقم الطبية في مجالات توعية و تشخيص و علاج مرضى الهيموفيليا، وخاصة مع توافر جيل جديد من العلاجات الحديثة الفعالة والآمنة للنهوض بمستوى الرعاية الصحية لمرضى الهيموفيليا .

يأتي ذلك انطلاقا من اهتمام الهيئة العامة للرعاية الصحية بتعزيز الكشف المبكر والتشخيص والعلاج والرعاية المتخصصة للأمراض الوراثية النادرة ، وتعزيزاَ لمجهودات دعم المرضى المصابين بأمراض النزف بما في ذلك مرض الهيموفيليا وعلاجهم من خلال تطبيق احدث بروتوكولات العلاج.

اتفاقية بين الرعاية الصحية وشركة نوفو نورديسك

جرت مراسم توقيع مذكرة التفاهم بحضور الأستاذ الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، والأستاذ الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أيمن حسن، نائب الرئيس ورئيس مجلس الإدارة مدير عام شركة نوفو نورديسك مصر وليبيا.

حزمة من التدريبات الاكلينيكية لمختلف التخصصات الطبية

وبموجب هذه الاتفاقية سيتم العمل على تعزيز قدرات الكوادر الطبية، من خلال حزمة من التدريبات الاكلينيكية لمختلف التخصصات الطبية المنوطة بالكشف و علاج الهيموفيليا وتوسيع نطاق برامج التعليم الطبي المستمر ليشمل الصيادلة و كذلك التمريض و مقدمي خدمات التثقيف الصحي و التوعية، بالإضافة إلى تحديث بروتوكولات العلاج بما يضمن تقديم أفضل خدمة صحية للمرضى تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

اتفاقية بين الرعاية الصحية وشركة نوفو نورديسك

وفي كلمته خلال توقيع مذكرة التفاهم، قال الدكتور أيمن حسن: "نسعد دائماً بالشراكة مع الهيئة العامة للرعاية الصحية و بدعم خطة الدولة في الارتقاء بخدمات رعاية مرضى الهيموفيليا، وإن التعاون بين القطاعين العام والخاص أصبح ضرورة استراتيجية لضمان وصول العلاجات الحديثة للمرضي، خاصة في ظل التطور السريع الذي يشهده هذا المجال.

التزام نوفو نورديسك لا يقتصر فقط على توفير الدواء

وأضاف أن التزام نوفو نورديسك لا يقتصر فقط على توفير الدواء، بل يمتد ليشمل بناء القدرات العلمية للأطقم الطبية، ودعم تبني حلول مبتكرة تُسهم في تحسين جودة الحياة للمرضى، ونؤكد استمرارنا في العمل جنبًا إلى جنب مع جميع شركائنا، دعمًا لتوجيهات القيادة السياسية ووزارة الصحة و السكان في الجمهورية الجديدة، التي تولي اهتمامًا بالغًا بملف الأمراض النادرة.

اتفاقية بين الرعاية الصحية وشركة نوفو نورديسك

و ختاماً وجه الدكتور أيمن حسن المدير العام لشركة نوفو نورديسك مصر وليبيا الشكر و التقدير للدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل و للهيئة الموقرة علي جهدهم الدائم من أجل تقديم خدمة صحية متميزة تحدث تغيراً حقيقياً في مستقبل الرعاية الصحية في مصرنا الغالية.