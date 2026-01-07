حملات مستمرة ومستدامة على مراكز علاج الإدمان غير مُرخصة.. متحدّث الصحة يكشف التفاصيل

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث بأسم وزارة الصحة، أن هناك 284 مركزًا مرخصًا لعلاج الإدمان والصحة النفسية على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أنه يتم تقديم العلاج فيها بالمجان ويكون أمن.

وقال حسام عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “ستوديو إكسترا”، عبر فضائية “إكسترا نيوز” أن أعداد مراكز علاج الإدمان كافية، والطاقة الإستيعابية للإستقبال كبيرة، مؤكدا أن هناك حملات مستمرة ومستدامة على المراكز الغير مرخصة.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة، أن وزير الصحة وجّه بزيادة عدد الحملات ضد المراكز غير المرخصة، إضافة إلى التراخي في شروط الترخيص للمراكز المُرخصة.