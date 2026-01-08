أسطورة من الشرق.. من هو الهندي الذي وُضع اسمه إلى جوار ميسي ورونالدو؟

في بلد لا تُعد كرة القدم رياضته الأولى، نجح اسم واحد في كسر القاعدة وفرض حضوره قاريا ودوليا إنه سونيل تشيتري، نجم الكرة الهندية وأيقونتها التاريخية، الذي وضعت إنجازاته التهديفية اسمه في مصاف عمالقة اللعبة مثل ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

نشأة نجم غير عادي

ولد سونيل تشيتري في 3 أغسطس 1984 بمدينة سيكندر آباد في ولاية تيلانغانا، ونشأ في بيئة رياضية ورث فيها شغفه بكرة القدم عن والده، الذي كان لاعبا في الجيش الهندي بدأ مسيرته الاحترافية عام 2002 مع نادي موهون باغان، ليضع أولى لبنات رحلة استثنائية قادته إلى أن يصبح رمزاً كروياً داخل الهند وخارجها.

أرقام تضعه بين الكبار

بـ95 هدفا في 157 مباراة دولية، يتربع تشيتري على عرش الهدافين التاريخيين لمنتخب الهند، ويحتل المركز الرابع عالميا في قائمة أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف الدولية، خلف كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي وأسماء أسطورية أخرى أرقام جعلت اسمه يُذكر دائما عند الحديث عن كبار هدافي المنتخبات عبر التاريخ.

مسيرة دولية حافلة

خاض تشيتري مباراته الدولية الأولى عام 2005، وسجل هدفه الأول في مرمى باكستان وكانت بطولة كأس نهرو 2007 أول بصمة قارية بارزة له، حين قاد منتخب بلاده للتتويج باللقب للمرة الأولى منذ عقد كامل، مسجلاً أربعة أهداف حاسمة.

وفي كأس التحدي الآسيوي 2008، تألق بشكل لافت بتسجيله أربعة أهداف، بينها ثلاثية في النهائي، ليقود الهند إلى اللقب. كما لعب دوراً محورياً في الفوز بكأس نهرو عام 2009، قبل أن يواصل تألقه في بطولة اتحاد جنوب آسيا 2011، متصدراً الهدافين بسبعة أهداف وقائداً المنتخب إلى منصة التتويج.

قائد جيل وصانع نهضة

تم تعيين تشيتري قائداً رسمياً للمنتخب الهندي في كأس التحدي الآسيوي 2012، ليقود على مدار سنوات جيلا كاملا أسهم في رفع مستوى كرة القدم الهندية إقليميا، ورسخ مكانة المنتخب في المنافسات القارية.

اعتزال وعودة قصيرة

أعلن تشيتري اعتزاله اللعب الدولي عام 2024، قبل أن يعود لاحقا لدعم منتخب بلاده في تصفيات كأس آسيا 2027. ورغم انتهاء المشوار دون تحقيق التأهل، ظل اسمه حاضراً كأحد أبرز من خدموا القميص الهندي.

أسطورة محلية في مسيرة الأندية

على صعيد الأندية، تنقل تشيتري بين عدة فرق بارزة، من بينها موهون باغان، وإيست بنغال، ومومباي سيتي إف سي، إلا أن اسمه ارتبط بشكل وثيق بنادي بنغالورو إف سي، حيث صنع تاريخه الأبرز.

في عام 2015، أصبح أغلى لاعب في الدوري الهندي الممتاز عقب انتقاله إلى مومباي سيتي إف سي، ودخل التاريخ كأول لاعب هندي يسجل ثلاثية في المسابقة. وأسهم في وصول الفريق إلى الأدوار الإقصائية لأول مرة عام 2016.

عاد لاحقا إلى بنغالورو إف سي في موسم 2017-2018، وقاد الفريق إلى النهائي، قبل أن يعوض الخسارة بالتتويج بلقب الدوري في الموسم التالي. ويتصدر تشيتري حالياً قائمة هدافي الدوري الهندي الممتاز برصيد 65 هدفاً.

أبرز إنجازاته الدولية

الهداف التاريخي لمنتخب الهند بـ95 هدفاً.

الفوز بكأس نهرو أعوام 2007 و2009 و2012.

التتويج ببطولة اتحاد جنوب آسيا أعوام 2011 و2015 و2021.

الفوز بكأس التحدي الآسيوي عام 2008.

المساهمة في تأهل الهند إلى كأس آسيا 2011.

جوائز وتكريمات تاريخية

جائزة خيل راتنا (2021) أعلى وسام رياضي في الهند، وأول لاعب كرة قدم يناله.

جائزة بادما شري (2019) رابع أعلى وسام مدني في البلاد.

جائزة أرغونا (2011) للإنجاز الرياضي المتميز.

أفضل لاعب في الهند سبع مرات (رقم قياسي).

جائزة أيقونة آسيا من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم (2018).

إنجازاته مع الأندية

أول لاعب يسجل 50 هدفا في تاريخ الدوري الهندي الممتاز.

الهداف التاريخي للدوري الهندي الممتاز.

قيادة بنغالورو إف سي للتتويج بلقب الدوري.

هداف كأس السوبر الهندي عام 2018.