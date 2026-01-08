نائب محافظ الجيزة يزور مطرانية الأقباط الأرثوذكس للتهنئة بعيد الميلاد

قام إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، نيابة عن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بزيارة مطرانية طموه بمركز أبو النمرس.

وكان في استقبال نائب المحافظ نيافة الانبا صموئيل أسقف طموه وتوابعها والقمص بموا مرقس وكيل المطرانية والقمص سرجيوس لطيف وكيل المطرانية والقمص كيرلس صبحي وكيل المطرانية للعلاقات العامة وكهنه الايبارشية والمستشار كميل فوزي، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

ونقل نائب المحافظ تهنئه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة للأنبا صموئيل بمناسبة عيد القيامة المجيد مؤكدا قوة الشعب المصري بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وقوة وعمق العلاقات بين أبناء الشعب المصري مسلمين وأقباط والذي يشهد عليه التاريخ المصري علي مختلف العصور.

مشيرا إلى أن النسيج الوطني المتماسك هو الدعامة الأساسية لبناء الوطن وتنميته ومن جانبه أعرب نيافة الأنبا صموئيل عن امتنانه لزيارة نائب المحافظ ومرافقوه لمقر المطرانية لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

كما أعرب نائب محافظ الجيزة، عن سعادته البالغة علي الفرحة التي تعم مصر هذه الأيام بمناسبة أعياد الأخوة المسيحين.

مشيرا إلي أن مصر ستظل دائما هي بلد المحبة والأمان داعيا المولى عز وجل أن يحفظ مصر شعبا وجيشا وشرطة وقيادة،

ورافق نائب المحافظ خلال الزيارة رمضان عبد الرحمن رئيس مركز

أبو النمرس.