المشوار يبدأ من 10 جنيهات.. انطلاق السيارات البديلة للتوك توك في الهرم
التحرير الفلسطينية : على جيش الاحتلال الانسحاب من كل أراضي غزة ووقف أي تصعيد
الآثار تكشف حقيقة إنشاء مبنى خرساني بالدير البحري
الجيش الملكي يرفع حالة الطوارئ قبل مواجهة الأهلي في دوري الأبطال
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تستقبل وفد سفراء أمريكا اللاتينية لبحث فرص الاستثمار
لا انتشار لأي فيروسات في مصر .. ونحمي مصالحنا المائية | رسائل قوية من رئيس الوزراء
الأونروا: جيش الاحتلال يواصل التدمير والهدم في مخيمات شمال الضفة الغربية
أكبر مأساة منذ 30 عامًا.. ارتفاع ضحايا أعنف حريق في هونغ كونغ إلى 65 شخصا | صور
قيادي بمستقبل وطن: رسائل الرئيس في الأكاديمية العسكرية تؤسس لمرحلة جديدة من الشفافية
مهرجان الوادي الجديد يجسد عادات وتقاليد رياضات وفنون شعبية من الموروث الثقافي لحياة الواحة
رئيس الوزراء لصدى البلد: لم نرصد وجود أي فيروسات أو متحورات في مصر
أخبار البلد

الرعاية الصحية تطلق مسابقة حماة الأرض للاستدامة بالقطاع الطبي

جانب من البرتوكول
جانب من البرتوكول
عبدالصمد ماهر

بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، أطلق الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، والدكتور محمد زيادة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "حماة الأرض"، مسابقة "حماة الأرض للاستدامة بالقطاع الصحي"، وذلك خلال فعاليات الملتقى الدولي السنوي السادس للهيئة، المُنعقد برعاية وتشريف دولة رئيس مجلس الوزراء.

و أكدت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة أن دعم الدولة المتواصل للقطاع الصحي يتكامل بشكل مباشر مع جهود الاستدامة ومواجهة التغيرات المناخية، باعتبار الصحة إحدى الركائز الأساسية للأمن البيئي والتنمية المستدامة، وأضافت أن التكامل بين وزارات الدولة والهيئات المعنية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني يُرسِّخ نموذجًا وطنيًا متقدمًا للاستدامة الصحية والبيئية يعكس رؤية القيادة السياسية نحو مستقبل أكثر أمانًا وصحة للمواطن المصري.

 المسابقة تستهدف جميع المستشفيات التي تزيد طاقتها الاستيعابية عن 40 سريرًا

وأشار الدكتور أحمد السبكي أن المسابقة تستهدف جميع المستشفيات التي تزيد طاقتها الاستيعابية عن 40 سريرًا، بمختلف القطاعات الحكومية والأهلية والخاصة، بما يعكس شمولية المبادرة واتساع نطاق تأثيرها، وأضافأن المسابقة تقدم جوائز مالية ومعنوية لتحفيز المشاركة، والارتقاء بالأداء البيئي والاجتماعي للمؤسسات الصحية، مؤكدًا أن الشراكة مع مؤسسة "حماة الأرض" تمثل نموذجًا لتكامل الرؤى بين المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني نحو قطاع صحي أخضر ومستدام.

ولف رئيس الهيئة أن لجنة التحكيم تضم نخبة من الخبراء الدوليين والمحليين لضمان أعلى مستويات الشفافية والمهنية في تقييم المشاركات، وأضاف أن المسابقة تُنظم برعاية من عدد من الوزارات، أبرزها: الصحة والسكان، والتنمية المحلية، والتضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم، والتعليم العالي، بما يعكس تكامل أجهزة الدولة في دعم مبادئ الاستدامة الصحية.

ولفت إلى أن الهيئة العامة للرعاية الصحية تمتلك خبرة راسخة في هذا المجال، تُوجت بفوزها بالجائزة الذهبية للاتحاد الدولي للمستشفيات (IHF) عام 2024 عن فئة "التميز في المسؤولية الاجتماعية والبيئية"، معتبرًا هذا التتويج اعترافًا دوليًا بريادة التجربة المصرية في دمج معايير الاستدامة داخل القطاع الصحي.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد زيادة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "حماة الأرض"، أن المسابقة تمثل نقطة تحول في تعزيز الصحة العامة، عبر تحويل أهداف التنمية المستدامة الـ17 إلى مؤشرات قابلة للقياس داخل المنشآت الصحية، بما يضمن رفع كفاءة الخدمات وتحسين جودة الأداء المؤسسي.

وأوضح أن معايير التقييم تستند إلى 17 مؤشرًا رئيسيًا مستمدة من أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، تشمل الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية. وأضاف: "نهدف إلى تعزيز العدالة والشمولية في الرعاية الصحية، وتطوير برامج تدريبية تسهم في رفع كفاءة الكوادر، باعتبارها عنصرًا أساسيًا في التحول نحو إدارة بيئية مستدامة داخل المنشآت الصحية".

هذا؛ وتجدر الإشارة إلى انطلاق الملتقى الدولي السنوي السادس للهيئة العامة للرعاية الصحية، تزامنًا مع مرور ست سنوات على إطلاق فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنظومة التأمين الصحي الشامل من محافظة بورسعيد في 26 نوفمبر 2019، فيما يُعقد الملتقى هذا العام تحت رعاية وتشريف دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي، خلال يومي 26 و27 نوفمبر 2025 بالعاصمة الجديدة، تحت شعار: “من الرؤية إلى التوسع: نرتقي بالرعاية الصحية إلى المعايير العالمية”

ماستر كلاس المخرج محمد حماد
تفاصيل المشروبات الغريبة في المتحف
خرافات شائعة حول جرثومة المعدة
طريقة عمل الحمام المحشي بالارز
