قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد: 6 ساعات حاسمة تتطلب الحذر على طرق السفر... ومفاجأة في الجنوب
مدبولي: لا انتشار لأي فيروسات جديدة بمصر.. مصطفى بكري: سأتقدم بمشروع قانون لتغليظ العقوبة للتحرش وهتك العرض المتعلقة بالأطفال| أخبار التوك شو
باحث سياسي: الإخوان الإرهابية تقدم معلومات شهرية لأمريكا عن الدول الموجودين بها
نقيب الممثلين: الدولة لا تتدخل في صناعة الدراما .. والفنان أصبح مباحًا رغم القانون
حكاية رسول الموت.. لماذا ارتدى أطباء الطاعون أقنعة ذات منقار؟
بعد ظهور ماربورج في دول أفريقية.. دور بطولي للطب الوقائي لرصد أي مرض قبل دخوله مصر
إسبانيا تدعو لتثبيت وقف النار في غزة وتطالب بإدارة فلسطينية لإعادة الإعمار
منتقدا تدهور نظافة الشوارع.. شريف عامر: لا تليق بالزوار ولا بالشعب المصري
قالتلي النقابة للغلابة.. أشرف زكي يكشف كواليس مكالمة عبلة كامل فور استقالته
34 متابعًا دوليًا للانتخابات.. ائتلاف نزاهة: انضباط وشفافية بالمرحلة الثانية من انتخابات النواب
موعد مباراة مصر الودية أمام نيجيريا استعدادًا لأمم أفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للرعاية الصحية وشركة نوفو نورديسك بهدف رفع كفاءة الأطقم الطبية ورعاية المرضي في مجال علاج الهيموفيليا و أمراض الدم

توقيع اتفاقية بين شركة نوفو نورديسك والرعاية الصحية
توقيع اتفاقية بين شركة نوفو نورديسك والرعاية الصحية
عبدالصمد ماهر

 شهدت العاصمة الإدارية الجديدة توقيع مذكرة تفاهم  بين شركة نوفو نورديسك والهيئة العامة للرعاية الصحية، وذلك على هامش فعاليات الملتقى السادس   للهيئة العامة الرعاية الصحية، والذي يُعقد هذا العام برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء، تحت شعار "من الرؤية إلي التوسع"، وتهدف مذكرة التفاهم إلى رفع كفاءة الأطقم الطبية في مجالات  توعية و تشخيص و علاج  مرضى الهيموفيليا، وخاصة مع توافر جيل جديد من العلاجات الحديثة الفعالة والآمنة للنهوض بمستوى الرعاية الصحية  لمرضى الهيموفيليا .

 يأتي ذلك انطلاقا من اهتمام الهيئة العامة للرعاية الصحية  بتعزيز الكشف المبكر والتشخيص والعلاج والرعاية المتخصصة للأمراض الوراثية النادرة ، وتعزيزاَ لمجهودات دعم المرضى المصابين بأمراض النزف بما في ذلك مرض الهيموفيليا وعلاجهم من خلال تطبيق احدث بروتوكولات العلاج.

اتفاقية بين الرعاية الصحية  وشركة نوفو نورديسك 

جرت مراسم توقيع مذكرة التفاهم بحضور الأستاذ الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، والأستاذ الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أيمن حسن، نائب الرئيس ورئيس مجلس الإدارة  مدير  عام  شركة نوفو نورديسك مصر وليبيا.

حزمة من التدريبات الاكلينيكية لمختلف التخصصات الطبية

وبموجب هذه الاتفاقية سيتم العمل على تعزيز قدرات الكوادر الطبية، من خلال حزمة من التدريبات الاكلينيكية لمختلف التخصصات الطبية المنوطة بالكشف و علاج الهيموفيليا  وتوسيع نطاق برامج التعليم الطبي المستمر ليشمل الصيادلة و كذلك التمريض و مقدمي خدمات التثقيف الصحي و التوعية، بالإضافة إلى  تحديث بروتوكولات العلاج بما يضمن تقديم أفضل خدمة صحية للمرضى تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

اتفاقية بين الرعاية الصحية  وشركة نوفو نورديسك 

وفي كلمته خلال توقيع مذكرة التفاهم، قال الدكتور أيمن حسن: "نسعد دائماً  بالشراكة مع الهيئة العامة للرعاية الصحية و بدعم خطة الدولة في الارتقاء بخدمات رعاية مرضى الهيموفيليا، وإن التعاون بين القطاعين العام والخاص أصبح ضرورة استراتيجية لضمان وصول  العلاجات الحديثة للمرضي، خاصة في ظل التطور السريع الذي يشهده هذا المجال.

