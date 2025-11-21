فيروس ماربورغ يثير ذعر إثيوبيا وسط مخاوف من انتشار العدوى .. ما القصة؟

أعلنت السلطات الإثيوبية، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، عن تفشٍّ جديد لفيروس ماربورغ في إقليم أومو جنوبي البلاد، ما أثار مخاوف إقليمية ودولية حول احتمال انتشار العدوى.

وسجّلت عدّة إصابات، من بينها ثلاث وفيات مؤكدة، فيما تجري حالياً متابعة عدد من الوفيات المشتبه بها.

ما هو فيروس ماربورغ؟

فيروس ماربورغ ينتمي إلى عائلة فيروسات الحمى النزفية، ويُعدّ من أخطر مسبّبات الأمراض المعروفة. ينتقل عادة من خفافيش الفاكهة إلى الإنسان، ثم بين البشر عبر ملامسة سوائل الجسم أو أسطح ملوّثة.

فيما تشمل أعراضه الحمى الشديدة، الصداع، آلام الجسم، القيء، الإسهال، وقد تتطور الحالة إلى نزيف داخلي وخارجي. وتصل نسبة الوفيات في بعض التفشّيات حتى نحو 88% تقريباً، نظراً لغياب علاج معتمد أو لقاح حتى الآن.

ويتميز فيروس "ماربورغ" بـ"قدرته على مهاجمة الخلايا المناعية مباشرة، ما يؤدي إلى ضعف الاستجابة المناعية لدى المصابين، معدل الوفيات المرتفع يرجع إلى هذا التأثير المباشر على جهاز المناعة، بالإضافة إلى النزيف الحاد الذي يسببه، لذلك.

يُعد هذا التفشّي أول ظهور معلن للفيروس داخل إثيوبيا، بعد تسجيل حالات سابقة في أجزاء من شرق أفريقيا مثل تنزانيا وغينيا الاستوائية.

وقالت وزيرة الصحة الإثيوبية، ميكدس دابا، إنّ السلطات أجرت اختبارات على 17 حالة مشتبه بها في المنطقة، وقامت بعزل ومتابعة 129 مخالطاً للحالات المؤكدة.

كما نشرت فرق استجابة سريعة، وبدأت مختبرات محلية في تعزيز قدراتها، بدعم من منظمة الصحة العالمية، لتشخيص الحالات والعزل والسيطرة على التفشّي.

لماذا يثير ماربورغ القلق؟

غياب علاج أو لقاح معتمد لفيروس ماربورغ يجعل السيطرة على التفشّيات أكثر صعوبة، كما أن التشابه في النمط مع فيروس إيبولا من حيث العدوى والنزيف تُعزز المخاوف.

هذا بالإضافة إلى أن الانتقال البشري عبر سوائل الجسم والملامسة يجعل العدوى عالية الخطورة، خصوصاً في المناطق التي تفتقر إلى أنظمة صحية قوية أو ثابتة.

جدير بالذكر أن إقليم أومو يقع قرب الحدود مع جنوب السودان، مما يزيد احتمال انتقال المرض نظراً لضعف البنى التحتية الصحية في الدول المجاورة، وسرعة حركة السكان عبر الحدود.

وقال أستاذ الأمراض الصدرية بجامعة القاهرة، حسام حسني، إنّ مستوى التأهب الصحي على مستوى المنطقة ينبغي أن يرتفع، من خلال تجهيز أقسام العزل، وتدريب الكوادر، ومراقبة المنافذ البرية والجوية.