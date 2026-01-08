قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصحة تطمئن المواطنين: علاج الإدمان مجاني بالمراكز الحكومية.. وبيانات المرضى سرية بالقانون
وفقا لآخر تحديث .. أسعار العملات العربية في مصر الآن
حملات موسعة لتحصين الكلاب وتوعية المواطنين بمرض السعار
اليمن.. قرارات رئاسية تشمل محافظ عدن وعدداً من القيادات العسكرية
بعد اعتقال مادورو .. ترامب يعلن اتصالاً مفاجئاً مع رئيس كولومبيا.. ما التفاصيل؟
ترامب يدعو رئيس كولومبيا للبيت الأبيض بعد وصفه بـ"رجل يُحب صناعة الكوكايين"
دعاء المظلوم المقهور .. يفرج الله همه ويستجيب له
وزارة البترول تُنهي تكليف عمالة صيانكو وبوتاجاسكو ممن تجاوزوا 53 عامًا وتُقر زيادات مالية
جمال رائف: إسرائيل تفتح أبواب الجحيم في أفريقيا جنوب الصحراء
منتجي الدواجن يكشف مفاجأة عن الأسعار قبل رمضان.. هل تصل 90 جنيها؟
دعاء الفجر 19 شهر رجب يفتح لك أبواب الرزق.. اغتنم أوقات الاستجابة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الصحة تطمئن المواطنين: علاج الإدمان مجاني بالمراكز الحكومية.. وبيانات المرضى سرية بالقانون

حسام عبد الغفار
حسام عبد الغفار
محمد البدوي

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن العلاج داخل مراكز علاج الإدمان الحكومية المرخصة يتم بشكل مجاني بالكامل، مع ضمان السرية التامة لبيانات المرضى، وفقًا لما ينص عليه قانون رعاية المريض النفسي.

 انتشار مراكز علاج الإدمان

وأوضح عبد الغفار، أن انتشار مراكز علاج الإدمان غير المرخصة يرجع في الأساس إلى مخاوف غير حقيقية لدى بعض المرضى، أبرزها القلق من الوصمة المجتمعية أو تسريب المعلومات الشخصية، مشددًا على أن هذه المخاوف لا أساس لها من الصحة، إذ تُحفظ بيانات المرضى بسرية تامة ولا يُسمح بالاطلاع عليها تحت أي ظرف.

وأشار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمود السعيد ونانسي نور، مقدمي برنامج “ستوديو إكسترا” على قناة “إكسترا نيوز” إلى أن علاج الإدمان لا يُعد وصمة، بل خطوة شجاعة تستحق التقدير، مؤكدًا أن التوجه للعلاج يعكس وعيًا ورغبة حقيقية في التعافي.

خطورة المراكز غير المرخصة

وحذر المتحدث باسم وزارة الصحة من خطورة المراكز غير المرخصة، مؤكدًا أنها لا تقدم علاجًا فعّالًا في كثير من الأحيان، وقد تتسبب في أضرار جسيمة للمرضى، لافتًا إلى أن هناك أكثر من 284 مركزًا مرخصًا لعلاج الإدمان على مستوى الجمهورية.

القومي للصحة النفسية 

وأضاف أن بإمكان المواطنين التأكد من ترخيص أي مركز علاجي من خلال الاتصال بالخط الساخن للمجلس القومي للصحة النفسية على الرقم 01207474740.

وشدد عبد الغفار على استمرار الحملات الرقابية على مراكز علاج الإدمان، مع تكثيفها خلال الفترة الحالية، لضمان التزام المراكز المرخصة بكافة الشروط والمعايير المعتمدة.

تلبية احتياجات المرضى

وفيما يخص تكلفة العلاج، أوضح أن المراكز الحكومية التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان تقدم خدماتها مجانًا، مؤكدًا أن الطاقة الاستيعابية لهذه المراكز كافية لتلبية احتياجات جميع المرضى.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن التوجه إلى المراكز الحكومية آمن تمامًا، ويضمن حصول المرضى على الرعاية الصحية المتكاملة دون أي أعباء مالية.

علاج الإدمان مراكز علاج الإدمان حسام عبد الغفار الصحة المريض النفسي القومي للصحة النفسية الرعاية الصحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل الخميس اجازة رسمية ؟

قرار رسمي.. هل غداً الخميس 8 يناير إجازة؟

الخميس إجازة رسمية

هل غداً الخميس 8 يناير إجازة للموظفين والطلاب؟.. قرار رسمي يوضح

حالة الطقس

منخفض جوى قطبى يضرب البلاد فى هذا الموعد.. والأرصاد تحذر

لقاء سويدان

حالة نفسية سيئة وضغط.. لقاء سويدان تعلن إصابتها بالعصب السابع على الهواء

اسعار الذهب اليوم 7 يناير

عيار 21 يرتفع.. أسعار الذهب الآن 7 يناير

الإعلامية لما جبريل

استقالة المذيعة لما جبريل من قناة اكسترا نيوز .. تفاصيل

دونالد ترامب

ترامب: النرويج أخطأت خطأ فادحا بعدم منحي جائزة نوبل للسلام

محمد صلاح

بعد تصريح المحليين.. كيف امتص محمد صلاح غضب لاعبي منتخب مصر؟

ترشيحاتنا

مترو الأنفاق

مترو الأنفاق يحذر: ركوب الرجال عربات السيدات مخالفة قانونية تستوجب الغرامة

الكتاكيت

الزراعة: زيادة أسعار الدواجن في المواسم وفترات البرودة "أمر مقبول"

متحف الأقصر

محمود يوسف مديرًا لمتحف الأقصر .. مستند

بالصور

ليس للتجميل فقط.. اكتشف الاستخدامات العلاجية للبوتوكس

ليس للتجميل فقط… اكتشف الاستخدامات العلاجية للبوتوكس
ليس للتجميل فقط… اكتشف الاستخدامات العلاجية للبوتوكس
ليس للتجميل فقط… اكتشف الاستخدامات العلاجية للبوتوكس

احذر القهوة مع أدوية البرد والحساسية.. لهذه الأسباب

احذر القهوة مع أدوية البرد والحساسية..لهذه الاسباب
احذر القهوة مع أدوية البرد والحساسية..لهذه الاسباب
احذر القهوة مع أدوية البرد والحساسية..لهذه الاسباب

بخصر منحوت.. هيفاء وهبي تثير الجدل على غلاف ألبومها الجديد

هيفاء وهبي تثير الجدل على غلاف ألبومها الجديد
هيفاء وهبي تثير الجدل على غلاف ألبومها الجديد
هيفاء وهبي تثير الجدل على غلاف ألبومها الجديد

سوق المستعمل.. سعر ومواصفات جيلي إمجراند ‏EC7‎‏ موديل 2014 ‏

جيلي إمجراند ‏EC7‎‏ موديل 2014
جيلي إمجراند ‏EC7‎‏ موديل 2014
جيلي إمجراند ‏EC7‎‏ موديل 2014

فيديو

نانسي عجرم

التفاهم بقى تهمة.. نانسي عجرم تكسر الصمت وترد على شائعة طلاقها‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد