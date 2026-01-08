حملات موسعة لتحصين الكلاب وتوعية المواطنين بمرض السعار

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، العدد رقم 231 من اصدار: “الزراعة في كل مصر” بالانفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والانشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من 30 ديسمبر الى 6 يناير الجارى.

وخلال هذ الأسبوع نظمت مديرية الطب البيطري بالقاهرة سلسلة من الندوات الإرشادية الموسعة للتوعية بمرض السعار، والأمراض المشتركة، وأسس الغذاء الصحي السليم، كما واصلت أعمال الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، كما أعلنت مديرية الطب البيطري بالحيزة، تحصين أكثر من 221 ألف رأس ماشية ضد الأمراض الوبائية، وتنفيذ قافلة علاجية مجانية بمركز أبو النمرس خدمب 3519 رأساً وطائراً.

كما تم ضبط أكثر من 5 أطنان من اللحوم والدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بينما قامت مديرية الزراعة بمتابعة صرف الأسمدة، وإزالة 20 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، وتنفيذ ندوة إرشادية بمركز أطفيح للنهوض بمحصول القمح، كما واصلت مديرية الزراعة بالقليوبية متابعة زراعات القمح بنظام "المصاطب" وتقديم الدعم الفني للمزارعين بشأن الري والتسميد، كما تفقدت مراكز تجميع الألبان ببنها وقليوب لضمان إدماجها في المنظومة النظامية وتوفير منتج آمن، كما كثفت مديرية الطب البيطري جولاتها الميدانية على المجازر لمتابعة سير العمل وانتظام الذبح.

ونظمت مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية قافلة بيطرية مجانية بقرية "المنشأة الكبرى" التابعة لمركز السنطة، نجحت خلالها في تقديم خدمات الفحص والعلاج والتحصين لـ 483 حيواناً و960 طائراً.

كما كثفت مديرية الزراعة بالمنوفية المرور على الحقول الإرشادية للقمح وصرف الأسمدة، مع نجاحها في إزالة 14 حالة تعدي على الأراضي الزراعية، كما تابعت مديرية الطب البيطري الحالة الوبائية بأسواق المواشي، مع تنفيذ عمليات التسجيل والترقيم والتحصين ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع، لضمان خلو الأسواق من أي إصابات، كما استقبلت مديرية الزراعة بكفر الشيخ رئيس مركز البحوث الزراعية لتوجيه الاهتمام بمحاصيل القمح والبنجر وتفعيل المدارس الحقلية.

وتفقدت مديرية الطب البيطري مراكز تجميع الألبان للاطمئنان على حداثة المعدات وسير العمل وفق المعايير الصحية المطلوبة، كما نفذت مديرية الطب البيطري بالدقهلية عدة ندوات إرشادية متخصصة حول الحمى القلاعية وكيفية التعامل مع السعار، بينما واصلت مديرية الزراعة متابعة زراعات القمح والبنجر والحقول الإرشادية، مع التشديد على عمليات صرف الأسمدة والتصدي الحاسم للتعديات على الأراضي الزراعية، كما أعلنت مديرية الطب البيطري بالشرقية الانتهاء من تحصين 522,649 رأس ماشية ضد الأمراض الوبائية، بالتوازي مع ضبط نحو 10.5 طن من اللحوم والمنتجات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل ثلاجات الحفظ بمختلف مراكز المحافظة.



وأجرت مديرية الزراعة بالبحيرة جولات تفقدية لرصد الحالة العامة لمحصول القمح وضمان خلوه من الآفات، مع عقد ندوات إرشادية لزراعات بنجر السكر بمركزي الدلنجات وحوش عيسى، فضلاً عن التأكد من انتظام صرف الأسمدة بالجمعيات الزراعية وتذليل كافة العقبات أمام المزارعين، كما نفذت مديرية الزراعة بالإسكندرية ندوة إرشادية حول الاستخدام الأمثل للنباتات الطبية والعطرية، كما قامت بفحص دوري لأشجار النخيل والزينة بحدائق المنتزة وأنطونيادس وحديقة الحيوان، تزامناً مع حملات التفتيش على محلات المبيدات وإزالة التعديات الزراعية بزمام المحافظة.

