انتخابات مجلس النواب.. إقبال ملحوظ في "السيدة زينب" و"الخليفة"
صحفي: الانضباط يتصدر المشهد في المرحلة الثانية من انتخابات النواب 2025
الوطنية للانتخابات توجه الشكر لوزارة الداخلية لضبط المخالفات الانتخابية خارج اللجان
‎إقبال ملحوظ للناخبين وانتظام العملية الانتخابية في الدرب الأحمر وقصر النيل وعابدين
الإفتاء تفتتح أولى فعاليات دورة مهارات صياغة الفتوى الشرعية بمحاضرة شوقي علام
عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون
سيدة وزوجها يتعديان على رئيسة لجنة بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفاصيل
عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم
تفاصيل إفشال هجوما واسعا للدعم السريع واستعادة مواقع استراتيجية
انتخابات مجلس النواب 2025 .. إقبال ملحوظ على 48 لجنة فرعية وعامة في شمال سيناء
استمرار توافد الناخبين على لجان السيدة زينب في انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025 | استعدادات قصوى ودعم طبي للناخبين أمام لجان قصر الدوبارة .. صور
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
وزير الصحة يكشف تفاصيل إطلاق المنصة الموحدة للمبادرات الرئاسية الطبية

وزير الصحة
وزير الصحة
عبدالصمد ماهر

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع شركتي «E-Health» و«Link Development» وقيادات الوزارة؛ لاستعراض المنصة الرقمية الموحدة المقترحة لإدارة المبادرات الرئاسية للصحة العامة، ودمجها مع منظومة التأمين الصحي الشامل.

اهداف المنصة 

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن المنصة تهدف إلى:

• تسهيل رحلة المواطن في الحصول على خدمات المبادرات

• توحيد الملف الصحي ونموذج البيانات

• إتاحة تقارير دقيقة لمؤشرات الأداء التشغيلية والصحية الديناميكية

• دمج بيانات حملة «100 مليون صحة» و14 مبادرة رئاسية تحت مظلة واحدة

وتابع «عبدالغفار» أن الاجتماع شهد استعراض:

• الإحصائيات الكاملة للمبادرات (سنوات العمل، أعداد المفحوصين، الوحدات، الخدمات المقدمة)

• التصميم التفاعلي للمنصة وتدفق البيانات

• خارطة الطريق التنفيذية والجدول الزمني للإطلاق

• آليات استخدام المنصة من المواطنين والعاملين، بما في ذلك تعبئة البيانات الذاتية، حجز المواعيد، الاستبيانات الصحية، تقييم الخدمة، ومنظومة الإحالات

وأشار إلى أن الدكتور خالد عبدالغفار، وجه ببدء التجربة التطبيقية الأولية للمنصة في إحدى الوحدات الصحية، وتقييم احتياجات المواطنين على أرض الواقع، تمهيدًا لتعميمها على جميع وحدات الرعاية الأساسية بالجمهورية، وليس المبادرات فقط.

وزير الصحة المنصة الرقمية منظومة التأمين الصحي الشامل وزارة الصحة الملف الطبي

حالة الطقس

سيول وأمطار رعدية.. تقلبات جوية خلال الساعات المقبلة على تلك المناطق

المصابين بالحادث في سوهاج

الأسلاك القاتلة.. تفاصيل إصابة طفلين بصعق كهربائي في طما بسوهاج

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم 24-11-2025

الأهلي

حقيقة عودة وسام أبو علي إلى الأهلي.. ومصير التجديد لديانج والشحات وعبد القادر

حكم صلاة الرجل بالمنزل دائما

حكم صلاة الرجل بالمنزل دائما ودون عذر.. اعرف حكم الشرع

إبراهيم دياباتيه

الأهلي يضع خطة بديلة حال فشل ضم دياباتيه.. والدهشوري يدخل الصورة

الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 24-11-2025

مابين إلغاء انتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى والدوائر.. الإدارية العليا تنظر 251 طعنا على النتبجة

مابين إلغاء انتخابات المرحلة الأولى والدوائر.. الإدارية العليا تصدر الحكم في 259 طعنا على النتيجة

جمال شعبان

جمال شعبان يكشف معلومات صادمة عن كهرباء القلب

عملية

إنجاز طبي .. نجاح عملية استحثاث جذع المخ لطفلة عمرها أربع سنوات

الكبدة بدبس الرمان

لذيذة جدا.. طريقة عمل الكبدة بدبس الرمان

بالصور

مشروب قبل النوم يغيّر بشرتك خلال شهر واحد

المشروب قبل النوم غيّر بشرة آلاف النساء خلال شهر واحد
أسهل الطرق لاكتشاف إطارات السيارات المقلدة بحيلة ذكية

الإطارات
انتخابات مجلس النواب 2025 .. توافد الناخبين على مدارس وسط البلد بعد فترة الراحة

مدارس وسط البلد
سر الدورة الشهرية الذي لا يخبرك عنه أحد .. طبيبة تكشف الحقيقة

سر الدورة الشهرية الذي لا يخبرك عنه أحد طبيبة تكشف الحقيقة
ايمان عبد اللطيف

عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

