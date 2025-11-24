وزير الصحة يكشف تفاصيل إطلاق المنصة الموحدة للمبادرات الرئاسية الطبية

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع شركتي «E-Health» و«Link Development» وقيادات الوزارة؛ لاستعراض المنصة الرقمية الموحدة المقترحة لإدارة المبادرات الرئاسية للصحة العامة، ودمجها مع منظومة التأمين الصحي الشامل.

اهداف المنصة

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن المنصة تهدف إلى:

• تسهيل رحلة المواطن في الحصول على خدمات المبادرات

• توحيد الملف الصحي ونموذج البيانات

• إتاحة تقارير دقيقة لمؤشرات الأداء التشغيلية والصحية الديناميكية

• دمج بيانات حملة «100 مليون صحة» و14 مبادرة رئاسية تحت مظلة واحدة

وتابع «عبدالغفار» أن الاجتماع شهد استعراض:

• الإحصائيات الكاملة للمبادرات (سنوات العمل، أعداد المفحوصين، الوحدات، الخدمات المقدمة)

• التصميم التفاعلي للمنصة وتدفق البيانات

• خارطة الطريق التنفيذية والجدول الزمني للإطلاق

• آليات استخدام المنصة من المواطنين والعاملين، بما في ذلك تعبئة البيانات الذاتية، حجز المواعيد، الاستبيانات الصحية، تقييم الخدمة، ومنظومة الإحالات

وأشار إلى أن الدكتور خالد عبدالغفار، وجه ببدء التجربة التطبيقية الأولية للمنصة في إحدى الوحدات الصحية، وتقييم احتياجات المواطنين على أرض الواقع، تمهيدًا لتعميمها على جميع وحدات الرعاية الأساسية بالجمهورية، وليس المبادرات فقط.