بينما واصلت مديرية الزراعة بالإسماعيلية متابعة محاصيل القمح والبنجر وإزالة التعديات، بينما نفذت مديرية الطب البيطري قافلة علاجية بعزبة "العنتيلية" بمركز أبو صوير شملت 2148 حيواناً، مؤكدة استمرار أعمال التحصين ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بكافة القرى، كما تابعت مديرية الزراعة ببورسعيد الحالة العامة للزراعات الشتوية والجمعيات الزراعية لضمان توافر الأسمدة، كما عقدت قيادات المديرية اجتماعاً موسعاً مع مديري الإدارات لمراجعة سير العمل وانتظامه وتطوير الأداء الإرشادي بالمحافظة، كما أعلنت مديرية الزراعة بدمياط عن استمرار جولاتها الميدانية لمتابعة منظومة صرف الأسمدة بالجمعيات الزراعية، مع استمرار حملات الإزالة الفورية لأي تعديات تقع على الرقعة الزراعية بنطاق المحافظة.

فيما عقدت مديرية الزراعة بشمال سيناء اجتماع لجنة الإشراف على المزارع الإرشادية، كما تم توزيع رؤوس أغنام بمركز "الحسنة" لدعم الأسر الأكثر احتياجاً، بالإضافة إلى تنفيذ قوافل بيطرية بقرية "الجناين" ببئر العبد، وحملات تفتيشية لضمان جودة الأسمدة والمبيدات المتداولة، كما نفذت مديرية الزراعة بجنوب سيناء جولات ميدانية لمتابعة زراعات القمح والحقول الإرشادية بـ "طور سيناء"، مع تقديم توصيات فنية لمزارعي المانجو والموالح والزيتون حول التسميد والري، وضمان انتظام صرف المقررات السمادية بالجمعيات.

وركزت مديرية الزراعة بالفيوم على دعم منظومة "الزراعات التعاقدية" لمحصول عباد الشمس بسنورس وطامية، كما تم شن حملات رقابية صارمة على محلات المبيدات والمخصبات للتأكد من تسجيلها بوزارة الزراعة وصلاحيتها للاستخدام، كما أعلنت مديرية الزراعة بالمنيا عن بدء المدارس الحقلية والدعم الفني ضمن مبادرة "إزرع" في مرحلتها الرابعة، وذلك بالتعاون مع الهيئة الإنجيلية والتحالف الوطني، تزامناً مع متابعة صرف الأسمدة وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، كما واصلت مديرية الزراعة بأسيوط مرورها الميداني لمتابعة الحالة العامة لمحاصيل القمح، حبة البركة، الفول البلدي، والبصل، مع الاستمرار في تنفيذ حملات إزالة التعديات للحفاظ على الرقعة الزراعية بالمحافظة، كما واصلت مديرية الزراعة بالوادي الجديد المرور على الحقول الإرشادية للقمح، ونقل التوصيات الفنية في هذه المرحلة العمرية للنبات، لضمان الوصول إلى أعلى إنتاجية ممكنة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي للمزارعين.

وخلال هذا الأسبوع ايضا تابعت مديرية الطب البيطري بسوهاج سير العمل بمجزر "الصلعا"، كما تم تنفيذ ندوة إرشادية حول خطورة الحمى القلاعية وضرورة استجابة المربين للحملات القومية للتحصين، كما كثفت مديرية الزراعة بقنا من جهود فحص وتمشيط مساحات محصول قصب السكر لتقديم الدعم الفني اللازم للمزارعين، مع استمرار المرور الدوري على الجمعيات الزراعية لمتابعة انتظام صرف الأسمدة المقررة، كما نفذت مديرية الطب البيطري بالأقصر حملات تقصي وبائي نشط داخل أسواق المواشي، رافقتها حملات توعية شاملة للتجار والمربين حول أهمية التحصينات الوقائية لتجنب الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الأمراض الوبائية، كما نجحت مديرية الطب البيطري بأسوان في ضبط 114 كجم من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك واللحوم المذبوحة خارج المجازر الحكومية، وذلك ضمن سلسلة حملات رقابية استهدفت أسواق اللحوم والدواجن والأسماك بمختلف مناطق المحافظة.

انشطة وجهود القطاع الزراعي

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لألقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالأرقام، فضلا عن اصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة.