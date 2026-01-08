قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد اعتقال مادورو .. ترامب يعلن اتصالاً مفاجئاً مع رئيس كولومبيا.. ما التفاصيل؟
ترامب يدعو رئيس كولومبيا للبيت الأبيض بعد وصفه بـ"رجل يُحب صناعة الكوكايين"
دعاء المظلوم المقهور .. يفرج الله همه ويستجيب له
وزارة البترول تُنهي تكليف عمالة صيانكو وبوتاجاسكو ممن تجاوزوا 53 عامًا وتُقر زيادات مالية
جمال رائف: إسرائيل تفتح أبواب الجحيم في أفريقيا جنوب الصحراء
منتجي الدواجن يكشف مفاجأة عن الأسعار قبل رمضان.. هل تصل 90 جنيها؟
دعاء الفجر 19 شهر رجب يفتح لك أبواب الرزق.. اغتنم أوقات الاستجابة
استقرار عالمي ومحلي.. أسعار الحديد يوم الخميس
وزير الكهرباء: نجحنا في خفض معدلات الوقود المستخدم لإنتاج الكيلووات لأقل من 170 جراما
سينتهي بالفشل.. برلماني صومالي: إسرائيل تريد النفوذ غير الشرعي في أفريقيا
ميركاتو الأهلي.. الرجاء المغربي يُهدد بإيقاف صفقة بلعمري ومرتجي يتدخل
ترامب يستعد للإعلان عن تشكيل مجلس السلام بشأن غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزارة البترول تُنهي تكليف عمالة صيانكو وبوتاجاسكو ممن تجاوزوا 53 عامًا وتُقر زيادات مالية

وزير البترول
وزير البترول
الديب أبوعلي

تقدّم المحاسب عباس صابر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، بخالص الشكر والتقدير إلى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وإلى الشركة القابضة للغازات الطبيعية برئاسة المهندس محمود عبد الحميد، لما بذلوه من جهود جادة ومسؤولة أسهمت في التوصل إلى حلول عملية وواقعية لهذا الملف المهم، الذي كان يشغل بال شريحة كبيرة من العاملين المكلفين، وذلك استجابةً لمطالب النقابة العامة، وفي إطار من التعاون المثمر والبنّاء بين أطراف منظومة العمل البترولي.

ملف أوضاع العمالة المكلفة

وفي هذا الإطار، وجّهت وزارة البترول والثروة المعدنية بمناقشة ملف أوضاع العمالة المكلفة بمشروعات تحويل وتشغيل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، حيث عُقد اجتماع موسع بقطاع البترول لمناقشة مطالب العمالة المكلفة من شركتي صيانكو وبوتاجاسكو للعمل بشركتي كارجاس وغازتك.


وخلال الاجتماع، ناقش الحضور الطلبات المقدمة من النقابة العامة للعاملين بالبترول، وأبدوا تفهمهم الكامل لمطالب العمالة المكلفة، وانتهى الاجتماع إلى اعتماد محضر يتضمن عددًا من التوصيات المهمة، أبرزها إعداد دراسة عمرية للعاملين المكلفين اعتبارًا من الأول من يناير 2026، تشمل من بلغوا سن 53 عامًا، مع إتاحة الفرصة لهم لتقديم طلبات إنهاء التكليف وفقًا لرغباتهم.


كما تضمنت التوصيات مراعاة الحالات الطبية، خاصة الأمراض المزمنة، من خلال دراسة أوضاعهم الصحية واتخاذ ما يلزم بشأنهم، بما يراعي الأبعاد الإنسانية والاجتماعية للعاملين. وفي السياق ذاته، أوصى الاجتماع بتصعيد العناصر المتميزة من العمالة المكلفة للعمل في وظائف إشرافية، مثل مشرف محطة أو رئيس وردية، أو الاستفادة من خبراتهم المكتسبة خلال فترة عملهم بالمحطات في أعمال التحويل.


وشملت التوصيات كذلك إعادة تقييم فئة التكليف المالية، وزيادة قيمة بدل التكليف الشهري، بما يحقق توازنًا عادلًا بين طبيعة التكليف ومتطلبات العمل.

وشدد الحضور على التزام جميع الشركات بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية، وتطبيق منظومة السلامة والصحة المهنية، ومراعاة البعد الإنساني والاجتماعي للعاملين، على أن يبدأ تنفيذ هذه التوصيات اعتبارًا من الأول من يناير 2026.

النقابة العامة للعاملين بالبترول المهندس كريم بدوي مطالب النقابة العامة منظومة العمل البترولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل الخميس اجازة رسمية ؟

قرار رسمي.. هل غداً الخميس 8 يناير إجازة؟

الخميس إجازة رسمية

هل غداً الخميس 8 يناير إجازة للموظفين والطلاب؟.. قرار رسمي يوضح

لقاء سويدان

حالة نفسية سيئة وضغط.. لقاء سويدان تعلن إصابتها بالعصب السابع على الهواء

حالة الطقس

منخفض جوى قطبى يضرب البلاد فى هذا الموعد.. والأرصاد تحذر

رامي عياش شيرين عبد الوهاب

رامي عياش: أبشع مقابلة في حياتي كانت مع شيرين عبد الوهاب

اسعار الذهب اليوم 7 يناير

عيار 21 يرتفع.. أسعار الذهب الآن 7 يناير

الإعلامية لما جبريل

استقالة المذيعة لما جبريل من قناة اكسترا نيوز .. تفاصيل

أمطار

سحب منخفضة وصقيع.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

ترشيحاتنا

الدكتور عمرو الورداني

عمرو الورداني: الاحتفال بميلاد السيد المسيح تجديد للوعي بنور نبي من أنبياء الله

الصلاة

هل تصح صلاة المغرب قضاء بين أذان وإقامة العشاء؟.. أمين الإفتاء يجيب

دار الإفتاء

أمين الإفتاء: أرباح الودائع البنكية حلال ويجوز للإنسان الانتفاع بها

بالصور

احذر القهوة مع أدوية البرد والحساسية.. لهذه الأسباب

احذر القهوة مع أدوية البرد والحساسية..لهذه الاسباب
احذر القهوة مع أدوية البرد والحساسية..لهذه الاسباب
احذر القهوة مع أدوية البرد والحساسية..لهذه الاسباب

بخصر منحوت.. هيفاء وهبي تثير الجدل على غلاف ألبومها الجديد

هيفاء وهبي تثير الجدل على غلاف ألبومها الجديد
هيفاء وهبي تثير الجدل على غلاف ألبومها الجديد
هيفاء وهبي تثير الجدل على غلاف ألبومها الجديد

سوق المستعمل.. سعر ومواصفات جيلي إمجراند ‏EC7‎‏ موديل 2014 ‏

جيلي إمجراند ‏EC7‎‏ موديل 2014
جيلي إمجراند ‏EC7‎‏ موديل 2014
جيلي إمجراند ‏EC7‎‏ موديل 2014

بالجلد الأسود.. نادية الجندي تخطف الأنظار في إطلالة شبابية

نادية الجندى تخطف الانظار بإطلالة شبابية
نادية الجندى تخطف الانظار بإطلالة شبابية
نادية الجندى تخطف الانظار بإطلالة شبابية

فيديو

نانسي عجرم

التفاهم بقى تهمة.. نانسي عجرم تكسر الصمت وترد على شائعة طلاقها‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد