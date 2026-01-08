قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بسبب الشبورة الكثيفة.. الإسكندرية تغلق الطريق الصحراوي وتحذر السائقين
ما يقرب من 200 لقاء ومشاركة واستقبال وفود محلية ودولية لمفتي الجمهورية خلال 2025
ألمانيا .. انهيار مبنى سكني نتيجة انفجار قوي بمدينة ألبشتات
الأمواج تتجاوز 5 أمتار.. إنذار بحري بشأن الملاحة في المتوسط بمصر
نرحب بالنقد .. النقل تستجيب لشكاوى المواطنين وتنهي أعمال صيانة "وصلة السنانية" بدمياط
ترامب يكشف مدة سيطرة الولايات المتحدة على فنزويلا
نحو 3 ملايين راكب شهريًا.. ارتفاع ملحوظ في حركة المسافرين بمطار القاهرة
شقيت عليه 12 سنة | ماذا قالت والدة السبّاح يوسف محمد أمام المحكمة
دعاؤك رابح في كل الأحوال.. 3 عطايا تنتظرك إحداها عند الدعاء
الجيش السوري يعلن حظر التجوّل في أحياء حلب بهذا الموعد
هنا ابنة شيرين عبد الوهاب تغني لوالدتها على بالي.. فيديو
المجالس الطبية .. طريقة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2026
محافظات

محافظ الجيزة يناقش آليات تنفيذ المرحلة الأولى لتطوير طريق المنيب العياط

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اجتماعًا موسعًا مع مسؤولي الجهات المعنية بأعمال التمهيد وتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق المنيب/العياط بطول 21 كم.

وذلك في إطار التنسيق الكامل بين الجهات المختصة والوقوف على جاهزية كل جهة وتحديد الأدوار والمسؤوليات بما يضمن تنفيذ الأعمال وفقًا للجداول الزمنية المقررة.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن المشروع يهدف إلى إنشاء محور مروري متكامل يواكب حجم التطور الذي تشهده شبكات الطرق، بما يسهم في تحسين الحركة المرورية على طريق مصر–أسيوط الزراعي الغربي والذي يُعد من المحاور الحيوية التي تربط بين عدد من مدن وأحياء المحافظة فضلًا عن استيعاب الكثافات المرورية المتوقعة مستقبلًا بالتزامن مع تشغيل المشروعات القومية الجاري تنفيذها على جانبي الطريق.


وأضاف المحافظ أن المرحلة الأولى والمقرر البدء في تنفيذها من منطقة المنيب وحتى محطة الجيزة للقطار الكهربائي السريع، تتضمن ثلاثة قطاعات؛ حيث يبلغ طول القطاعين الأول والثالث 6 كم لكل منهما، بينما يبلغ طول القطاع الثاني 9 كم.


وأكد المحافظ على مسؤولي المكاتب الاستشارية ضرورة مراعاة حركة المشاة، وتوفير الآليات الآمنة لتنقلاتهم، خاصة بالمناطق السكنية الواقعة على جانبي الطريق، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الأمان للمواطنين أثناء تنفيذ الأعمال.


كما تطرق محافظ الجيزة خلال الاجتماع، إلى بحث المرافق المتعارضة مع المشروع، حيث شدد على سرعة الانتهاء من أعمال نقل وتحويل المرافق بالقطاعات الثلاثة، موجّهًا كلًا من نائب المحافظ والسكرتير العام بالمتابعة الدورية مع أجهزة المرافق وسرعة تجميع بيانات كل جهة بشأن خطوط المرافق التابعة لها والواقعة ضمن مسار المشروع، تمهيدًا لعرضها خلال اجتماع المحافظ الأسبوعي المقبل، لاتخاذ القرارات اللازمة وسرعة التنسيق بشأنها.


حضر الاجتماع إبراهيم الشهابي، نائب المحافظ، ومحمد مرعي، السكرتير المساعد، ووائل شعبان، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، والمهندس وليد عبد اللطيف، معاون المحافظ، إلى جانب ممثلي الوزارات والأجهزة والهيئات، والأحياء والمراكز والمدن، والإدارات المعنية.

أسعار الدواجن

الكتكوت بـ 35 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الخميس 8 يناير

دواجن

منتجي الدواجن يكشف مفاجأة عن الأسعار قبل رمضان.. هل تصل 90 جنيها؟

حمزة عبد الكريم

موهبة حقيقية.. مدرب منتخب مصر يكشف سبب اختيار برشلونة لحمزة عبد الكريم

مواعيد صرف منحة العمالة غير المنتظمة يناير 2026 وقيمتها وشروط الاستحقاق

مواعيد صرف منحة العمالة غير المنتظمة يناير 2026 وقيمتها وشروط الاستحقاق

تريزيجيه

لا أزمات بالمنتخب.. عضو اتحاد الكرة يكشف موقف تريزيجيه من مواجهة كوت ديفوار

الاهلي

ميركاتو الأهلي.. الرجاء المغربي يُهدد بإيقاف صفقة بلعمري ومرتجي يتدخل

الأهلي

الجزار وفيصل.. خطوة واحدة تفصل الأهلي عن صفقتين جديدتين

ترامب و رئيس كولومبيا

بعد اعتقال مادورو .. ترامب يعلن اتصالاً مفاجئاً مع رئيس كولومبيا.. ما التفاصيل؟

الأهلي

محمد حمدي ليس الأول.. لعنة الإصابات تضرب مواهب وصفقات الأهلي السوبر

بترول أسيوط وطنطا

موعد مباريات الجولة الـ 18 من دوري المحترفين

هاجر عبدالقادر

اتحاد التنس ينفى علاقته بهاجر عبدالقادر بعد أزمة مشاركتها في بطولة كينيا

بعد إصابة لقاء سويدان.. أعراض وأسباب العصب السابع

مسلسلات رمضان 2026.. كل ما تريد معرفته عن مسلسل توابع والقنوات الناقلة

مش بس مسلوق.. طرق مبتكرة لتقديم البروكلي بمذاق شهي

بسيطة وأنيقة.. مي عز الدين رفقة زوجها من إسكندرية

محمد رمضان

بسبب قبله وحذاء.. محمد رمضان يوقف حفله في استاد القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

