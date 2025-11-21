قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انتخابات النواب المرحلة الثانية| محافظ الغربية يتفقد 20 لجنة انتخابية بالمدارس والمعاهد
تبدأ من 228 ألف جنيه.. أسعار حج الجمعيات الأهلية لموسم 1447هـ – 2026م
30 ديسمبر.. الحكم على 9 متهمين فى خلية شبكة العملة
الاتحاد العربي للإعلام الإلكتروني يعلن عن شراكة استراتيجية لتوظيف الذكاء الاصطناعي
رئيس جهاز العاشر يتابع الاستعدادات النهائية لانتخابات مجلس النواب.. صور
إنذار مبكر.. حزب المؤتمر يطرح رؤية لحماية الطلاب بعد تكرار حوادث الاعتداء
عمرو دياب لن يمثل في مسلسل إبراهيم عيسى | مصدر خاص يكشف التفاصيل
أبو العينين: الرئيس السيسي أكد بقمة شرم الشيخ مبادئ أساسية لتحقيق السلام بالمنطقة
إيمان يوسف تنضم إلى مسلسل أولاد الراعي لرمضان 2026
شوقي غريب ينضم للجنة الفنية لاتحاد الكرة
محمد أبو العينين: الوضع في غزة خلال العامين الماضيين كان أكبر مأساة إنسانية
ترتدي الحجاب في الرياض.. هيفاء وهبي تتصدر التريند | ما القصة؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

فيروس ماربورغ يثير ذعر إثيوبيا وسط مخاوف من انتشار العدوى .. ما القصة؟

فيروس ماربورغ
فيروس ماربورغ
أحمد أيمن

أعلنت السلطات الإثيوبية، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، عن تفشٍّ جديد لفيروس ماربورغ في إقليم أومو جنوبي البلاد، ما أثار مخاوف إقليمية ودولية حول احتمال انتشار العدوى. 

وسجّلت عدّة إصابات، من بينها ثلاث وفيات مؤكدة، فيما تجري حالياً متابعة عدد من الوفيات المشتبه بها. 

ما هو فيروس ماربورغ؟

فيروس ماربورغ ينتمي إلى عائلة فيروسات الحمى النزفية، ويُعدّ من أخطر مسبّبات الأمراض المعروفة.  ينتقل عادة من خفافيش الفاكهة إلى الإنسان، ثم بين البشر عبر ملامسة سوائل الجسم أو أسطح ملوّثة. 

فيما تشمل أعراضه الحمى الشديدة، الصداع، آلام الجسم، القيء، الإسهال، وقد تتطور الحالة إلى نزيف داخلي وخارجي. وتصل نسبة الوفيات في بعض التفشّيات حتى نحو 88% تقريباً، نظراً لغياب علاج معتمد أو لقاح حتى الآن. 

ويتميز فيروس "ماربورغ" بـ"قدرته على مهاجمة الخلايا المناعية مباشرة، ما يؤدي إلى ضعف الاستجابة المناعية لدى المصابين، معدل الوفيات المرتفع يرجع إلى هذا التأثير المباشر على جهاز المناعة، بالإضافة إلى النزيف الحاد الذي يسببه، لذلك.

يُعد هذا التفشّي أول ظهور معلن للفيروس داخل إثيوبيا، بعد تسجيل حالات سابقة في أجزاء من شرق أفريقيا مثل تنزانيا وغينيا الاستوائية. 

وقالت وزيرة الصحة الإثيوبية، ميكدس دابا، إنّ السلطات أجرت اختبارات على 17 حالة مشتبه بها في المنطقة، وقامت بعزل ومتابعة 129 مخالطاً للحالات المؤكدة. 

كما نشرت فرق استجابة سريعة، وبدأت مختبرات محلية في تعزيز قدراتها، بدعم من منظمة الصحة العالمية، لتشخيص الحالات والعزل والسيطرة على التفشّي. 

