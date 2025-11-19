قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصاريفها فوق الـ 70 ألف جنيه | الأهالي يطالبون بإعدام المعتدين على تلاميذ مدرسة السلام
التصويت الاثنين المقبل بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.. اعرف لجنتك بالرقم القومي
بث مباشر .. الوطنية تتابع مع السفارات سير العملية الانتخابية
تشكيل أهلي جدة ضد القادسية في الدوري السعودي
بعد زيارة أعضاء المجلس .. أشرف زكي يتراجع عن استقالته نقيبًا للممثلين
وفاة 18 شخصا وإصابة 21 آخرين في انفجار مصنع بولاية البنجاب الباكستانية
فيروس ماربورغ يثير ذعر إثيوبيا وسط مخاوف من انتشار العدوى .. ما القصة؟
30 ساعة تحقيق.. مواجهة نارية بين الضحايا والمتهمين في واقعة مدرسة السلام
مطلّعش الكتاب بسرعة .. مدرس متهم بضرب طفل بخرطوم في عينه بأوسيم
هذه الفتوى نسبت زورًا للدكتور علي جمعة.. أزهري ينفعل على خبير أبراج
أزهري: الأبراج من أكبر المصائب التي ابتليت بها الأمة
هل من حق الزوج منع زوجته من التعليم؟.. حسام موافي يجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

“يانتار” سفينة روسية غامضة تهدد البنية التحتية البحرية البريطانية.. تفاصيل

“يانتار” سفينة روسية الغامضة تهدد البنية التحتية البحرية البريطانية
“يانتار” سفينة روسية الغامضة تهدد البنية التحتية البحرية البريطانية
رينال عويضة

في مياه ضخمة وظلال لا تُرى بسهولة، تحركت سفينة روسية تقوم بدور أكثر من مجرد سفينة بحث علمي

“يانتار” ليست مجرد اسم، بل رمز لاستراتيجية استخباراتية بحرية تحت السطح، تسعى من خلالها روسيا إلى تأمين نفوذها في محيط حساس جيوسياسي. 

لندرة المعلومات العامة حول قدراتها الحقيقية، تثار أسئلة كثيرة: ما هي مهمتها بالضبط؟ وما هي الأهداف التي تسعى إليها؟ ولماذا تثير هذه السفينة قلقًا صدرًا من بريطانيا؟

أصول السفينة ووظيفتها المزدوجة

تنتمي “يانتار” إلى وحدة متخصصة تُركّز على البحوث تحت سطح البحر، لكنها ليست مختبرًا عاديًا. هي مزوَّدة بأجهزة رسم الخرائط المتقدمة التي تسمح لها بمسح قاع المحيط، وأساسًا لاستكشاف وتحديد مواقع البنية التحتية الهامة تحت الماء، مثل كابلات الاتصالات والكهرباء. 

هذا النوع من السفن يمكنه نشر مركبات روبوتية تحت الماء، مما يعطيه ميزة في التنقل والبحث في أعماق البحار.

من جهة رسمية، تُصنّف “يانتار” كمركب بحثي علمي؛ لكن من منظور استخباراتي، تُعد قطعة أساسية في استراتيجية روسية أوسع لاكتساب معلومات بحرية استراتيجية وربما استعداد لسيناريوهات تتراوح بين الضغط الاستخباري والتخريب.

القدرات التقنية والاستخباراتية

تملك السفينة حساسات متطورة لرصد التغيرات في قاع البحر، مما يمكنها من تحديد مواضع الكابلات بدقة كبيرة. 

كما تستخدم مركبات روبوتية تحت الماء لتنفيذ مهام دقيقة على أعماق كبيرة، وتستطيع هذه المركبات العمل لساعات طويلة دون تدخل بشري مباشر. تعتمد السفينة على تقنيات رسم خرائط ثلاثية الأبعاد لقاع البحر، وهو ما يساعدها على معرفة تكوينات القاع والبنية التحتية فيه بدقة عالية. تجمع “يانتار” بياناتها الاستخباراتية بشكل آمن، وترسل التقارير عبر أنظمة مشفرة، لتفادي اعتراض محتمل من أطراف ثالثة.

 رغم أنها ليست سفينة حربية تقليدية، فإنها تمتلك قدرات دعم استخباراتي يمكن الاستفادة منها في الدفاع أو الهجوم في أوقات التصعيد.

دوافع موسكو وراء تحرك “يانتار”

تكمن دوافع روسيا في عدة طبقات استراتيجية. 

أولًا، مراقبة البنية التحتية الحيوية للكابلات الموصولة بقاع البحر، والتي تعتبر شرايين الاتصال العالمي، مما يسمح لروسيا بمراقبة أو التخطيط لعمليات تؤثر على هذه الأوعية الحيوية في حالة نزاع أو كجزء من استراتيجية ضغط. 

ثانيًا، وجود السفينة قرب المياه البريطانية هو رسالة واضحة لقدرة روسيا على العمل تحت الماء، وأنها مستعدة لاحتلال الفضاء البحري الاستخباراتي حتى بدون حرب مفتوحة. 

ثالثًا، تمثل السفينة مرحلة ما قبل نشوء نزاع محتمل، إذ توفر معلومات حول مدى ضعف البنية التحتية البحرية للخصم، وهو ما يمنح روسيا أفضلية تحليلية. 

رابعًا، تعمل السفينة كأداة دبلوماسية غامضة، تجمع المعلومات وتراقب دون أن تهاجم، وتكون وسيلة ضغط غير تقليدية في العلاقات الدولية.

