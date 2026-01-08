وزارة البترول تُنهي تكليف عمالة صيانكو وبوتاجاسكو ممن تجاوزوا 53 عامًا وتُقر زيادات مالية

تقدّم المحاسب عباس صابر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، بخالص الشكر والتقدير إلى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وإلى الشركة القابضة للغازات الطبيعية برئاسة المهندس محمود عبد الحميد، لما بذلوه من جهود جادة ومسؤولة أسهمت في التوصل إلى حلول عملية وواقعية لهذا الملف المهم، الذي كان يشغل بال شريحة كبيرة من العاملين المكلفين، وذلك استجابةً لمطالب النقابة العامة، وفي إطار من التعاون المثمر والبنّاء بين أطراف منظومة العمل البترولي.

ملف أوضاع العمالة المكلفة

وفي هذا الإطار، وجّهت وزارة البترول والثروة المعدنية بمناقشة ملف أوضاع العمالة المكلفة بمشروعات تحويل وتشغيل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، حيث عُقد اجتماع موسع بقطاع البترول لمناقشة مطالب العمالة المكلفة من شركتي صيانكو وبوتاجاسكو للعمل بشركتي كارجاس وغازتك.

وخلال الاجتماع، ناقش الحضور الطلبات المقدمة من النقابة العامة للعاملين بالبترول، وأبدوا تفهمهم الكامل لمطالب العمالة المكلفة، وانتهى الاجتماع إلى اعتماد محضر يتضمن عددًا من التوصيات المهمة، أبرزها إعداد دراسة عمرية للعاملين المكلفين اعتبارًا من الأول من يناير 2026، تشمل من بلغوا سن 53 عامًا، مع إتاحة الفرصة لهم لتقديم طلبات إنهاء التكليف وفقًا لرغباتهم.



كما تضمنت التوصيات مراعاة الحالات الطبية، خاصة الأمراض المزمنة، من خلال دراسة أوضاعهم الصحية واتخاذ ما يلزم بشأنهم، بما يراعي الأبعاد الإنسانية والاجتماعية للعاملين. وفي السياق ذاته، أوصى الاجتماع بتصعيد العناصر المتميزة من العمالة المكلفة للعمل في وظائف إشرافية، مثل مشرف محطة أو رئيس وردية، أو الاستفادة من خبراتهم المكتسبة خلال فترة عملهم بالمحطات في أعمال التحويل.



وشملت التوصيات كذلك إعادة تقييم فئة التكليف المالية، وزيادة قيمة بدل التكليف الشهري، بما يحقق توازنًا عادلًا بين طبيعة التكليف ومتطلبات العمل.

وشدد الحضور على التزام جميع الشركات بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية، وتطبيق منظومة السلامة والصحة المهنية، ومراعاة البعد الإنساني والاجتماعي للعاملين، على أن يبدأ تنفيذ هذه التوصيات اعتبارًا من الأول من يناير 2026.