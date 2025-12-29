الصحة: الوزارة تتعامل بحزم مع المصحات غير المرخصة التي تفتقر للاشتراطات الطبية

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الرقابة على مصحات علاج الإدمان تتم من خلال الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، بالتنسيق مع الأمانة العامة للصحة النفسية، والمجلس القومي للصحة النفسية، وقطاع مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية.

وقال حسام عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الساعة 6”، عبر فضائية “الحياة”، أن هناك وجود لـ 284 مصحة مرخصة لعلاج الإدمان تكون ما بين حكومية وخاص، موزعة على مستوى محافظات الجمهورية.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوزارة تتعامل بحزم مع المصحات غير المرخصة التي تفتقر للاشتراطات الطبية وتعمل خارج إطار القانون، مؤكدا أن علاج الإدمان في المستشفيات الحكومية "مجاني تماماً" وبأعلى جودة.