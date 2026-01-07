بعد إعلان لقاء سويدان إصابتها بشلل الوجه.. اكتشف أعراض العصب السابع

أعلنت الفنانة لقاء سويدان إصابتها بمرض العصب السابع الذي يسبب شلل نصف الوجه.

وعبرت الفنانة لقاء سويدان عن تقبلها لهذا الابتلاء واعتبرت أن مرض العصب فرصة من الله تمكنها من إعادة النظر في بعض الأمور في حياتها.

ووفقا لما جاء في موقع كيلافند كلينك نكشف لكم أعراض العصب السابع أو شلل العصب الوجهي الذي عانت منه الفنانة لقاء سويدان.

أعراض العصب السابع

تختلف أعراض شلل العصب الوجهي (الشلل) باختلاف السبب والجزء المصاب من العصب وقد تكون الأعراض مؤقتة أو دائمة وقد تشعر بما يلي:

ضعف عضلات الوجه في أجزاء من جانب واحد من وجهك أو كله.

تشنجات عضلات الوجه.

تدلي الحاجب أو الجفن .

صعوبة في إغلاق عينيك أو رمش عينيك.

جفاف العين بسبب انخفاض إنتاج الدموع.

انخفاض تحمل الصوت ( فرط الحساسية السمعية ) في إحدى الأذنين.

ابتسامة غير متناسقة أو مظهر وجه غير متناسق.



كلام غير واضح أو كلام متداخل .

صعوبة في الأكل والشرب.

ضعف الطعم وجفاف الفم .