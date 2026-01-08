تداول 22 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال آخر 24 ساعة 5 سفن، بينما غادرته 12 سفينة، وبلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء المتداول عليها 22 سفينة.



وذكر المركز الإعلامي لهيئة الميناء، في بيان اليوم /الخميس/، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 21613 طنا، تشمل: 2215 طن أسمنت معبأ و3918 طن كلينكر و850 طن حديد و80 طن مولاس و14550 طن بضائع متنوعة.



كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 65981 طنا، تشمل: 2800 طن حديد و4317 طن خردة و52168 طن ذرة و723 طن خشب زان و3159 طن قمح و2814 طن بضائع متنوعة.



وأضاف البيان أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1469 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 178 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3884 حاوية مكافئة، فيما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 101518 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 51443 طنًا.



كما غادر قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2508 أطنان من القمح، متجهين إلى صوامع شبرا والقليوبية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 4578 حركة.