محافظة الجيزة تبدأ تسليم المركبات الجديدة بديل التوك توك .. صور
وزير خارجية فرنسا: فظائع الدعم السريع بالسودان يجب ألا تمر دون عقاب
حركة تنقلات موسعة في وزارة البترول
بث مباشر | أحمد موسى يعرض عملية فرز أصوات انتخابات النواب 2025 على الهواء
بالعكاز والجلباب الصعيدي .. سما المصري تدلي بصوتها في انتخابات النواب | صور
وزير الخارجية: ندعم مساعي لبنان لتجاوز تحدياته بما يصون أمنه واستقراره
أسامة ربيع: 4 مليار و 100 ألف دولار حصيلة قناة السويس عام 2025
الأقمار الصناعية: سحب رعدية ممطرة تغطي عدة مناطق بالبلاد| الطقس
هيئة قناة السويس: قمة السلام نجحت فى تعزيز الاستقرار بمنطقة البحر الأحمر وباب المندب
التزام مصر بمبدأ "الصين الواحدة".. مدبولي يثمن قرارات زيادة الاستثمارات الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
نزاهة: غياب الدعاية الانتخابية أمام اللجان .. والمتابعون الدوليون أشادوا بالإقبال الكثيف
تقترب من 20 يومًا.. خريطة إجازات 2026 للموظفين والطلاب
وزير الصحة ونظيره التركي يبحثان الشراكات الطبية والسياحة العلاجية

عبدالصمد ماهر

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، لقاءً ثنائيًا مع البروفيسور كمال مميش أوغلو، وزير الصحة التركي، لبحث تعزيز التعاون الصحي بين البلدين، وذلك على هامش المؤتمر الطبي العالمي الـ11 الذي يعقد في تركيا خلال الفترة من 24 إلى 26 نوفمبر 2025.

حضر اللقاء، الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور هشام ستيت رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، والدكتور بيتر وجيه مساعد وزير الصحة والسكان للشئون العلاجية. 

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السكان، أن اللقاء ركز على تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة في نوفمبر 2024، من خلال تعميق التعاون في الصحة العامة، وطب الأسرة، ونظم الإنذار المبكر للأوبئة، ومكافحة الأمراض السارية وغير السارية، وإدارة المستشفيات، وخدمات الطوارئ والكوارث، والاستثمارات الصحية بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، وإنتاج الأدوية والمستلزمات والأطراف الصناعية، والسياحة العلاجية، والتغطية الصحية الشاملة.

‎وأضاف «عبدالغفار» أن اللقاء تناول تبادل الخبرات في إدارة المستشفيات، وتطوير نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتدريب الأطباء والتمريض خاصة في الطوارئ والرعاية الحرجة، وتعزيز التعاون البحثي والتقني، وخدمات نقل الدم ومشتقات البلازما، وتقليل قوائم انتظار الجراحات الكبرى.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الجانبين توافقا على تكثيف الزيارات الرسمية المتبادلة وترجمة المباحثات إلى مشروعات تنفيذية خلال الفترة المقبلة.

وفي سياق دعم الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة، استعرض الوزيران الجهود المشتركة، لكل من مصر وتركيا في  تقديم الدعم الطبي والإنساني واستقبال المرضى والمصابين .

