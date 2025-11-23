قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

انتشار فيروس تنفسي في المدارس.. ماذا قالت وزارة الصحة ؟

حقيقة انتشار فيروس جديد في المدارس
رشا عوني

انتشار فيروس جديد في المدارس.. موجة جديدة أثارت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الإجتماعي بعد شكاوي أولياء الأمور من تعب مفاجئ لأبنائهم بالمدارس وانتشار فيروس تنفسي جديد بين الأطفال، وهو ما جعل وزارة الصحة المصرية تتدخل وتحسم الجدل حول حقيقة انتشار فيروس جديد في مصر . 

وهناك العديد من الأنباء المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي عن رصد انتشار فيروس تنفسي بين التلاميذ في عدد من المدارس، أثارت قلق أولياء الأمور وهو ما نكشفه لكم في السطور التالية..

Schools closed due to the spread of a new virus... A pulmonologist ...
انتشار فيروس جديد

وزاة الصحة تنفي انتشار فيروس جديد

طمأن الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، المواطنين بنفى وجود أى نوع من الفيروسات المجهولة فى مصر، موضحًا أن انتشار الإنفلونزا الموسمية والفيروس المخلوى التنفسى «RSV» وغيرها من الفيروسات الشائعة يُعد أمرًا طبيعيًا فى هذا الوقت من العام.

تحور الفيروسات

وأشار «عبد الغفار» إلى أن زيادة الشعور بانتشار المرض تعود إلى انخفاض المناعة الطبيعية لدى البعض وتحور الفيروسات لتصبح أكثر قوة، مؤكدًا أيضًا أن الإنفلونزا الحقيقية عادت هذا العام بشكل أشد بعد غياب دام ثلاث سنوات.

عن انتشار فيروس جديد خلال الشتاء.. «الصحة»: مجموعة تُصيب الجهاز التنفسى | المصري اليوم
الانفلونزا الموسمية

الأنفلونزا هذا العام أصعب

وأضاف عبدالغفار، خلال تصريحاته لبرنامج “السادسة”، والمذاع عبر فضائية “الحياة” أن شعور الناس بأن الأنفلونزا هذا العام مختلفة ومستمرة لفترة أطول وصعب جدًا هو شعور حقيقي، لافتًا إلى أن آخر موسم طبيعي للأنفلونزا كان في عام 2019، ثم بدأت جائحة كورونا في نوفمبر 2019، وفي عامي 2020 و2021 انخفضت معدلات الإصابة بالإنفلونزا بنسبة 99%، وكان غالبية المصابين بالفيروسات التنفسية يثبت إصابتهم بكورونا.

عودة انتشار الأنفلونزا


وتابع، أن آخر إصابة حقيقية بالإنفلونزا كانت في 2019، وفي مايو 2023 أعلنت منظمة الصحة العالمية أن كورونا تحولت إلى فيروس عادي، مشيرًا إلى أن عودة انتشار الأنفلونزا لأن الجسم أصبح ضعيف المناعة، مؤكدًا أن فيروس كورونا أضعف المناعة تجاه الفيروسات الأخرى، كما أن الناس لم تكن تحصل على تطعيمات الأنفلونزا.

لا يوجد أي فيروس يدعو للقلق

وحسب المتحدث باسم وزارة الصحة، ، تعمل فرق الطب الوقائي والترصد الوبائي على مدار الساعة في كل محافظة للكشف المبكر عن أي تغييرات في الوضع الوبائي، مؤكداً أنه لا يوجد أي انتشار غير معتاد أو فيروس جديد يدعو للقلق، مؤكداً أن وزارة الصحة والسكان تتابع بشكل لحظي الوضع الوبائي للأمراض المعدية محلياً وعالمياً، ويتم الإعلان عن أي تطورات جديدة بكل شفافية.

أسباب انتشار الفيروسات التنفسية

وحسب وزارة الصحة ، فالحقيقة العلمية أن الفيروسات التنفسية التي تنتشر في الشتاء هي ذاتها تقريبا كل عام، لكن هناك أسبابا واضحة تجعل الأعراض تبدو أشد وأطول في السنوات الأخيرة ، وهي : 


1 - الفيروسات تتغير تغيرًا طفيفا كل موسم، فتقل فعالية المناعة السابقة قليلا، وتشتد الأعراض نسبيًا.
2 - خلال جائحة كورونا 2020-2022 قل التعرض للفيروسات التنفسية العادية بسبب الكمامات والتباعد
والإغلاق، فانخفضت المناعة الطبيعية لدى الأطفال والكبار، ما يسمى "دين المناعة"، وعند عودة الفيروسات
أصبحت الأعراض أقوى.
3 - يصاب كثير من الأطفال بأكثر من فيروس واحد في الموسم نفسه الإنفلونزا ثم RSV ثم فيروس آخر) فيبدو المرض مستمرًا لأسابيع طويلة.
4 - ننسى بسرعة شدة الشتاء السابق، ونقارن دائما بالذكرى الخفيفة فقط.
5 - تنتشر المنشورات المقلقة على وسائل التواصل الاجتماعي فتضخم الشعور بالخطر أكثر من الواقع الفعلى.
6 - تراجعت عادات النظافة البسيطة غسل اليدين، تغطية الفم عند السعال، فازدادت سرعة انتشار الفيروسات داخل المدارس.
7 - عادت الإنفلونزا الحقيقية بقوة بعد غيابها ثلاث سنوات، وهي أصلا من أشد الفيروسات التنفسية أعراض.

