محافظ الجيزة يناقش آليات تنفيذ المرحلة الأولى لتطوير طريق المنيب العياط

عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اجتماعًا موسعًا مع مسؤولي الجهات المعنية بأعمال التمهيد وتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق المنيب/العياط بطول 21 كم.

وذلك في إطار التنسيق الكامل بين الجهات المختصة والوقوف على جاهزية كل جهة وتحديد الأدوار والمسؤوليات بما يضمن تنفيذ الأعمال وفقًا للجداول الزمنية المقررة.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن المشروع يهدف إلى إنشاء محور مروري متكامل يواكب حجم التطور الذي تشهده شبكات الطرق، بما يسهم في تحسين الحركة المرورية على طريق مصر–أسيوط الزراعي الغربي والذي يُعد من المحاور الحيوية التي تربط بين عدد من مدن وأحياء المحافظة فضلًا عن استيعاب الكثافات المرورية المتوقعة مستقبلًا بالتزامن مع تشغيل المشروعات القومية الجاري تنفيذها على جانبي الطريق.



وأضاف المحافظ أن المرحلة الأولى والمقرر البدء في تنفيذها من منطقة المنيب وحتى محطة الجيزة للقطار الكهربائي السريع، تتضمن ثلاثة قطاعات؛ حيث يبلغ طول القطاعين الأول والثالث 6 كم لكل منهما، بينما يبلغ طول القطاع الثاني 9 كم.



وأكد المحافظ على مسؤولي المكاتب الاستشارية ضرورة مراعاة حركة المشاة، وتوفير الآليات الآمنة لتنقلاتهم، خاصة بالمناطق السكنية الواقعة على جانبي الطريق، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الأمان للمواطنين أثناء تنفيذ الأعمال.



كما تطرق محافظ الجيزة خلال الاجتماع، إلى بحث المرافق المتعارضة مع المشروع، حيث شدد على سرعة الانتهاء من أعمال نقل وتحويل المرافق بالقطاعات الثلاثة، موجّهًا كلًا من نائب المحافظ والسكرتير العام بالمتابعة الدورية مع أجهزة المرافق وسرعة تجميع بيانات كل جهة بشأن خطوط المرافق التابعة لها والواقعة ضمن مسار المشروع، تمهيدًا لعرضها خلال اجتماع المحافظ الأسبوعي المقبل، لاتخاذ القرارات اللازمة وسرعة التنسيق بشأنها.



حضر الاجتماع إبراهيم الشهابي، نائب المحافظ، ومحمد مرعي، السكرتير المساعد، ووائل شعبان، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، والمهندس وليد عبد اللطيف، معاون المحافظ، إلى جانب ممثلي الوزارات والأجهزة والهيئات، والأحياء والمراكز والمدن، والإدارات المعنية.