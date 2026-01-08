من أسطورة الملعب إلى مالك “أولد ترافورد”؟.. ماهو الحلم الكبير الذي يراود رونالدو؟

لا يكتفي كريستيانو رونالدو بصناعة الأرقام القياسية داخل المستطيل الأخضر، بل يواصل رسم ملامح طموحاته لما بعد الاعتزال، كاشفا عن حلم لافت قد يعيده إلى مانشستر يونايتد من بوابة غير متوقعة.

رونالدو بين الحاضر والمستقبل

كشفت تقارير إعلامية عن تصريح مثير للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، تحدث فيه عن أحد أحلامه الشخصية التي يتمنى تحقيقها في المستقبل ويواصل رونالدو مشواره حاليا مع النصر، بعقد يمتد حتى نهاية موسم 2027، مؤكدا في أكثر من مناسبة أن شغفه بكرة القدم لا يزال متقدا رغم بلوغه الأربعين من عمره.

ألف هدف رقم لا يزال يطارده

وجدد رونالدو تأكيده على رغبته في الوصول إلى حاجز الألف هدف خلال مسيرته الاحترافية، وذلك عقب فوزه بجائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط خلال حفل توزيع جوائز “غلوب سوكر” الذي أُقيم في دبي ويعد هذا الهدف محطة تاريخية يسعى النجم البرتغالي لتحقيقها، في ظل استمراره في تقديم مستويات لافتة داخل الملاعب.

حلم خارج المستطيل الأخضر

وبحسب ما نقلته شبكة Match Day Central، فإن رونالدو صرح لأحد أصدقائه المقربين بأن من بين أحلامه المستقبلية امتلاك نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي وأشارت تقارير الشبكة إلى أن “الدون” يرى نفسه عائدا إلى ملعب “أولد ترافورد” يوما ما، ليس كلاعب هذه المرة، بل بصفته مالكاً للنادي.

ارتباط عاطفي لا ينقطع

ويعكس هذا التصريح عمق العلاقة التي تربط رونالدو بنادي مانشستر يونايتد، الذي شهد ذروة نجاحاته الأوروبية والمحلية، سواء في الدوري الإنجليزي الممتاز أو دوري أبطال أوروبا ويُنظر إلى هذا الحلم بوصفه امتداداً طبيعياً لارتباطه التاريخي بـ“الشياطين الحمر”، حتى بعد اعتزاله اللعب.

طموحات تتجاوز كرة القدم

ورغم بلوغه سن الأربعين، لا يزال رونالدو يكتب فصولاً جديدة من النجاح والطموح خارج حدود المستطيل الأخضر وتشير مصادر مقربة منه إلى أنه يستثمر وقته في مشاريع متنوعة تشمل الأعمال التجارية، والاستثمارات الرياضية، إلى جانب مبادرات إنسانية متعددة.

إرث مستمر بعد الاعتزال

بهذه الطموحات، يؤكد كريستيانو رونالدو أن مسيرته لا تقتصر على كونه لاعباً أسطورياً فحسب، بل تمتد إلى بناء إرث شخصي متكامل في عالم المال والأعمال والرياضة، ليظل اسمه حاضراً بقوة، سواء داخل الملاعب أو في مراكز صناعة القرار الكروي.