رد الفعل البريطاني والاستراتيجية المضادة

أدركت لندن سريعًا أن التهديد لا يقتصر على السطح، فرفعت حالة التأهب البحري وأرسلت دوريات بحرية وطائرات استطلاع لمراقبة حركة “يانتار” عن قرب. 

كما تمركزت الغواصات البريطانية في مواقع استراتيجية للردع والمراقبة. 

وصف وزير الدفاع البريطاني التصرف بأنه أكثر من مجرد مراقبة عابرة، مؤكدًا أن هناك استعدادًا لرد صارم إذا تجاوزت السفينة خطوطًا حمراء. الرسالة الموجهة إلى موسكو واضحة: بريطانيا ترى، وتتابع، ولن تتسامح مع أي تهديد محتمل للبنية التحتية الحيوية.

التداعيات الأمنية على البنية التحتية

وجود “يانتار” يطرح خطرًا مزدوجًا، فهو قادر على تحديد المواقع الدقيقة للكابلات، وهو ما يمنح القدرة ليس فقط على المراقبة بل أيضًا على تنفيذ هجمات محتملة إذا استُغلت هذه المعلومات. 

كما يشكل تحركها ضغطًا استراتيجيًا طويل الأمد، إذ قد يكون جزءًا من استراتيجية ضغط دائم تهدف إلى خلق حالة من القلق المستمر لدول الخصم. هذا التحرك يمكن أن يؤدي أيضًا إلى كسر الثقة الدولية، خاصة إذا تبين أن السفينة تستخدم لأغراض تجسسية، مما قد يدفع الدول إلى تنسيق دفاعي مشترك ضد هذه التهديدات.

الأبعاد السياسية والدبلوماسية

من منظور سياسي، يعكس التحرك الروسي باستخدام سفينة تجسس بحرية تحولًا في طبيعة الصراع الاستخباراتي الدولي. 

روسيا تستخدم وسائط غير تقليدية للعمل الاستخباراتي بعيدًا عن الأنظار، مما يجعل من الصعب على الدول الأخرى رصد تهديدها بالكامل أو توقع تحركاتها. 

كما يطرح هذا التحرك تساؤلات حول مدى صلاحية قوانين البحار الحالية في مواجهة سفن تدّعي أنها بحثية لكنها تنفذ مهام استخباراتية. 

وقد يؤدي ذلك إلى تعزيز التعاون البحري بين الدول، وتطوير آليات مشتركة لحماية الكابلات والسفن الحساسة. 

في الوقت نفسه، يُعد استخدام القدرات البحرية الاستخباراتية جزءًا من السباق التكنولوجي بين القوى الكبرى، حيث لم يعد الصراع يقتصر على الأرض أو الجو فقط، بل يشمل الأعماق البحرية أيضًا.

السيناريوهات المستقبلية

قد تستمر التوترات البحرية مع استمرار تحركات “يانتار” قرب المياه البريطانية، ما يستلزم مراقبة متواصلة وتعزيز القدرات البحرية والتقنيات الاستخباراتية. يمكن أن تؤدي هذه التحركات إلى مراقبة دولية مشددة وتنسيق أوروبي أكبر، وربما إلى ردع عسكري مباشر إذا اقتربت السفينة من مناطق حساسة. 

كما أن المعلومات التي تجمعها السفينة قد تُستخدم في هجمات إلكترونية أو تخريبية مستهدفة، ما يفرض على الدول حماية البنية التحتية الحيوية بشكل أكبر. 

وقد تدفع هذه التهديدات أيضًا إلى مبادرات دبلوماسية لإيجاد إطار قانوني دولي ينظم عمل السفن ذات الطبيعة البحثية والاستخباراتية.

سفينة “يانتار” تمثل وجهًا جديدًا للتوتر الاستخباراتي في المحيطات، فهي ليست مجرد أداة بحث بل منصة استراتيجية كاملة قادرة على اختراق الأعماق وتشكيل تهديد حقيقي للبنية التحتية العالمية. التحرك البريطاني يدل على جدية هذا التهديد، لكن المعركة لا تقتصر على السطح أو القاع، بل تشمل المستقبل القانوني والاستخباراتي والسياسي. في هذا الصراع العميق، قد تكون الأعماق هي الساحة الأهم.

سفينة روسية يانتار روسيا رسم الخرائط البنية التحتية القدرات التقنية والاستخباراتية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

صواريخ كينجال

أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الجمعة 21 نوفمبر 2025 في مصر

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

رئيس مدينة طنطا: غرس 125 شجرة مثمرة وزينة بعدد من القرى ضمن حملات التجميل

ادوارد وشادي خفاجة

مش لاقي ياكل.. إدوارد يتعرض للنصب باسم الفنان شادي خفاجة

التأمين الصحي الشامل

في أقل من دقيقة.. أسهل طريقة حجز كشف التأمين الصحي في القاهرة بالرقم القومي

بالصور

كارثة غير متوقعة.. احذري تخزين الثوم والخبز في الثلاجة

تخزين الثوم والخبز في الثلاجة
تخزين الثوم والخبز في الثلاجة
تخزين الثوم والخبز في الثلاجة

أخطاء شائعة في قياس ضغط الدم.. تؤدي لتشخيص خاطئ وعلاج غير ضروري

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

فيديو

دماغ صناعية حقيقية

من الخيال للواقع .. علماء ينجحون في بناء نسيج دماغي بدون مواد حيوانية

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد