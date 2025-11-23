قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
واشنطن تستعد لمرحلة عمليات جديدة ضد فنزويلا وسط تصعيد مع مادورو
بالملايات.. الداخلية تصطاد شبكات دعارة بالنوادي والمولات وراغبي المتعة
جنيف تشهد محادثات حساسة لإنهاء الحرب في أوكرانيا وسط ضغوط أمريكية على كييف
وزير الخارجية: استمرار التنسيق الوثيق بين مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة لضمان التنفيذ الكامل لاتفاق شرم الشيخ
وزير خارجية: استقرار اليمن ضرورة لتحقيق الأمن الإقليمي وسلامة البحر الأحمر
وزيرة التضامن تتفقد العاصمة الإدارية الجديدة لمحافظة الوادي الجديد
الوطنية للإعلام تنعى الإعلامية ميرفت سلامة: مسيرة ثرية بالعطاء والإبداع
مصطفى عبد الرازق.. الشيخ الأديب أحدث إصدارات هيئة الكتاب في سلسلة عقول
وزير خارجية مصر يشدد على أهمية ترسيخ وقف إطلاق النار في قطاع غزة
الموعد الأخير لحجز تذاكر المتحف المصري الكبير من الشباك
البلدي يؤكل .. «شوبير» يعلّق على قرب تولي مدير فني أجنبي لاتحاد الكرة
الرقابة المالية: 20 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاص خلال 8 أشهر.. ونواب: إقامة المشروعات الاستثمارية تسهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية
أخبار البلد

المدرسة كلها مريضة سعال وحرارة لا تزول.. الصحة ترد على شائعات السوشيال ميديا

الانفلونزا
الانفلونزا
عبدالصمد ماهر

المدرسة كلها مريضة ، سعال وحرارة لا تزول  لدي الأطفال ، حيث أصبحوا أكثر عرضة للإصابة بالبرد … عبارات منتشرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي فيس  بوك تحولت إلى ظاهرة وتناقل لتلك البوستات. 

 ومن جانبه كشف د. حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان ، حقيقة تلك المنشورات والرد عليها علمياً قائلاً : لماذا نشعر كل شتاء أن «هذا العام هو الأسوأ»؟

حقيقة موجود فيروس جديد 


 وتابع قائلاً : كل عام نسمع العبارات نفسها - الأطفال يمرضون أكثر من المعتاد - السعال والحرارة لا يزولان - المدرسة بأكملها مريضة.
الحقيقة العلمية أن الفيروسات التنفسية التي تنتشر في الشتاء هي ذاتها تقريبا كل عام، لكن هناك أسبابا واضحة تجعل الأعراض تبدو أشد وأطول في السنوات الأخيرة.


الأسباب:


1 - الفيروسات تتغير تغيرًا طفيفا كل موسم، فتقل فعالية المناعة السابقة قليلا، وتشتد الأعراض نسبيًا.
2 - خلال جائحة كورونا 2020-2022 قل التعرض للفيروسات التنفسية العادية بسبب الكمامات والتباعد
والإغلاق، فانخفضت المناعة الطبيعية لدى الأطفال والكبار، ما يسمى "دين المناعة"، وعند عودة الفيروسات
أصبحت الأعراض أقوى.
3 - يصاب كثير من الأطفال بأكثر من فيروس واحد في الموسم نفسه الإنفلونزا ثم RSV ثم فيروس آخر) فيبدو المرض مستمرًا لأسابيع طويلة.
4 - ننسى بسرعة شدة الشتاء السابق، ونقارن دائما بالذكرى الخفيفة فقط.
5 - تنتشر المنشورات المقلقة على وسائل التواصل الاجتماعي فتضخم الشعور بالخطر أكثر من الواقع الفعلى.
6 - تراجعت عادات النظافة البسيطة غسل اليدين، تغطية الفم عند السعال، فازدادت سرعة انتشار الفيروسات داخل المدارس.
7 - عادت الإنفلونزا الحقيقية بقوة بعد غيابها ثلاث سنوات، وهي أصلا من أشد الفيروسات التنفسية أعراض.
 

 منشور المتحدث الرسمي 

 تطعيم الإنفلونزا السنوي 

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار ، إن  الشتاء لم يصبح وباء جديدًا، لكنه أكثر صعوبة فعلا منذ 2023 بسبب ضعف المناعة المؤقت وبعض التغيرات الطبيعية، ومن المتوقع - بحسب الدراسات العالمية - أن تعود الأمور إلى طبيعتها تقريبا بحلول شتاء 2026-2027 ما يمكننا فعله الآن ؟ أخذ تطعيم الإنفلونزا السنوي (خاصة للأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة) العودة إلى غسل اليدين جيدًا وتغطية الفم عند السعال أو العطس إبقاء الطفل في المنزل يومين أو ثلاثة إذا ظهرت عليه الحرارة أو السعال، فهذا أفضل علاج له وأقوى وقاية لزملائه إدراك الأسباب العلمية يساعدنا على التعامل بهدوء وذكاء، ويجنبنا القلق غير المبرر . 

 منشور متحدث الوزراة 
وزارة الصحة الإنفلونزا السعال فيروس جديد فيس بوك