التزام نوفو نورديسك لا يقتصر فقط على توفير الدواء

وأضاف أن التزام نوفو نورديسك لا يقتصر فقط على توفير الدواء، بل يمتد ليشمل بناء القدرات العلمية للأطقم الطبية، ودعم تبني حلول مبتكرة تُسهم في تحسين جودة الحياة للمرضى،  ونؤكد استمرارنا في العمل جنبًا إلى جنب مع جميع شركائنا، دعمًا لتوجيهات القيادة السياسية ووزارة الصحة و السكان في الجمهورية الجديدة، التي تولي اهتمامًا بالغًا بملف الأمراض النادرة.

اتفاقية بين الرعاية الصحية  وشركة نوفو نورديسك 

و ختاماً وجه الدكتور أيمن حسن المدير العام لشركة نوفو نورديسك مصر وليبيا الشكر و التقدير للدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل و للهيئة الموقرة علي جهدهم الدائم من أجل تقديم خدمة صحية متميزة تحدث تغيراً حقيقياً في مستقبل الرعاية الصحية في مصرنا الغالية.

اتفاقية بين الرعاية الصحية  وشركة نوفو نورديسك 
الهيئة العامة للرعاية الصحية شركة نوفو نورديسك رفع كفاءة الأطقم الطبية الهيموفيليا علاج الهيموفيليا مراض الدم العاصمة الإدارية الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

لمدة 3 أشهر.. تحويلات مرورية جديدة بشارع الهرم

والدة شيماء جمال

3ملايين جنيه وعجلين.. طلبات محامي أيمن حجاج من والدة شيماء جمال

سعر استمارة البطاقة الشخصية

من 50 لـ 800 جنيه.. سعر استمارة البطاقة الشخصية 2025

أرشيفية

هخلصلك عليه.. اعترافات صادمة لسيدة اغتصـ.ـبها سائق بعد تهديدها بقـ.ـتل طفلها

والدة شيماء جمال

شتيمة وتهديد .. مُحاكمة والدة شيماء جمال 15 يناير لسب مُحاميي خصومها

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

رئيس الوزراء يكشف لـ صدى البلد حقيقة انتشار الفيروسات التنفسية بمصر

تامر حسني

بعد تعافيه من المرض.. تامر حسني يتبرع بأجره في حفله بقصر عابدين 20 ديسمبر

آلية عمل فيروس ماربورج داخل الجسم

كيف يعمل فيروس ماربورج داخل الجسم؟.. أسباب ارتفاع معدل الوفيات

ترشيحاتنا

العبور الجديدة

جهاز العبور الجديدة يضبط 30 وصلة مياه مخالفة بحملة مفاجئة

وزير قطاع الأعمال العام

وزير قطاع الأعمال العام: مصر من الدول الرائدة في قطاع الأدوية

سلع غذائية

حازم المنوفي: استعدادات مبكرة لضبط الأسواق قبل رمضان

بالصور

تصفيق حاد لـ”سكرين” وإشادات ببطل “قبل انتهاء العالم بدقيقة” في ثاني أيام مهرجان شرم الشيخ للمسرح

فريق عمل مسرحية قبل نهاية العالم بدقيقة
فريق عمل مسرحية قبل نهاية العالم بدقيقة
فريق عمل مسرحية قبل نهاية العالم بدقيقة

أيتن عامر تتحدث عن مسؤولية الأمومة وضغوط الشهرة في صاحبة السعادة

ايتن عامر مع اسعاد يونس
ايتن عامر مع اسعاد يونس
ايتن عامر مع اسعاد يونس

20 صورة لاحتفال فريق عمل السرايا الصفرا بأول يوم بروفات | شاهد

فيلم السرايا الصفرا
فيلم السرايا الصفرا
فيلم السرايا الصفرا

توابل سحرية تقلّل الغازات في الكرنب والقرنبيط

توابل تقلل الغازات الناتجة من الكرنب والقرنبيط
توابل تقلل الغازات الناتجة من الكرنب والقرنبيط
توابل تقلل الغازات الناتجة من الكرنب والقرنبيط

فيديو

ثوران بركان مفاجئ

بعد 12 ألف سنة .. بركان من العصر الحجري بإثيوبيا يعود للحياة

جنات مع الشاب الحسن عادل

في أول تعاون فني.. الحسن عادل وجنات يطرحان دويتو "الليلة حلوة" بإطلالة مرحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد