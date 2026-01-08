ميناء نويبع البحري بجنوب سيناء يشهد تداول 210) طن بضائع و143شاحنة

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، أن ميناء نويبع البحري بجنوب سيناء شهد تداول (2100) طن بضائع، و(143) شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفينتين الحسين، وسينا.



وذكرت الهيئة، في بيان اليوم الخميس، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغت (10) سفن،وتم تداول (55000) طن بضائع، و(1073) شاحنة، و(198) سيارة.



وأضاف البيان أن حركة الواردات شملت (40000) طن بضائع، و(688) شاحنة، و(181) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (15000) طن بضائع، و(385) شاحنة، و(17) سيارة، بينما سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1800 راكب بموانيها.

