متحدث الصحة: لا يوجد فيروس مجهول أو عالي الخطورة في مصر

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إنه لا يوجد فيروس مجهول ولا فيروس عالي الخطورة ولا أي نوع من أنواع الفيروسات المجهولة بمصر.

وأضاف، عبد الغفار، في مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء 6" على فضائية "الحياة"، أن فيروس الماربورج، ليس موجود في مصر، فهو لا ينتقل عن طريق الهواء ولكن ينتقل عن المخالطة اللصيقة بسوائل الجسم.

وأشار إلى أن حركة السفر ما بين مصر وما بين الدول التي فيها بؤر مصابة بهذا الفيروس ليست حركة كثيفة أو عالية، علاوة على أن وزارة الصحة لديها جهاز ترصد قوي جدا يتابع الوبائيات على المستوى المحلي والمستوى العالمي.

وذكر أن هناك ارتفاع في معدلات الإصابة بالفيروسات التنفسية في هذا الوقت من العام، منوها أن هذا الارتفاع لا يختلف عن نفس المعدلات من نفس الوقت من الأعوام الماضية.

وأوضح أن الفيروسات التنفسية الأكثر انتشارا، هي الانفلونزا فهي تمثل 66% من حالات المرضى، ونسبة 1% من الفيروس المخلوي.