لماذا يثير ماربورغ القلق؟

غياب علاج أو لقاح معتمد لفيروس ماربورغ يجعل السيطرة على التفشّيات أكثر صعوبة، كما أن التشابه في النمط مع فيروس إيبولا من حيث العدوى والنزيف تُعزز المخاوف. 

هذا بالإضافة إلى أن الانتقال البشري عبر سوائل الجسم والملامسة يجعل العدوى عالية الخطورة، خصوصاً في المناطق التي تفتقر إلى أنظمة صحية قوية أو ثابتة. 

جدير بالذكر أن إقليم أومو يقع قرب الحدود مع جنوب السودان، مما يزيد احتمال انتقال المرض نظراً لضعف البنى التحتية الصحية في الدول المجاورة، وسرعة حركة السكان عبر الحدود. 

وقال أستاذ الأمراض الصدرية بجامعة القاهرة، حسام حسني، إنّ مستوى التأهب الصحي على مستوى المنطقة ينبغي أن يرتفع، من خلال تجهيز أقسام العزل، وتدريب الكوادر، ومراقبة المنافذ البرية والجوية. 

فيروس ماربورغ تفشي فيروس ماربورغ اثيوبيا أعراض فيروس ماربورغ علاج فيروس ماربورغ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

متحدث الصحة

متحدث الصحة يرد علي شائعة ظهور متحور جديد ..ويوجه نصائح لأولياء الأمور

سلمى عبد العظيم

أول رد من زوج البلوجر سلمى عبد العظيم بعد خلع الحجاب

اعترافات صادمة لقاتل زميله في الإسماعيلية: اشتريت أكياس الزبالة اللي حطيته فيها وهو كان معايا

اعترافات صادمة لـ.قاتل زميله في الإسماعيلية: اشترى معايا الأكياس اللي حطيته فيها

ارشيفية

في عربية السجن.. ترحيل اللاعب رمضان صبحي لحجز مركز أبو النمرس

وزير التربية والتعليم

بعد الاعتداء على تلاميذها| وضع مدرسة سيدز الدولية تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة

الجاموس

طفرة مرتقبة فى انتاج الألبان.. شروط الحصول على الجاموس الايطالى من الزراعة

المتهمين

بـ ماسك أسود| مفاجأة تكشف عن شخص غامض بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص

الفندور

خالد الغندور يثير الجدل: حاجات كثيرة ستتغير في كرة القدم المصرية

ترشيحاتنا

تنفيذ ندوات بأحد مدارس مركز طنطا حول المحميات الطبيعية

البيئة تستكمل البرامج التوعوية استعدادًا لمؤتمر برشلونة Cop24

زيارة وزير الكهرباء

في زيارة ميدانية.. وزير الكهرباء يتفقد مجمع الوحدات التكنولوجية بأنشاص

أنشطة صندوق الإدمان

بالفيديو .. جهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان × أسبوع

بالصور

أطعمة ممنوعة تمامًا قبل سن السنة.. احم طفلك منها

الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

عبد الله الرويشد
عبد الله الرويشد
عبد الله الرويشد

استهداف جديد من الطائرات الحربية الإسرائيلية لجنوب لبنان

استهداف الاحتلال لجنوب لبنان
استهداف الاحتلال لجنوب لبنان
استهداف الاحتلال لجنوب لبنان

تسريب صور لسائق سيارة تسلا ذاتية القيادة "نائمًا" يثير الجدل

تسلا
تسلا
تسلا

فيديو

مريم الخشت

مريم الخشت: تعلقت بدوري فى فيلم "بنات الباشا" .. وردود فعل مسلسل "ورد وشيكولاتة" كانت مفاجأة |خاص

عبد الله الرويشد

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

المتهم

بسبب تصادم.. القبض على قائد سيارة تعدى على سائق نقل جماعى بالقاهرة

حفيد محمد فوزي

حفيد محمد فوزي أم مجرد شبه؟ القصة الكاملة لجدل كريم الحو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد